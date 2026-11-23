Este fin de semana comenzaron los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 y ya se definieron cinco de los ocho clasificados a cuartos: Vélez, Barracas Central, Independiente, Rosario Central y River. El resto de los cruces se llevarán a cabo entre este domingo y el miércoles 25 de noviembre: Instituto vs. Huracán, Gimnasia de La Plata vs. Newell’s y Boca vs. Independiente Rivadavia. Todo el detalle del certamen está disponible en canchallena.com.

El viernes, el Fortín derrotó a por penales a Belgrano luego de empatar 2 a 2 en los 120’ reglamentarios por los goles de Ronaldo Martínez y Dilan Godoy para el local, y de Ramiro Hernandes y Nicolás Fernández para el Pirata. El sábado, el Guapo eliminó a Defensa y Justicia por 1 a 0 con un tanto de Norberto Briasco y el Rojo venció a Argentinos Juniors por 2 a 1 con un doblete de Maximiliano Meza (Diego Porcel empató transitoriamente para el Bicho).

Con un doblete de Maximiliano Meza, Independiente eliminó a Argentinos Juniors en La Paternal Fotobaires

El domingo, en tanto, los dos equipos que pasaron a la ronda de los ocho mejores lo hicieron tras ganar por 3 a 1 como locales. En el primer turno el Canalla dejó en el camino a Gimnasia de Mendoza gracias a las anotaciones de Jaminton Campaz, Enzo Copetti y Lautaro Carrera en contra (Facundo Lencioni descontó para el Lobo mendocino). Más tarde, el Millonario le ganó a Lanús con dos tantos de Thiago Almada y uno de Tobías Andrada (Ramiro Carrera puso el 1 a 1 parcial).

Instituto y Huracán le bajarán el telón a la actividad de este domingo a partir de las 22. El ganador se verá las caras con River en cuartos de final.

Cronograma y resultados de los octavos de final del Clausura

Viernes 20 de noviembre

Vélez 2 (3) - (1) 2 Belgrano

Sábado 21 de noviembre

Defensa y Justicia 0 - 1 Barracas Central

Argentinos Juniors 1 - 2 Independiente

Domingo 22 de noviembre

Rosario Central 3 - 1 Gimnasia de Mendoza

River 3 - 1 Lanús

22: Instituto vs. Huracán (ESPN Premium) - Estadio Mario Alberto Kempes.

River eliminó a Lanús con una gran actuación de Thiago Almada y se metió en cuartos de final Manuel Cortina

Lunes 23 de noviembre

17: Gimnasia La Plata vs. Newell’s (TNT Sports) - Estadio Juan Carmelo Zerillo.

Miércoles 25 de noviembre

21: Boca vs. Independiente Rivadavia (ESPN Premium) - La Bombonera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Está previsto que los cuartos de final se realicen el fin de semana del 28 y 29 de noviembre. La final se jugará en el estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo de La Plata el sábado 12 de diciembre. El campeón se clasificará a la Copa Libertadores 2027 y, además, al Trofeo de Campeones 2026 frente a Belgrano, que se consagró en el Apertura del primer semestre.