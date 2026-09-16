Así está el cuadro de semifinales de la Copa Sudamericana 2026

Este martes se definieron los dos primeros clasificado a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026: Vasco da Gama y Boca. El conjunto brasileño eliminó a Independiente Santa Fe y el xeneize dejó en el camino a San Pablo, por lo que ambos se cruzarán en la instancia venidera. Los cruces de la próxima instancia se llevarán a cabo entre el 13 y el 21 de octubre. El cuadro principal y todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

El Gigante da Colina avanzó de ronda tras derrotar a Independiente Santa Fe por 2 a 0 en el resultado global. En la ida, disputada la semana pasada en el estadio El Campín de Bogotá, Colombia, empataron 0 a 0. Luego, en la vuelta que se jugó este martes en el estadio São Januário de Río de Janeiro, Brasil, el local se impuso por 2 a 0 con goles de Bruno Duarte y David Corrêa da Fonseca.

El equipo dirigido por Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena, por su parte, se metió entre los cuatro mejores de esta edición del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes gracias al 2 a 1 en el global frente al Tricolor Paulista. Primero ganó por la mínima diferencia en la Bombonera con un tanto del uruguayo Miguel Merentiel y luego igualó 1 a 1 en el Morumbí por los goles de Leandro Lozano -B- y Domingos Duarte -SP-.

Leandro Lozano convirtió el gol con el que Boca se metió en semifinales de la Copa Sudamericana NELSON ALMEIDA - AFP

En la otra llave aún no se definieron los clasificados a semifinales, pero hay dos equipos que quedaron bien posicionados tras sus victorias por 2 a 0 en la ida: San Pablo y Cienciano. El equipo capitaneado por Neymar Jr. le ganó a Atlético Mineiro como local con goles de Willian Arão y Christian Oliva, y el conjunto incaico venció a Montevideo City Torque en Perú con tantos de Cristian Souza y Maximiliano Amondarain.

Cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Ida

Boca 1 - 0 San Pablo

Independiente Santa Fe 0 - 0 Vasco da Gama

Santos 2 - 0 Atlético Mineiro

Cienciano 2 - 0 Montevideo City Torque

Vuelta

San Pablo 1 - 1 Boca

Vasco da Gama 2 - 0 Independiente Santa Fe

Atlético Mineiro vs. Santos - Miércoles 16 de septiembre a las 19 en el estadio Presidente Elías Kalil de Belo Horizonte, Brasil.

Montevideo City Torque vs. Cienciano - Jueves 17 de septiembre a las 21.30 en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana

Liga de Quito (Ecuador), Lanús, Boca, Independiente, Atlético Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) - Dos títulos.

River, San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México), Cienciano (Perú) y Racing - Uno.

*El campeón de la última edición fue Lanús, que alcanzó su segundo título luego de vencer a Atlético Mineiro por penales en la final disputada en el estadio Defensores del Chaco.