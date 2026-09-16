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Así está el cuadro de semifinales de la Copa Sudamericana 2026

Boca y Vasco da Gama se metieron entre los cuatro mejores equipos del certamen continental y se verán las caras en la próxima ronda

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Boca dejó en el camino a San Pablo y se metió en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026
Boca dejó en el camino a San Pablo y se metió en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026Andre Penner - AP

Este martes se definieron los dos primeros clasificado a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026: Vasco da Gama y Boca. El conjunto brasileño eliminó a Independiente Santa Fe y el xeneize dejó en el camino a San Pablo, por lo que ambos se cruzarán en la instancia venidera. Los cruces de la próxima instancia se llevarán a cabo entre el 13 y el 21 de octubre. El cuadro principal y todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

El Gigante da Colina avanzó de ronda tras derrotar a Independiente Santa Fe por 2 a 0 en el resultado global. En la ida, disputada la semana pasada en el estadio El Campín de Bogotá, Colombia, empataron 0 a 0. Luego, en la vuelta que se jugó este martes en el estadio São Januário de Río de Janeiro, Brasil, el local se impuso por 2 a 0 con goles de Bruno Duarte y David Corrêa da Fonseca.

El equipo dirigido por Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena, por su parte, se metió entre los cuatro mejores de esta edición del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes gracias al 2 a 1 en el global frente al Tricolor Paulista. Primero ganó por la mínima diferencia en la Bombonera con un tanto del uruguayo Miguel Merentiel y luego igualó 1 a 1 en el Morumbí por los goles de Leandro Lozano -B- y Domingos Duarte -SP-.

Leandro Lozano convirtió el gol con el que Boca se metió en semifinales de la Copa Sudamericana
Leandro Lozano convirtió el gol con el que Boca se metió en semifinales de la Copa SudamericanaNELSON ALMEIDA - AFP

En la otra llave aún no se definieron los clasificados a semifinales, pero hay dos equipos que quedaron bien posicionados tras sus victorias por 2 a 0 en la ida: San Pablo y Cienciano. El equipo capitaneado por Neymar Jr. le ganó a Atlético Mineiro como local con goles de Willian Arão y Christian Oliva, y el conjunto incaico venció a Montevideo City Torque en Perú con tantos de Cristian Souza y Maximiliano Amondarain.

Cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Ida

  • Boca 1 - 0 San Pablo
  • Independiente Santa Fe 0 - 0 Vasco da Gama
  • Santos 2 - 0 Atlético Mineiro
  • Cienciano 2 - 0 Montevideo City Torque

Vuelta

  • San Pablo 1 - 1 Boca
  • Vasco da Gama 2 - 0 Independiente Santa Fe
  • Atlético Mineiro vs. Santos - Miércoles 16 de septiembre a las 19 en el estadio Presidente Elías Kalil de Belo Horizonte, Brasil.
  • Montevideo City Torque vs. Cienciano - Jueves 17 de septiembre a las 21.30 en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana

  • Liga de Quito (Ecuador), Lanús, Boca, Independiente, Atlético Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) - Dos títulos.
  • River, San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México), Cienciano (Perú) y Racing - Uno.

*El campeón de la última edición fue Lanús, que alcanzó su segundo título luego de vencer a Atlético Mineiro por penales en la final disputada en el estadio Defensores del Chaco.

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