El Reducido de la Primera Nacional 2026 define el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027, la máxima categoría del fútbol argentino. Godoy Cruz se consagró campeón y regresará a la élite en la próxima temporada después de apenas un año la “B”. En las llaves de eliminación directa ya se llevaron a cabo los octavos de final y este fin de semana se jugó la ida de los cuartos. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

En el primer duelo entre Ciudad de Bolívar y Atlanta, en el estadio Municipal Eva Perón, el Bohemio ganó por la mínima diferencia con un gol de Francisco Romero. En el cruce inicial entre Colón y Deportivo Morón empataron 0 a 0 en el estadio Brigadier General Estanislao López. En el compromiso de ida entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, en el estadio 23 de Agosto, el Lobo jujeño ganó por 1 a 0 con un tanto de Joaquín Varela.

Colón y Deportivo Morón empataron 0 a 0 en la ida de los cuartos de final del Reducido @depmoronoficial

Gimnasia y Tiro y Tristán Suárez cierran los cuartos de final este domingo a las 22 en el estadio David Michel Torino de Salta.

Reducido de la Primera Nacional

Octavos de final

Ferro 0-1 Gimnasia y Tiro .

. Atlanta 1-1 Estudiantes de Buenos Aires.

1-1 Estudiantes de Buenos Aires. Deportivo Morón 1-1 Colegiales.

1-1 Colegiales. Temperley 1-2 Ciudad de Bolívar.

Deportivo Madryn 3-1 Deportivo Maipú (Partido suspendido a los 81′)

Gimnasia de Jujuy 2-0 Almirante Brown.

2-0 Almirante Brown. Colón de Santa Fe 1-0 Midland.

Cuartos de final

Ida

Ciudad de Bolívar 0-1 Atlanta

Colón 0-0 Deportivo Morón

Gimnasia de Jujuy 1-0 Deportivo Madryn

Gimnasia y Tiro vs. Tristán Suárez - Domingo 22 de noviembre a las 21 - Estadio David Michel Torino de Salta

Vuelta

Tristán Suárez vs. Gimnasia y Tiro - Día y horario a confirmar - Estadio 20 de Octubre

Atlanta vs. Ciudad de Bolivar - Día y horario a confirmar - Estadio Don León Kolbovski

Deportivo Morón vs. Colón - Viernes 27 de noviembre a las 21 - Estadio Nuevo Francisco Urbano

Deportivo Madryn vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy - Día y horario a confirmar - Estadio Abel Sastre

*Tristán Suárez perdió la final de la Primera Nacional 2026 ante Godoy Cruz y accedió directamente a los cuartos de final del Reducido

Godoy Cruz se convirtió en el primer ascendido tras derrotar a Tristán Suárez en la final de la Primera Nacional Godoy Cruz

*Los cuartos de final del Reducido, al igual que las semifinales, son a ida y vuelta y con ventaja deportiva para el mejor ubicado en la primera etapa. Para la final se mantiene el formato de dos partidos, pero sin ventaja deportiva.

Cronograma del Reducido