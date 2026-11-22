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Este fin de semana se llevaron a cabo los encuentros de ida de la instancia de los ocho mejores; la próxima semana se jugarán los partidos de vuelta
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El Reducido de la Primera Nacional 2026 define el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027, la máxima categoría del fútbol argentino. Godoy Cruz se consagró campeón y regresará a la élite en la próxima temporada después de apenas un año la “B”. En las llaves de eliminación directa ya se llevaron a cabo los octavos de final y este fin de semana se jugó la ida de los cuartos. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.
En el primer duelo entre Ciudad de Bolívar y Atlanta, en el estadio Municipal Eva Perón, el Bohemio ganó por la mínima diferencia con un gol de Francisco Romero. En el cruce inicial entre Colón y Deportivo Morón empataron 0 a 0 en el estadio Brigadier General Estanislao López. En el compromiso de ida entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, en el estadio 23 de Agosto, el Lobo jujeño ganó por 1 a 0 con un tanto de Joaquín Varela.
- Gimnasia y Tiro y Tristán Suárez cierran los cuartos de final este domingo a las 22 en el estadio David Michel Torino de Salta.
Reducido de la Primera Nacional
Octavos de final
- Ferro 0-1 Gimnasia y Tiro.
- Atlanta 1-1 Estudiantes de Buenos Aires.
- Deportivo Morón 1-1 Colegiales.
- Temperley 1-2 Ciudad de Bolívar.
- Deportivo Madryn 3-1 Deportivo Maipú (Partido suspendido a los 81′)
- Gimnasia de Jujuy 2-0 Almirante Brown.
- Colón de Santa Fe 1-0 Midland.
Cuartos de final
Ida
- Ciudad de Bolívar 0-1 Atlanta
- Colón 0-0 Deportivo Morón
- Gimnasia de Jujuy 1-0 Deportivo Madryn
- Gimnasia y Tiro vs. Tristán Suárez - Domingo 22 de noviembre a las 21 - Estadio David Michel Torino de Salta
Vuelta
- Tristán Suárez vs. Gimnasia y Tiro - Día y horario a confirmar - Estadio 20 de Octubre
- Atlanta vs. Ciudad de Bolivar - Día y horario a confirmar - Estadio Don León Kolbovski
- Deportivo Morón vs. Colón - Viernes 27 de noviembre a las 21 - Estadio Nuevo Francisco Urbano
- Deportivo Madryn vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy - Día y horario a confirmar - Estadio Abel Sastre
*Tristán Suárez perdió la final de la Primera Nacional 2026 ante Godoy Cruz y accedió directamente a los cuartos de final del Reducido
*Los cuartos de final del Reducido, al igual que las semifinales, son a ida y vuelta y con ventaja deportiva para el mejor ubicado en la primera etapa. Para la final se mantiene el formato de dos partidos, pero sin ventaja deportiva.
Cronograma del Reducido
- Primera fase - 14 de noviembre (completada).
- Cuartos de final - Ida: 21 de noviembre
- Cuartos de final - Vuelta: 28 de noviembre
- Semifinales - Ida: 5 de diciembre
- Semifinales - Vuelta: 12 de diciembre
- Final - Ida: 19 de diciembre
- Final - Vuelta: 26 de diciembre
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