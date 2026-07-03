Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026, con Lionel Messi

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El capitán de la selección argentina encabeza la lista de máximos anotadores en soledad, pero lo siguen de cerca Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane
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La lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026, el premio que se le entrega al máximo anotador de la Copa del Mundo, está al rojo vivo. Con siete tantos, Lionel Messi encabeza la tabla de goleadores en soledad y se mantiene en carrera por uno de los pocos galardones individuales que le faltan en su vitrina. Sin embargo, otras dos figuras de renombre los persiguen de cerca: el francés Kylian Mbappé, el noruego Erling Haaland y el inglés Harry Kane.
El delantero de Real Madrid es el único de los cuatro jugadores en cuestión que tiene seis tantos. De los otros, el ’9’ de Manchester City acumula cinco en el certamen ecuménico al igual que el británico de Bayern Múnich. Más atrás aparecen otras estrellas internacionales como Ousmane Dembélé (Francia), Vinícius Jr. (Brasil), Ismaila Sarr (Senegal) y Mikel Oyarzábal (España), con cuatro.
El podio lo completan varios jugadores con tres goles: los neerlandeses Brian Brobbey y Cody Gakpo; los alemanes Deniz Undav y Kai Havertz; el mexicano Julián Quiñones, el neozelandés Elijah Just; el marroquí Ismael Saibari; el canadiense Jonathan David; el suizo Johan Manzambi; el congoleño Yoane Wissa; el brasileño Matheus Cunha; y el estadounidense Folarin Balogun.
La Bota de Oro se entrega oficialmente desde España 1982, pero la FIFA también reconoce con esa distinción a los futbolistas que más tantos anotaron en los certámenes previos, entre Uruguay 1930 y Argentina 1978. El jugador que más festejos tuvo en una misma Copa del Mundo es el francés Just Fontaine con 13 en Suecia 1958.
- Hay un método de desempate para definir al ganador en caso de igualdad en cantidad de tantos. Ante esa situación, se pondera primero la cantidad de asistencias y, de persistir el empate, la cantidad de minutos jugados.
Ganadores de la Bota de Oro en Mundiales
- Qatar 2022 - Kylian Mbappé (Francia) - 8 goles
- Rusia 2018 - Harry Kane (Inglaterra) - 6 goles
- Brasil 2014 - James Rodríguez (Colombia) - 6 goles
- Sudáfrica 2010 - Thomas Müller (Alemania) - 5 goles
- Alemania 2006 - Miroslav Klose (Alemania) - 5 goles
- Corea-Japón 2002 - Ronaldo (Brasil) - 8 goles
- Francia 1998 - Davor Šuker (Crocia) - 6 goles
- Estados Unidos 1994 - Oleg Salenko (Rusia) y Hristo Stoichkov (Bulgaria) - 6 goles cada uno
- Italia 1990 - Salvatore Schillaci (Italia) - 6 goles
- México 1986 - Gary Lineker (Inglaterra) - 6 goles
- España 1982 - Paolo Rossi (Italia) - 6 goles
- Argentina 1978 - Mario Kempes (Argentina) - 6 goles
- Alemania 1974 - Grzegorz Lato (Polonia) - 7 goles
- México 1970 - Gerd Müller (Alemania) - 10 goles
- Inglaterra 1966 - Eusébio (Portugal) - 9 goles
- Chile 1962 - Flórián Albert (Hungría), Valentín Ivanov (Unión Soviética), Garrincha y Vava (Brasil); Dražan Jerković (Yugoslavia) y Leonel Sánchez (Chile) - 4 goles cada uno
- Suecia 1958 - Just Fontaine (Francia) - 13 goles
- Suiza 1954 - Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles
- Brasil 1950 - Ademir (Brasil) - 9 goles
- Francia 1938 - Leônidas da Silva (Brasil) - 7 goles
- Italia 1934 - Oldřich Nejedlý (Checoslovaquia) - 5 goles
- Uruguay 1930 - Guillermo Stábile (Argentina) - 8 goles
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