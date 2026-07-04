Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026, con Messi, Mbappé, Haaland y Kane

La tabla de goleadores del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, está al rojo vivo con cuatro estrellas del fútbol internacional batallando partido a partido por quedarse con la Bota de Oro: Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane.

El único de los cuatro que jugó este sábado fue el francés y marcó el penal con el que su seleccionado derrotó a Paraguay 1 a 0 en octavos de final y avanzó a los cuartos. Con esa conquista, el delantero de Real Madrid llegó a siete y alcanzó al astro argentino, que el viernes marcó uno en el triunfo de la albiceles sobre Cabo Verde 3 a 2.

Kylian Mbappé llegó a siete goles en el Mundial 2026 con su tanto contra Paraguay DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Además de su conquista frente a la Albirroja, Mbappé le anotó por duplicado a Senegal, Irak y Suecia. En total jugó cinco partidos, uno más que Messi que consiguió sus tantos contra Argelia -3-, Austria -2-, Jordania -1- y el mencionado frente a los africanos.

Haaland y Kane están detrás de ellos, con cinco conquistas cada uno. El noruego le hizo un doblete a Irak y otro a Senegal. Tras no jugar frente a Francia, marcó ante Costa de Marfil en 16avos de final. El inglés, por su parte, es el gran responsable de que su equipo haya accedido hasta los octavos porque convirtió frente a Croacia por duplicado, Panamá y ante República Democrática del Congo otra vez un doblete.

Lionel Messi marcó siete goles en el Mundial 2026 en cuatro partidos ROBERT CIANFLONE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El podio lo completan cuatro futbolistas con cuatro festejos cada uno: el senegalés Ismaïla Sarr; el español Mikel Oyarzabal; el brasileño Vinicius Jr.; y el galo Ousmane Dembélé. A excepción de Sarr porque Senegal que eliminado, el resto pueden seguir sumando anotaciones porque sus respectivos combinados siguen en carrera por el título.

La Bota de Oro, el premio al goleador de los Mundiales, se entrega oficialmente desde España 1982, pero la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) también reconoce con esa distinción a los futbolistas que más tantos anotaron en los certámenes previos, entre Uruguay 1930 y Argentina 1978. El jugador que más festejos tuvo en una misma Copa del Mundo es el francés Just Fontaine con 13 en Suecia 1958. De sostener su promedio en Estados Unidos-México-Canadá 2026 y siempre que la Argentina avance, Messi rompería esa difícil marca en semifinales.

En Estados Unidos 1994 y Chile 1962 hubo más de un goleador. Sin embargo, actualmente hay un método de desempate para definir al ganador en caso de igualdad en anotaciones. Ante esa situación, el trofeo se decide por cantidad de asistencias y, de persistir el empate, por menor cantidad de minutos jugados.

Harry Kane lleva cinco goles en el Mundial 2026 y es la gran figura de Inglaterra Butch Dill - FR111446 AP

Ganadores de la Bota de Oro en Mundiales