Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026, con Messi, Mbappé, Haaland y Kane

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El delantero francés anotó de penal en la victoria de su equipo sobre Paraguay y volvió a alcanzar al argentino en siete anotaciones
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La tabla de goleadores del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, está al rojo vivo con cuatro estrellas del fútbol internacional batallando partido a partido por quedarse con la Bota de Oro: Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane.
El único de los cuatro que jugó este sábado fue el francés y marcó el penal con el que su seleccionado derrotó a Paraguay 1 a 0 en octavos de final y avanzó a los cuartos. Con esa conquista, el delantero de Real Madrid llegó a siete y alcanzó al astro argentino, que el viernes marcó uno en el triunfo de la albiceles sobre Cabo Verde 3 a 2.
Además de su conquista frente a la Albirroja, Mbappé le anotó por duplicado a Senegal, Irak y Suecia. En total jugó cinco partidos, uno más que Messi que consiguió sus tantos contra Argelia -3-, Austria -2-, Jordania -1- y el mencionado frente a los africanos.
Haaland y Kane están detrás de ellos, con cinco conquistas cada uno. El noruego le hizo un doblete a Irak y otro a Senegal. Tras no jugar frente a Francia, marcó ante Costa de Marfil en 16avos de final. El inglés, por su parte, es el gran responsable de que su equipo haya accedido hasta los octavos porque convirtió frente a Croacia por duplicado, Panamá y ante República Democrática del Congo otra vez un doblete.
El podio lo completan cuatro futbolistas con cuatro festejos cada uno: el senegalés Ismaïla Sarr; el español Mikel Oyarzabal; el brasileño Vinicius Jr.; y el galo Ousmane Dembélé. A excepción de Sarr porque Senegal que eliminado, el resto pueden seguir sumando anotaciones porque sus respectivos combinados siguen en carrera por el título.
La Bota de Oro, el premio al goleador de los Mundiales, se entrega oficialmente desde España 1982, pero la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) también reconoce con esa distinción a los futbolistas que más tantos anotaron en los certámenes previos, entre Uruguay 1930 y Argentina 1978. El jugador que más festejos tuvo en una misma Copa del Mundo es el francés Just Fontaine con 13 en Suecia 1958. De sostener su promedio en Estados Unidos-México-Canadá 2026 y siempre que la Argentina avance, Messi rompería esa difícil marca en semifinales.
En Estados Unidos 1994 y Chile 1962 hubo más de un goleador. Sin embargo, actualmente hay un método de desempate para definir al ganador en caso de igualdad en anotaciones. Ante esa situación, el trofeo se decide por cantidad de asistencias y, de persistir el empate, por menor cantidad de minutos jugados.
Ganadores de la Bota de Oro en Mundiales
- Qatar 2022 - Kylian Mbappé (Francia) - 8 goles
- Rusia 2018 - Harry Kane (Inglaterra) - 6 goles
- Brasil 2014 - James Rodríguez (Colombia) - 6 goles
- Sudáfrica 2010 - Thomas Müller (Alemania) - 5 goles
- Alemania 2006 - Miroslav Klose (Alemania) - 5 goles
- Corea-Japón 2002 - Ronaldo (Brasil) - 8 goles
- Francia 1998 - Davor Šuker (Crocia) - 6 goles
- Estados Unidos 1994 - Oleg Salenko (Rusia) y Hristo Stoichkov (Bulgaria) - 6 goles cada uno
- Italia 1990 - Salvatore Schillaci (Italia) - 6 goles
- México 1986 - Gary Lineker (Inglaterra) - 6 goles
- España 1982 - Paolo Rossi (Italia) - 6 goles
- Argentina 1978 - Mario Kempes (Argentina) - 6 goles
- Alemania 1974 - Grzegorz Lato (Polonia) - 7 goles
- México 1970 - Gerd Müller (Alemania) - 10 goles
- Inglaterra 1966 - Eusébio (Portugal) - 9 goles
- Chile 1962 - Flórián Albert (Hungría), Valentín Ivanov (Unión Soviética), Garrincha y Vava (Brasil); Dražan Jerković (Yugoslavia) y Leonel Sánchez (Chile) - 4 goles cada uno
- Suecia 1958 - Just Fontaine (Francia) - 13 goles
- Suiza 1954 - Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles
- Brasil 1950 - Ademir (Brasil) - 9 goles
- Francia 1938 - Leônidas da Silva (Brasil) - 7 goles
- Italia 1934 - Oldřich Nejedlý (Checoslovaquia) - 5 goles
- Uruguay 1930 - Guillermo Stábile (Argentina) - 8 goles
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