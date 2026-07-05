Brasil vs. Noruega, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
Se enfrentan en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey; el ganador jugará ante el que se quede con el cruce entre México e Inglaterra
Los equipos a la cancha
Se desplegaron las banderas en el campo de juego, salieron juntos desde el túnel, y Brasil y Noruega ya están en el campo de juego del estadio de Nueva York/Nueva Jersey. En instantes, los equipos se alinearán alrededor del círculo central y sonarán los himnos de cada país. Luego se llevará a cabo el sorteo entre los capitanes: Marquinhos, por el lado de los americanos, y Odegaard, en los europeos.
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambas selecciones ya se metieron en los vestuarios del estadio de Nueva York/Nueva Jersey tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
Vinicius quiere volver a aparecer
Vinicius Jr. es un jugador de partidos importantes, lo demostró tanto en el Real Madrid como en su selección. Acumula 4 goles en este Mundial y anotó el primero en dieciseisavos ante Japón. Hoy quiere volver a aparecer para darle la victoria a su equipo y sumarse a la pelea entre los goleadores.
Vini in the Round of 16 🇧🇷✨#FIFAWorldCup pic.twitter.com/1Aj01yYIVh— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 5, 2026
Se prepara el goleador de Noruega
Erling Halland, delantero del Manchester City juega su primer mundial y ya suma 5 goles en esta competición y está a dos de Messi y Mbappé, que son los que encabezan la tabla. Hoy ante Brasil buscará meter a su país por primera vez en la historia entre los ocho mejores.
¡Los equipos entran en calor!
La hinchada y los equipos se preparan para el partido. Tanto Brasil como Noruega ya están en el campo de juego de New Jersey para precalentar para el duelo de los octavos de final que se disputará en unos minutos nada más.
Habló Ancelotti en la previa
El entrenador de la selección de Brasil habló en la previa y, entre otras cosas, avisó que el jugador del Barcelona, Raphinha, ya está disponible luego de la lesión y hoy podría disputar algunos minutos.
"DE SER NECESARIO, RAPHINHA PUEDE SER UTILIZADO"— DSPORTS (@DSports) July 5, 2026
Carlo Ancelotti confirmó que el jugador de Barcelona está en condiciones de sumar minutos y que Gabriel Martinelli será titular en lugar del lesionado Lucas Paquetá.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/jNQXTyCiYR
Los árbitros del partido
La terna arbitral para este partido está encabezada por el estadounidense Ismail Elfath, acompañado por sus compatriotas, los asistentes Corey Parker y Kyle Atkins. La labor técnica se completa con el hondureño Said Martínez como cuarto árbitro y su compatriota Walter López como quinto árbitro, mientras que el sistema de videoarbitraje cuenta con la nicaragüense Tatiana Guzmán como VAR, el uruguayo Leodán González como AVAR y el español Carlos del Cerro Grande como SVAR.
[#FIFAWorldCup2026] #VARUpdate— ArbitroInternacional (@ArbitroInteBlog) July 4, 2026
🇧🇷 Brasil vs Noruega 🇳🇴
A: Ismail Elfath 🇺🇸
A1: Corey Parker 🇺🇸
A2: Kyle Atkins 🇺🇸
4to: Said Martinez 🇭🇳
5to: Walter Lopez 🇭🇳
VAR: Tatiana Guzman 🇳🇮
AVAR: Leodan Gonzalez 🇺🇾
SVAR: Carlos Del Cerro Grande 🇪🇸 pic.twitter.com/FsWQ7HLpeu
"La ilusión de un país"
Noruega quiere remar hacia costas gloriosas en el Mundial. La selección cuya hinchada hizo de una celebración el gesto de unidad que cruza el sentimiento de todo un país, se enfrentará este domingo ante Brasil. Con Erling Haaland como esperanza de gol, el equipo europeo intentará escribir su historia más memorable en una Copa del Mundo.
La expectativa de su gente es total, tanto en cada estadio por donde pasó durante el certamen, como en tierras nórdicas. El dato es elocuente: se agotaron todas las camisetas del equipo vikingo en su país. Las casas de deportes, antes y aún más durante la realización del Mundial, tuvieron interminables filas de hinchas pendientes de llevarse una casaca como las que luce Erling Haaland.
¡Neymar al banco!
Se repite la historia de los anteriores partidos y Neymar Jr. se sentará en el banco de los suplentes. En los dieciseisavos de final, Carlo Ancelotti confesó que esperaba el suplementario para que el crack ingrese, pero eso nunca sucedió, porque apareció Gabriel Martinelli a los 96’ para poner el 2-1 y sellar la victoria ante Japón. ¿Tendrá su oportunidad en el día de hoy?
¡Estos son los once de Noruega!
Estos son los once de Noruega para enfrentar a Brasil:
Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Andreas Hanche-Olsen, David Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.
🚨 LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE NORUEGA. pic.twitter.com/t482rIY1Cx— Fútbol Noruego (@NoruegArg) July 5, 2026
¡Así forma Brasil!
Estos son los once con los que Brasil saldrá a la cancha:
Alisson Becker; Danilo Luiz, Marquinhos Aoás, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Carlos Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan Vitor, Vinícius Júnior, Matheus Cunha; Gabriel Martinelli. DT: Carlo Ancelotti.
BRASIL DEFINIDO! 🇧🇷— brasil (@CBF_Futebol) July 5, 2026
Confira os 11 nomes escalados pelo Mister para enfrentar a Noruega neste domingo (5), às 17h (Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo FIFA 2026.
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ISSO É BRASIL!! pic.twitter.com/aSYtaWccHi
Antecedentes entre ambos equipos
En el historial futbolístico Brasil nunca logró derrotar a Noruega en las cuatro veces que se enfrentaron en la historia y registra un saldo desfavorable de dos derrotas y dos empates ante los noruegos.
Este particular “complejo” brasileño ante el equipo nórdico se forjó a lo largo de los años con los siguientes resultados: igualaron 1-1 en el amistoso de 1988, Noruega se impuso 4-2 en 1997, los europeos lograron una histórica victoria por 2-1 en la fase de grupos del Mundial de Francia 1998, y finalmente sellaron otro empate 1-1 en el último antecedente, disputado en 2006.
¡Llegó Noruega!
Ya está el conjunto europeo en el MetLife Stadium que se prepara para enfrentar a Brasil por el pase a cuartos y estar entre los ocho mejores de la Copa del Mundo 2026. Erling Halland y Martin Ødegaard son sus cartas principales.
¿AMARGARÁ A LA CANARINHA? Haaland y Noruega ya están en el estadio para el choque ante Brasil. ¿Marcará el Androide?— SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026
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Vinicius vs. Halland
El Mundial 2026 hasta ahora lo dominan las figuras y en este partido las luces estarán puestas en Vinicius Jr., por el lado sudamericano, y en Erling Halland por parte de los europeos. El del Real Madrid acumula 4 goles en el torneo, mientras que el del Manchester City suma 5, a sólo dos de los máximos goleadores, Lionel Messi y Kylian Mbappé.
¡Llegó Neymar y Brasil!
Hace unos minutos nada más llegó al estadio el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti que se prepara para enfrentar a los europeos por el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo.
¡¡HOLA, CRACK!! Neymar ya está en el estadio junto al resto de los jugadores de Brasil y se prepara para el partidazo ante Noruega por los 8vos de final.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026
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¡Bienvenidos al minuto a minuto de Brasil vs. Noruega!
Brasil y Noruega se enfrentan por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 a las 17 de Argentina en el MetLife Stadium, de New Jersey. El que pasa enfrentará al ganador entre México e Inglaterra
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