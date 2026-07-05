Brasil vs. Noruega, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

La hinchada de Noruega con el tradicional remo que enamoró a todos en este Mundial. Buda Mendes - Getty Images North America

Noruega quiere remar hacia costas gloriosas en el Mundial. La selección cuya hinchada hizo de una celebración el gesto de unidad que cruza el sentimiento de todo un país, se enfrentará este domingo ante Brasil. Con Erling Haaland como esperanza de gol, el equipo europeo intentará escribir su historia más memorable en una Copa del Mundo.

La expectativa de su gente es total, tanto en cada estadio por donde pasó durante el certamen, como en tierras nórdicas. El dato es elocuente: se agotaron todas las camisetas del equipo vikingo en su país. Las casas de deportes, antes y aún más durante la realización del Mundial, tuvieron interminables filas de hinchas pendientes de llevarse una casaca como las que luce Erling Haaland.