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Brasil vs. Noruega, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

Se enfrentan en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey; el ganador jugará ante el que se quede con el cruce entre México e Inglaterra

Los futbolistas de Noruega durante la entrada en calor
Los futbolistas de Noruega durante la entrada en calorBUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los equipos a la cancha

Se desplegaron las banderas en el campo de juego, salieron juntos desde el túnel, y Brasil y Noruega ya están en el campo de juego del estadio de Nueva York/Nueva Jersey. En instantes, los equipos se alinearán alrededor del círculo central y sonarán los himnos de cada país. Luego se llevará a cabo el sorteo entre los capitanes: Marquinhos, por el lado de los americanos, y Odegaard, en los europeos.

Todo listo

Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambas selecciones ya se metieron en los vestuarios del estadio de Nueva York/Nueva Jersey tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.

Vinicius Junior, titular en Brasil
Vinicius Junior, titular en BrasilBUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Vinicius quiere volver a aparecer

Vinicius Jr. es un jugador de partidos importantes, lo demostró tanto en el Real Madrid como en su selección. Acumula 4 goles en este Mundial y anotó el primero en dieciseisavos ante Japón. Hoy quiere volver a aparecer para darle la victoria a su equipo y sumarse a la pelea entre los goleadores.

Se prepara el goleador de Noruega

Erling Halland entra en calor en la previa del partido ante Brasil por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.
Erling Halland entra en calor en la previa del partido ante Brasil por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Erling Halland, delantero del Manchester City juega su primer mundial y ya suma 5 goles en esta competición y está a dos de Messi y Mbappé, que son los que encabezan la tabla. Hoy ante Brasil buscará meter a su país por primera vez en la historia entre los ocho mejores.

¡Los equipos entran en calor!

La hinchada de Brasil con caretas de Vinicius Jr. y Neymar Jr.
La hinchada de Brasil con caretas de Vinicius Jr. y Neymar Jr. BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La hinchada y los equipos se preparan para el partido. Tanto Brasil como Noruega ya están en el campo de juego de New Jersey para precalentar para el duelo de los octavos de final que se disputará en unos minutos nada más.

Habló Ancelotti en la previa

El entrenador de la selección de Brasil habló en la previa y, entre otras cosas, avisó que el jugador del Barcelona, Raphinha, ya está disponible luego de la lesión y hoy podría disputar algunos minutos.

Los árbitros del partido

La terna arbitral para este partido está encabezada por el estadounidense Ismail Elfath, acompañado por sus compatriotas, los asistentes Corey Parker y Kyle Atkins. La labor técnica se completa con el hondureño Said Martínez como cuarto árbitro y su compatriota Walter López como quinto árbitro, mientras que el sistema de videoarbitraje cuenta con la nicaragüense Tatiana Guzmán como VAR, el uruguayo Leodán González como AVAR y el español Carlos del Cerro Grande como SVAR.

"La ilusión de un país"

La hinchada de Noruega con el tradicional remo que enamoró a todos en este Mundial.
La hinchada de Noruega con el tradicional remo que enamoró a todos en este Mundial.Buda Mendes - Getty Images North America

Noruega quiere remar hacia costas gloriosas en el Mundial. La selección cuya hinchada hizo de una celebración el gesto de unidad que cruza el sentimiento de todo un país, se enfrentará este domingo ante Brasil. Con Erling Haaland como esperanza de gol, el equipo europeo intentará escribir su historia más memorable en una Copa del Mundo.

La expectativa de su gente es total, tanto en cada estadio por donde pasó durante el certamen, como en tierras nórdicas. El dato es elocuente: se agotaron todas las camisetas del equipo vikingo en su país. Las casas de deportes, antes y aún más durante la realización del Mundial, tuvieron interminables filas de hinchas pendientes de llevarse una casaca como las que luce Erling Haaland.

¡Neymar al banco!

Así llegaba Neymar al New York New Jersey Stadium para enfrentar a Noruega por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.
Así llegaba Neymar al New York New Jersey Stadium para enfrentar a Noruega por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Se repite la historia de los anteriores partidos y Neymar Jr. se sentará en el banco de los suplentes. En los dieciseisavos de final, Carlo Ancelotti confesó que esperaba el suplementario para que el crack ingrese, pero eso nunca sucedió, porque apareció Gabriel Martinelli a los 96’ para poner el 2-1 y sellar la victoria ante Japón. ¿Tendrá su oportunidad en el día de hoy?

¡Estos son los once de Noruega!

Estos son los once de Noruega para enfrentar a Brasil:

Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Andreas Hanche-Olsen, David Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

¡Así forma Brasil!

Estos son los once con los que Brasil saldrá a la cancha:

Alisson Becker; Danilo Luiz, Marquinhos Aoás, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Carlos Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan Vitor, Vinícius Júnior, Matheus Cunha; Gabriel Martinelli. DT: Carlo Ancelotti.

Antecedentes entre ambos equipos

Brasil vs. Noruega, en el Mundial de Francia 1998.
Brasil vs. Noruega, en el Mundial de Francia 1998.

En el historial futbolístico Brasil nunca logró derrotar a Noruega en las cuatro veces que se enfrentaron en la historia y registra un saldo desfavorable de dos derrotas y dos empates ante los noruegos.

Este particular “complejo” brasileño ante el equipo nórdico se forjó a lo largo de los años con los siguientes resultados: igualaron 1-1 en el amistoso de 1988, Noruega se impuso 4-2 en 1997, los europeos lograron una histórica victoria por 2-1 en la fase de grupos del Mundial de Francia 1998, y finalmente sellaron otro empate 1-1 en el último antecedente, disputado en 2006.

¡Llegó Noruega!

Ya está el conjunto europeo en el MetLife Stadium que se prepara para enfrentar a Brasil por el pase a cuartos y estar entre los ocho mejores de la Copa del Mundo 2026. Erling Halland y Martin Ødegaard son sus cartas principales.

Vinicius vs. Halland

El Mundial 2026 hasta ahora lo dominan las figuras y en este partido las luces estarán puestas en Vinicius Jr., por el lado sudamericano, y en Erling Halland por parte de los europeos. El del Real Madrid acumula 4 goles en el torneo, mientras que el del Manchester City suma 5, a sólo dos de los máximos goleadores, Lionel Messi y Kylian Mbappé.

¡Llegó Neymar y Brasil!

Hace unos minutos nada más llegó al estadio el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti que se prepara para enfrentar a los europeos por el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Brasil vs. Noruega!

Brasil busca sostener su recorrido en el torneo y Noruega intentar una clasificación histórica a los cuartos de final
Brasil busca sostener su recorrido en el torneo y Noruega intentar una clasificación histórica a los cuartos de finalImagen ilustrativa generada con IA

Brasil y Noruega se enfrentan por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 a las 17 de Argentina en el MetLife Stadium, de New Jersey. El que pasa enfrentará al ganador entre México e Inglaterra

Por Andrés Fernández Ré
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