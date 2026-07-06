La curiosa entrevista de Harry Kane disfónico luego de “La mayor victoria desde 1966″

Inglaterra se impuso por 3-2 sobre México en una noche memorable en el Estadio Azteca, para pasar a los cuartos de final, en un duelo que quedará grabado como uno de los mejores de esta Copa del Mundo 2026. Los locales dieron batalla con los tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, pero la jerarquía de los ingleses inclinó la balanza gracias a un doblete de Jude Bellingham y un penal convertido por Harry Kane.

Con esta conquista, el capitán inglés alcanzó los 6 goles en el certamen, y quedó a solo uno de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland, que están en la cima. Pese al desgaste de una verdadera batalla física, el goleador del Bayern Munich no quiso estar ausente y, visiblemente disfónico tras el esfuerzo, se detuvo a declarar en la entrevista oficial post-partido.

¿INGLATERRA FESTEJÓ FUERTE EL TRIUNFO? ¡La respuesta está en la VOZ DE HARRY KANE! Quedó AFÓNICO luego de cantar Oasis con los hinchas en el Azteca.



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“Fue un partido de locos, tuvimos que luchar y encontrar algo. No puedo hablar mucho pero... encontramos un camino a pesar de tener todo en contra”, expresó el goleador inglés luego del partido, en esa conversación entre risas por no poder hablar del todo claro, luego de cantar la canción de Oasis con la garganta al rojo vivo. El conjunto dirigido por el alemán Thomas Tuchel tuvo que presentarse en la altura ante los locales, que no se la hicieron nada fácil.

Para Harry Kane, a pesar de ser un futbolista de elite, los títulos le eran esquivos, hasta el 4 de mayo de 2025 que se coronó campeón de la Bundesliga con el Bayern. Recién a sus 31 años consiguió levantar el primero de su carrera, luego de jugar 600 partidos. Eso es buscar con perseverancia. Se destapó y con los alemanes volvió a ganar la liga, a lo que le sumó la Copa y la Supercopa de Alemania (en total 4 títulos). Ahora busca el primero con su selección.

Harry Kane, del Bayern, le vierte cerveza a su compañero Joshua Kimmich mientras celebran el título de la Bundesliga al final del partido de fútbol entre el Bayern y el FC Colonia en Múnich, Alemania, el sábado 16 de mayo de 2026. (Foto AP/Matthias Schrader) Matthias Schrader - AP

Lo que demuestra su capacidad es su impresionante palmarés de distinciones individuales que lo marca como uno de los mejores goleadores de la historia. Entre sus logros destacan la Bota de Oro Europea obtenida en la temporada 2023/24 con el Bayern Múnich y su reconocimiento como máximo goleador de la Copa del Mundo de Rusia 2018 con 6 tantos. Su aptitud anotadora se refleja también en su condición de máximo goleador histórico tanto de la selección de Inglaterra como del Tottenham Hotspur, sumado a sus tres Botas de Oro en la Premier League (15/16, 16/17, 20/21), los galardones como máximo artillero de la Bundesliga en las campañas 2023/24 y 2024/25, el título de goleador de la UEFA Champions League en la 23/24 y haber liderado la tabla de anotadores en la Eurocopa 2024, distinciones que se complementan con sus siete premios como jugador del mes en la liga inglesa.

La reacción de la prensa inglesa

La expectativa en torno a la selección de Inglaterra alcanzó ciertos niveles de fervor, y se instala una ilusión que recorre el Reino Unido tras el triunfo por 3-2 sobre México. El resultado lleva a la prensa británica a elevar la gesta a un lugar de privilegio en la historia, calificándola incluso como la victoria más trascendental del seleccionado nacional en los últimos 60 años.

Daily Mail tituló: "La mejor desde 1966".

La resonancia del logro fue capturada con especial énfasis por Oliver Holt, director del Daily Mail, quien magnificó el impacto de la noche mexicana y no dudó en decir: ”Fue la mayor victoria de Inglaterra en un Mundial desde 1966″. Y explicó cómo 15 héroes de los Tres Leones se alzaron con la victoria en el temible Estadio Azteca en una noche marcada por una tarjeta roja, dos penales, el doblete de Jude Bellingham y el gol de la victoria de Harry Kane. Y posiciónó a los de Thomas Tuchel como serios candidatos.

”Para la mayoría de los que presenciaron esto, fue la mejor actuación de Inglaterra que jamás hayan visto en el estadio más grandioso que jamás hayan visitado. Jugarán contra Noruega en los cuartos de final en Miami el sábado por la noche. Es tentador decir que si Inglaterra puede ganar aquí en el Azteca en estas circunstancias, puede ganar en cualquier lugar”, cerró el director del periódico inglés.

Diario inglés Independent.

The Independent sobre el partido reflexionó: “La principal lección de este partido es que Inglaterra todavía tiene muchos problemas, pero posee cualidades, espíritu y capacidad de reacción que pueden llevarla hasta la final”. Y se animó a decir que la prueba de Argentina con Cabo Verde fue más agotadora que ésta.

The Guardian fue un poco más allá y con un tono épico tituló: “10 hombres de Inglaterra se aferran tras un penal de Kane para derrotar a México en un thriller de la Copa del Mundo”. Cabe recordar que a los 53′ fue expulsado, luego de la revisión del VAR, el defensor Jarell Quansah.

Titular de The Guardian.

El próximo desafío para los ingleses es ante Noruega, que viene de vencer al pentacampeón Brasil por 2 a 1, con un doblete de Erling Haaland. El encuentro de los cuartos de final se disputará en Miami, el próximo sábado 11 de julio a las 18:00 de Argentina.