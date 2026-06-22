Mientras los grupos van tomando forma, también se perfilan los futbolistas que podrían ser los máximos artilleros; Lionel Messi, además, ya está en la cima de la historia
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El Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026 vibra al ritmo del correr de los días y el desarrollo del calendario, y en el medio de la fecha 2, mientras se perfilan los pasajeros de los 16vos de final, también se configuran los futbolistas que podrían convertirse en los máximos artilleros de esta edición.
Lionel Messi convirtió el 2 a 0 parcial de la selección argentina ante Austria y con ese festejo se subió a lo más alto de la cima de goleadores, pero también de la historia de los Mundiales.
Con el grito de este lunes, el capitán de la selección superó al alemán Miroslav Klose, con 17. En la jornada anterior, en el partido ante Argelia, el hat-trick que convirtió lo puso en la línea de 16. En ese mismo rubro los sigue de cerca el francés Kylian Mbappé.
Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026
- Lionel Messi (Argentina): Cinco goles
- Deniz Undav (Alemania) y Jonathan David (Canadá): Tres
*Noticia en desarrollo
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