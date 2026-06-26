Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 está en instancia de definiciones con el desarrollo de la tercera y última fecha de la etapa de grupos con equipos que deciden su futuro y, a la vez, futbolistas que puja por ser el goleador del torneo y llevarse la prestigiosa Bota de Oro que en Qatar 2022 logró Kylian Mbappé.

Lionel Messi, con los cinco tantos de la selección argentina en el campeonato, lidera el escalafón de artilleros. El astro rosarino hizo un hat-trick vs. Argelia y un doblete ante Austria, con los que llegó a 18 tantos en la historia de los Mundiales y superó al alemán Miroslav Klose como el más anotador.

Detrás del ‘10′ se enfilan tres futbolistas, tres estrellas, con cuatro festejos cada uno: Mbappé, el noruego Erling Haaland y el brasileño Vinicius Jr. El delantero galo y el escandinavo le anotaron a Senegal e Irak mientras que el atacante de la Canarinha hizo en los tres encuentros que disputó, vs. Marruecos, Haití y Escocia.

El podio lo completan seis jugadores con tres goles cada uno: el neerlandés Brian Brobbey; el alemán Deniz Undav; el marroquí Ismael Saibari; el canadiense Jonathan David; el suizo Johan Manzambi; y el brasileño Matheus Cunha.

La Bota de Oro se entrega oficialmente desde España 1982, pero la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) también reconoce con esa distinción a los futbolistas que más tantos anotaron en los certámenes previos, entre Uruguay 1930 y Argentina 1978. El jugador que más festejos tuvo en una misma Copa del Mundo es el francés Just Fontaine con 13 en Suecia 1958.

En Estados Unidos 1994 y Chile 1962 hubo más de un goleador. Sin embargo, actualmente hay un método de desempate para definir al ganador en caso de igualdad en anotaciones. Ante esa situación, el trofeo se decide por cantidad de asistencias y, de persistir la parda, por menor cantidad de minutos jugados.

Erling Haaland y Kylian Mbappé no le pierden pisada a Lionel Messi en la tabla de goleadores del Mundial

Ganadores de la Bota de Oro en Mundiales

Qatar 2022 - Kylian Mbappé (Francia) - 8 goles

- 8 goles Rusia 2018 - Harry Kane (Inglaterra) - 6 goles

- 6 goles Brasil 2014 - James Rodríguez (Colombia) - 6 goles

- 6 goles Sudáfrica 2010 - Thomas Müller (Alemania) - 5 goles

- 5 goles Alemania 2006 - Miroslav Klose (Alemania) - 5 goles

- 5 goles Corea-Japón 2002 - Ronaldo (Brasil) - 8 goles

- 8 goles Francia 1998 - Davor Šuker (Crocia) - 6 goles

- 6 goles Estados Unidos 1994 - Oleg Salenko (Rusia) y Hristo Stoichkov (Bulgaria) - 6 goles cada uno

- 6 goles cada uno Italia 1990 - Salvatore Schillaci (Italia) - 6 goles

- 6 goles México 1986 - Gary Lineker (Inglaterra) - 6 goles

- 6 goles España 1982 - Paolo Rossi (Italia) - 6 goles

- 6 goles Argentina 1978 - Mario Kempes (Argentina) - 6 goles

- 6 goles Alemania 1974 - Grzegorz Lato (Polonia) - 7 goles

- 7 goles México 1970 - Gerd Müller (Alemania) - 10 goles

- 10 goles Inglaterra 1966 - Eusébio (Portugal) - 9 goles

- 9 goles Chile 1962 - Flórián Albert (Hungría), Valentín Ivanov (Unión Soviética), Garrincha y Vava (Brasil); Dražan Jerković (Yugoslavia) y Leonel Sánchez (Chile) - 4 goles cada uno

- 4 goles cada uno Suecia 1958 - Just Fontaine (Francia) - 13 goles

- 13 goles Suiza 1954 - Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles

- 11 goles Brasil 1950 - Ademir (Brasil) - 9 goles

- 9 goles Francia 1938 - Leônidas da Silva (Brasil) - 7 goles

- 7 goles Italia 1934 - Oldřich Nejedlý (Checoslovaquia) - 5 goles

- 5 goles Uruguay 1930 - Guillermo Stábile (Argentina) - 8 goles