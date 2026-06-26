Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026

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Lionel Messi, con los cinco tantos de la selección argentina, domina la clasificación seguido de tres estrellas: Mbappé, Haaland y Vinicius Jr.
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El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 está en instancia de definiciones con el desarrollo de la tercera y última fecha de la etapa de grupos con equipos que deciden su futuro y, a la vez, futbolistas que puja por ser el goleador del torneo y llevarse la prestigiosa Bota de Oro que en Qatar 2022 logró Kylian Mbappé.
Lionel Messi, con los cinco tantos de la selección argentina en el campeonato, lidera el escalafón de artilleros. El astro rosarino hizo un hat-trick vs. Argelia y un doblete ante Austria, con los que llegó a 18 tantos en la historia de los Mundiales y superó al alemán Miroslav Klose como el más anotador.
Detrás del ‘10′ se enfilan tres futbolistas, tres estrellas, con cuatro festejos cada uno: Mbappé, el noruego Erling Haaland y el brasileño Vinicius Jr. El delantero galo y el escandinavo le anotaron a Senegal e Irak mientras que el atacante de la Canarinha hizo en los tres encuentros que disputó, vs. Marruecos, Haití y Escocia.
El podio lo completan seis jugadores con tres goles cada uno: el neerlandés Brian Brobbey; el alemán Deniz Undav; el marroquí Ismael Saibari; el canadiense Jonathan David; el suizo Johan Manzambi; y el brasileño Matheus Cunha.
La Bota de Oro se entrega oficialmente desde España 1982, pero la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) también reconoce con esa distinción a los futbolistas que más tantos anotaron en los certámenes previos, entre Uruguay 1930 y Argentina 1978. El jugador que más festejos tuvo en una misma Copa del Mundo es el francés Just Fontaine con 13 en Suecia 1958.
En Estados Unidos 1994 y Chile 1962 hubo más de un goleador. Sin embargo, actualmente hay un método de desempate para definir al ganador en caso de igualdad en anotaciones. Ante esa situación, el trofeo se decide por cantidad de asistencias y, de persistir la parda, por menor cantidad de minutos jugados.
Ganadores de la Bota de Oro en Mundiales
- Qatar 2022 - Kylian Mbappé (Francia) - 8 goles
- Rusia 2018 - Harry Kane (Inglaterra) - 6 goles
- Brasil 2014 - James Rodríguez (Colombia) - 6 goles
- Sudáfrica 2010 - Thomas Müller (Alemania) - 5 goles
- Alemania 2006 - Miroslav Klose (Alemania) - 5 goles
- Corea-Japón 2002 - Ronaldo (Brasil) - 8 goles
- Francia 1998 - Davor Šuker (Crocia) - 6 goles
- Estados Unidos 1994 - Oleg Salenko (Rusia) y Hristo Stoichkov (Bulgaria) - 6 goles cada uno
- Italia 1990 - Salvatore Schillaci (Italia) - 6 goles
- México 1986 - Gary Lineker (Inglaterra) - 6 goles
- España 1982 - Paolo Rossi (Italia) - 6 goles
- Argentina 1978 - Mario Kempes (Argentina) - 6 goles
- Alemania 1974 - Grzegorz Lato (Polonia) - 7 goles
- México 1970 - Gerd Müller (Alemania) - 10 goles
- Inglaterra 1966 - Eusébio (Portugal) - 9 goles
- Chile 1962 - Flórián Albert (Hungría), Valentín Ivanov (Unión Soviética), Garrincha y Vava (Brasil); Dražan Jerković (Yugoslavia) y Leonel Sánchez (Chile) - 4 goles cada uno
- Suecia 1958 - Just Fontaine (Francia) - 13 goles
- Suiza 1954 - Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles
- Brasil 1950 - Ademir (Brasil) - 9 goles
- Francia 1938 - Leônidas da Silva (Brasil) - 7 goles
- Italia 1934 - Oldřich Nejedlý (Checoslovaquia) - 5 goles
- Uruguay 1930 - Guillermo Stábile (Argentina) - 8 goles
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