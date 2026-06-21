Así está la tabla de mejores terceros del Mundial 2026, en la fecha 2

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 es diferente a todos los anteriores que se desarrollaron y el cambio radical es a partir de la participación de 48 seleccionados por primera vez en la historia, 16 más que las siete ediciones anteriores. Es así que el formato de juego se modificó y se añadió una ronda de eliminación directa que son los 16avos de final, a donde se clasifican los dos mejores de cada grupo de la primera etapa junto a ocho terceros.

Para diagramar el cuadro desde los 16avos, se necesitan 32 equipos. Al haber 12 zonas, son 24 los líderes y escoltas que avanzan y quedan disponibles ocho boletos que son para los ocho mejores terceros. En ese contexto, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) tiene una “tabla de terceros” de la que salen los conjuntos que seguirán en carrera por el título. En síntesis, de los 12 terceros en la primera etapa solo quedarán eliminados cuatro, junto a la docena de elencos que terminen últimos.

La selección de Suecia es la mejor de todas las ubicadas en el tercer puesto MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La clasificación de tereros se va modificando partido a partido. Mientras transcurre la segunda fecha de la Copa del Mundo, los combinados que están en esa posición y se están clasificando a 16avos de final son Suecia, Escocia, Paraguay, Nueva Zelanda, Portugal, República Checa, Ecuador y Bosnia. Se están quedando afuera Arabia Saudita, Panamá, Senegal y Jordania.

Un dato no menor es que hay seleccionados que solo jugaron un partido y otros ya disputaron dos, por lo que tienen ventaja transitoriamente.

Los equipos que avancen a 16avos de final como terceros, enfrentarán todos a un primero de un grupo. El rival se determinará de acuerdo a la posición como mejor tercero que obtenga el seleccionado y de la letra de grupo de la que decante.

Los rivales en 16avos de final de los equipos que se clasifican como terceros