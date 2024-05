Partidos de la Copa Sudamericana hoy, jueves 16 de mayo: horarios, TV y cómo ver online

Escuchar

Este jueves 16 de mayo finaliza la quinta fecha de la etapa de grupos de la Copa Sudamericana 2024 con cuatro partidos. Entre ellos sobresale la presentación de Racing, el único de los equipos argentinos que todavía no se presentó en la jornada. Hasta el momento se desarrollaron 74 de los 96 encuentros programados para esta instancia en la que compiten 32 clubes de Sudamérica. Está pendiente Real Tomoyapo de Bolivia vs. Internacional por las inundaciones que afectan al sur de Brasil y se desarrollará el 4 de junio.

La Academia recibe en el Cilindro de Avellaneda a Coquimbo Unido de Chile con la necesidad de ganar para seguir en lo más alto de su zona y avanzar directamente a octavos de final. Además, juegan Cruzeiro vs. La Calera de Chile, Sportivo Luqueño vs. Bragantino de Brasil y Universidad Católica de Ecuador vs. Alianza de Colombia.

Cronograma del 16 de mayo de la Copa Sudamericana

19: Racing vs. Coquimbo Unido de Chile (ESPN y Star+).

21: Cruzeiro de Brasil vs. La Calera de Chile (ESPN y Star+).

21: Sportivo Luqueño de Paraguay vs. Bragantino de Brasil (DSports+).

23: Universidad Católica de Ecuador vs. Alianza de Colombia (DSports).

Los partidos de este jueves 16 de mayo en la Copa Sudamericana 2024, en canchallena.com Canchallena

Los integrantes de cada zona se enfrentan todos contra todos en formato de ida y vuelta -seis partidos para cada uno- y el líder avanza a octavos de final. Los escoltas, por su parte, jugarán un repechaje contra los terceros de la Copa Libertadores y cada uno de los ganadores clasificará a la ronda de 16 equipos. Desde entonces, habrá cruces de ida y vuelta hasta definirse los finalistas para el partido que tendrá lugar el 23 de noviembre.

Los máximos campeones del certamen son, con dos estrellas cada uno, Liga de Quito (Ecuador), Boca Juniors , Independiente, Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador). Varios clubes festejaron una vez: Lanús, River Plate, San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México) y Cienciano (Perú).

LA NACION