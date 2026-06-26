Así está la tabla de terceros del Mundial 2026

La etapa de grupos del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 entra en su recta final y, además de definir a los dos primeros de cada zona, todas las miradas están puestas en la tabla de los mejores terceros, que otorgará los últimos ocho boletos para los 16avos de final. Con varios grupos ya concluidos y otros que se resolverán en simultáneo, cada gol puede modificar el orden de esa clasificación y cambiar el destino de las selecciones que aún sueñan con avanzar.

Todos los encuentros se pueden seguir en vivo por canchallena.com con estadísticas actualizadas al instante. Además, se puede consultar las tablas de posiciones y cómo está el cuadro minuto a minuto.

Así está la tabla de mejores terceros del Mundial 2026

Hasta el momento, 19 seleccionados ya aseguraron su lugar en la primera instancia de eliminación directa. Quince lo hicieron como líderes o escoltas de sus respectivos grupos: México, Sudáfrica, Suiza, Canadá, Brasil, Marruecos, Estados Unidos, Australia, Alemania, Costa de Marfil, Países Bajos, Japón, Francia, Noruega, Argentina y Colombia. A ellos se suman Bosnia y Herzegovina, Ecuador y Japón, que ya garantizaron su clasificación como parte de los ocho mejores terceros.

Escocia, Corea del Sur, Paraguay y Senegal también finalizaron terceros en sus grupos, pero todavía dependen de los resultados de las zonas que restan por disputarse para saber si logran meterse entre los ocho mejores de esa tabla.

En paralelo, otros 16 seleccionados siguen en carrera por los 13 cupos restantes para los cruces: Egipto, Irán, Bélgica, Nueva Zelanda, España, Uruguay, Cabo Verde, Arabia Saudita, Austria, Argelia, Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán, Inglaterra, Ghana y Croacia.

Los equipos que ya quedaron eliminados del certamen son República Checa, Qatar, Haití, Turquía, Túnez, Irak, Jordania, Panamá y Curazao.

Brasil se clasificó a 16avos de final del Mundial 2026 como líder del Grupo C PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Cruces de 16avos de final del Mundial 2026

Sudáfrica (2º Grupo A) vs. Canadá (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

(2º Grupo A) vs. (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles. Alemania (1º Grupo E) vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston.

(1º Grupo E) vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston. Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.

(1° Grupo F) vs. (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey. Brasil (1º Grupo C) vs. Japón (2º Grupo F) – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston.

(1º Grupo C) vs. (2º Grupo F) – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston. Francia (1º Grupo I) vs. 3º Grupo C/D/F/G/H – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

(1º Grupo I) vs. 3º Grupo C/D/F/G/H – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Costa de Marfil (1° Grupo E) vs. Noruega (2º Grupo I) – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.

(1° Grupo E) vs. (2º Grupo I) – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas. México (1º Grupo A) vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

(1º Grupo A) vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México. 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Estados Unidos (1º Grupo D) vs. 3º Grupo B/E/F/I/J – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.

(1º Grupo D) vs. 3º Grupo B/E/F/I/J – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco. 1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.

2º Grupo K vs. 2º Grupo L – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.

1º Grupo H vs. 2º Grupo J – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Suiza (1º Grupo B) vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.

(1º Grupo B) vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver. Argentina (1º Grupo J) vs. 2º Grupo H – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

(1º Grupo J) vs. 2º Grupo H – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Australia vs. 2º Grupo G – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

La selección argentina fue una de las primeras que se aseguró su clasificación a 16avos de final Ashley Landis - AP

El formato de juego del Mundial 2026 es diferente a las últimas siete ediciones hasta Qatar 2022 por la participación de 48 seleccionados, es decir 16 más. A partir de allí es que se conformaron 12 grupos de cuatro integrantes cada uno y avanzan a 16avos de final los dos líderes más los ocho mejores terceros.

Desde entonces, los equipos juegan cruces de eliminación directa hasta la definición que se disputará el domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.