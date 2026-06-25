Mundial 2026, en vivo: la clasificación de Brasil a 16vos y cómo formaría la Albiceleste para enfrentar a Jordania

DALLAS (enviado especial).- La zona metropolitana de Dallas-Fort Worth incluye también a Arlington, donde la selección argentina venció el lunes a Austria y donde volverá a jugar este sábado para cerrar su fase de grupos en el Mundial 2026.

Tagliani y Smith en Southlake Town Square, que se consolida como el principal motor comercial y punto de encuentro en el norte de Texas Matías Boela

Metroplex, tal como se conoce esta área con casi 8 millones de habitantes, se puede recorrer a través de sus impresionantes autopistas en menos de una hora, desde el centro hacia cualquier barrio en las afueras. Es la sexta ciudad más rica de los Estados Unidos y se ha transformado en un imán para ejecutivos y empresas argentinas que aprovechan su potencialidad: tiene una vez y media el PBI de la Argentina.