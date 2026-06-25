Mundial 2026, en vivo: la clasificación de Brasil a 16vos y cómo formaría la Albiceleste para enfrentar a Jordania
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
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Este miércoles comenzó a jugarse la tercera y última fecha de la etapa de grupos del Mundial 2026 y, con ella, la definición de las plazas para disputar los 16vos de final. Once equipos ya sellaron el boleto: México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega, Colombia, Suiza, Canadá, Brasil y Marruecos. El domingo 28 de junio comenzarán los mano a mano. La selección argentina se aseguró el primer puesto del Grupo J a falta de una fecha -el sábado, con Jordania, en Dallas- y ahora resta definir el adversario de la próxima rueda para el viernes 3 de julio, en Miami. Cuatro son los candidatos: España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, todos integrantes del Grupo H. El segundo en la zona se medirá con el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que ya espía el posible itinerario de la Copa.
Vaca Muerta, tecnología y el fenómeno Messi: la ciudad que está desplazando a Miami como centro de atención de los argentinos
DALLAS (enviado especial).- La zona metropolitana de Dallas-Fort Worth incluye también a Arlington, donde la selección argentina venció el lunes a Austria y donde volverá a jugar este sábado para cerrar su fase de grupos en el Mundial 2026.
Metroplex, tal como se conoce esta área con casi 8 millones de habitantes, se puede recorrer a través de sus impresionantes autopistas en menos de una hora, desde el centro hacia cualquier barrio en las afueras. Es la sexta ciudad más rica de los Estados Unidos y se ha transformado en un imán para ejecutivos y empresas argentinas que aprovechan su potencialidad: tiene una vez y media el PBI de la Argentina.
Brasil disfrutó una noche de samba en Miami: apabulló a Escocia con un Vinicius imparable
No hubo sorpresas en el Hard Rock de Miami. La tormenta pasó temprano, y el que arrasó después fue Brasil, que superó por un amplio 3-0 a Escocia para terminar como líder del grupo C del Mundial.
Todo le salió a la perfección al equipo de Carlo Ancelotti, que abrió temprano la cuenta con el gol de Vinicius, tras un blooper de la defensa escocesa para dejarle el gol servido a Brasil. El VAR salvó a los europeos de un segundo gol brasileño, por una imperceptible falta de Vinicius. Pero antes del descanso, el 7 de Brasil aumentó con una certera definición. Imparable, el delantero de Real Madrid fue una pesadilla durante toda la noche para la defensa escocesa.
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