Así está la tabla histórica de campeones mundiales

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 es el número 23 de la historia y otorga una estrella para la tabla de campeones que, de momento, tiene ocho seleccionados con diferentes cantidades de títulos del certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y que desde esta edición copiten 48 equipos.

El máximo campeón es Brasil con cinco vueltas olímpicas, la última en Corea-Japón 2002. Antes, celebró en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970 y Estados Unidos 1994. Le siguen, con cuatro coronaciones, Alemania e Italia. Los germanos ganaron en Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014 mientras que la Azzurra lo hizo en Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006.

Los brasileños e italianos, además, tienen el privilegio de que son los únicos países bicampeones del mundo porque pudieron conquistar el trofeo dos veces seguidas.

Brasil fue bicampeón del mundo de la mano de Pelé, en 1968 y 1972

La selección argentina, con su festejo en Qatar 2022, llegó a tres títulos y quedó tercera en la tabla. Previamente conquistó las ediciones de Argentina 1978 y México 1986. La albiceleste superó a Francia y Uruguay, que quedaron con dos torneos cada una. El combinado galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950.

Dos países tienen una Copa del Mundo. Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España en Sudáfrica 2010. Junto a Uruguay, son las únicas selecciones que nunca perdieron un duelo decisivo cuyo máximo protagonista es el combinado germano con ocho apariciones en esa instancia. El brasileño afrontó siete y la Argentina, seis con la de Qatar 2022. Para los franceses fue la cuarta definición.

Tabla de campeones del Mundial

Brasil - 5

Alemania / Italia - 4

Argentina - 3

Francia / Uruguay - 2

Inglaterra / España - 1

La selección de España ganó el Mundial Sudáfrica 2010 REUTERS / Michael Kooren - Archivo

Resultados de todas las finales de los mundiales

Uruguay 1930: Uruguay 4 - 2 Argentina.

Uruguay 4 - 2 Argentina. Italia 1934: Italia 2 - 1 Checoslovaquia.

Italia 2 - 1 Checoslovaquia. Francia 1938: Italia 4 - 2 Hungría.

Italia 4 - 2 Hungría. Brasil 1950: Uruguay 2 - 1 Brasil.

Uruguay 2 - 1 Brasil. Suiza 1954: Alemania Federal 3 - 2 Hungría.

Alemania Federal 3 - 2 Hungría. Suecia 1958: Brasil 5 - 2 Suecia.

Brasil 5 - 2 Suecia. Chile 1962: Brasil 3 - 1 Checoslovaquia.

Brasil 3 - 1 Checoslovaquia. Inglaterra 1966: Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal.

Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal. México 1970: Brasil 4 - 1 Italia.

Brasil 4 - 1 Italia. Alemania 1974: Alemania Federal 2 - 1 Holanda.

Alemania Federal 2 - 1 Holanda. Argentina 1978: Argentina 3 - 1 Holanda.

Argentina 3 - 1 Holanda. España 1982: Italia 3 - 1 Alemania Federal.

Italia 3 - 1 Alemania Federal. México 1986: Argentina 3 - 2 Alemania Federal.

Argentina 3 - 2 Alemania Federal. Italia 1990: Alemania Federal 1 - 0 Argentina.

Alemania Federal 1 - 0 Argentina. Estados Unidos 1994: Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia.

Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia. Francia 1998: Francia 3 - 0 Brasil.

Francia 3 - 0 Brasil. Corea del Sur - Japón 2002: Brasil 2 - 0 Alemania.

Brasil 2 - 0 Alemania. Alemania 2006: Italia 1 (5) - (3) 1 Francia.

Italia 1 (5) - (3) 1 Francia. Sudáfrica 2010: España 1 - 0 Holanda.

España 1 - 0 Holanda. Brasil 2014: Alemania 1 - 0 Argentina.

Alemania 1 - 0 Argentina. Rusia 2018: Francia 4 - 2 Croacia.

Francia 4 - 2 Croacia. Qatar 2022: Argentina (4) 3-3 (2) Francia.

Los tres títulos mundiales de la Argentina

Argentina 1978

Argentina 3-1 Holanda: en la única Copa del Mundo que organizó, la Argentina se coronó campeona por primera vez en su historia al derrotar en la definición a Holanda el 25 de junio de 1978. En los 90′ igualaron 1 a 1 con tantos de Mario Alberto Kempes y Dick Nanninga. En el suplementario el local se llevó el triunfo con otro gol de Kempes y uno de Daniel Bertoni y celebró en el estadio Monumental.

Mario Alberto Kempes celebra uno de sus goles frente a Holanda, en la final del Mundial 1978 Getty Images - Getty Images Europe

México 1986

Argentina 3-2 Alemania: la albiceleste disputó su tercera final de un Mundial el 29 de junio de 1986 en el estadio Azteca ante más de 100.000 personas, según datos de la FIFA, y le ganó al combinado germano para obtener su segunda estrella. José Luis Brown a los 23′ y Jorge Valdano a los 56′ adelantaron al conjunto de Carlos Salvador Bilardo, pero los europeos no se rindieron y en siete minutos igualaron el duelo con anotaciones de Karl-Heinz Rummenigge y Rudi Voeller. A los 84′ Diego Armando Maradona frotó la lámpara, asistió a Jorge Burruchaga y este definió mano a mano con el arquero Harald Schumacher para establecer el 3 a 2 definitivo.

Diego Armando Maradona recibió el Balón de Oro en el Mundial de México 1986 al mejor jugador DPA

Qatar 2022

Argentina (4) 3-3 (2) Francia: la tercera estrella para la albiceleste en su sexta final de una Copa del Mundo fue con mucho sufrimiento, sin merecerlo porque dominó 75′ al conjunto galo y se imponía por dos tantos de diferencia con chances concretas para hacer el tercero. Lionel Messi de penal abrió la cuenta a los 23′ y a los 36′ la estiró Ángel Di María con una precisa definición en un contraataque perfecto. Pero el campeón en Rusia 2018 nunca se dio por vencido, aún cuando no le encontraba la vuelta al juego, y descontó a través de un penal de Kylian Mbappé que Nicolás Otamendi le hizo innecesariamente a Randal Kolo Muani. Un minuto después, a los 81′, la defensa argentina quedó mal parada y el delantero que por entonces jugaba en París Saint Germain (PSG) definió de volea un pase que recibió de cabeza en la puerta del área. En el suplementario, el conjunto de Lionel Scaloni asumió nuevamente el protagonismo y generó situaciones. Lautaro Martínez no pudo concretar las que tuvo, pero sí Messi cuando le quedó la pelota boyando en el área chica. Cuando parecía que el conjunto nacional se llevaba el trofeo, Gonzalo Montiel cubrió con el brazo un remate al arco y el árbitro polaco Szymon Marciniak marcó penal que nuevamente Mbappé cambió por tanto. Devastada anímicamente, a la Argentina la rescató Emiliano Martínez. En el minuto 120 ‘Dibu’ le atajó con su pie izquierdo un mano a mano a Randal Kolo Muani y en la tanda de penales se adueño del remate de Kingsley Coman. Luego, Aurelien Tchouameni falló y Gonzalo Montiel, tras las conversiones de Messi, Paulo Dybala y Leandro Paredes, le dio el tercer título mundial a la Argentina.