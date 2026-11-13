Así está la tabla histórica de goleadores de la selección argentina, en la era pos Messi

La salida de Lionel Messi ya es un capítulo decisivo e irreversible en la historia de la selección. Y desde allí, todo es referencia hacia lo mejor del legado del mejor jugador argentino de todos los tiempos. Sus goles, son parte de ello. ‘Leo’ se retiró siendo el goleador de todos los tiempos, con un número formidable convertido en reto para todos los que vengan atrás de él, que construyó un camino inigualable en sus 22 años vistiendo los colores del equipo albiceleste.

El astro argentino nacido en Rosario cerró su etapa en la selección el pasado 6 de octubre en un amistoso contra el humilde Benín y se fue con todos los logros grupales posibles y cifras individuales exorbitantes: ostenta un sinfín de récords. Una de ellas es la de máximo goleador de la historia.

Con el festejo de penal, justamente en esa última presentación que oficio como su partido despedida, el capitán llegó a los 126 en 208 encuentros, una media de 0,60 por encuentro.

‘Leo’ domina ampliamente la tabla de artilleros de la Argentina con 70 goles más que su inmediato perseguidor que es Gabriel Omar Batistuta. El centrodelantero anotó 56 en 78 encuentros y tiene un promedio de 0,72, siendo el mejor dentro de los 10 primeros.

Lautaro Martínez es el único futbolista en actividad en la selección dentro de ese Top 10, con 42 anotaciones al igual que Sergio Agüero. El ‘Toro’, que anotó en esa fecha FIFA de octubre ante Bolivia y Burkina Faso, llegó a esa cifra en 86 compromisos y el ‘Kun’ hizo lo propio en 101.

Gabriel Batistuta tenía el récord de goles en la selección hasta que Lionel Messi se encargó de "destrozarlo"

Quien sigue en el ranking es Hernán Crespo, autor de 35 goles. Quinto figura, nada más y nada menos, que Diego Armando Maradona con 32. Más atrás aparecen con 31 tantos Gonzalo Higuaín y Ángel Di María con el ‘Pipa’ con mejor promedio (0,41 contra 0,21 de ‘Fideo’). Por último, Luis Artime llegó a los 24 y Daniel Passarella y Leopoldo Jacinto Luque se quedaron en la línea de los 23, aunque el ‘Kaiser’ le suma un extra a ese logro por haber sido defensor.

Lionel Messi y Diego Maradona, una historia de amor que los unió desde el primer día JUAN MABROMATA - AFP

Tabla de goleadores de la selección argentina

Lionel Messi - 126 goles

Gabriel Batistuta - 56

Lautaro Martínez / Sergio Agüero - 42

Hernán Crespo - 35

Diego Armando Maradona - 32

Gonzalo Higuaín / Ángel Di María - 31

Luis Artime - 24

Daniel Passarella / Leopoldo Jacinto Luque - 22

Herminio Masantonio - 19

José Sanfilippo / Norberto Méndez / Mario Alberto Kempes - 18

Los goles de Messi, al detalle