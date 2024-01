escuchar

Se llevaron a cabo este jueves tres partidos de la segunda fecha de los grupos A y B de la Copa Africana de Naciones que se desarrolla en Costa de Marfil y ningún equipo pudo todavía sellar su clasificación a octavos de final en un certamen donde 16 de los 24 participantes tendrán ese privilegio.

En la zona A, el anfitrión perdió 1 a 0 con Nigeria y ese resultado favoreció a Guinea Ecuatorial, que derrotó 4 a 2 Guinea-Bisáu y lidera con cuatro puntos contra los tres que tienen sus dos escoltas. En la B, Egipto y Ghana empataron 2 a 2, marcador que no le sirve a ninguno de los dos porque están obligados a ganar en la última jornada.

Hasta el momento se disputaron 15 de los 36 duelos previstos en la instancia de clasificación a los cruces de eliminación directa, donde irán los dos líderes de cada zona y los cuatro mejores terceros. La definición está programada para el 11 de febrero. El campeonato continuará este viernes con los encuentros Cabo Verde vs. Mozambique, Senegal vs. Camerún y Guinea vs Gambia. Los partidos se disputan en diferentes turnos en las ciudades Abiyán, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro. Habitualmente, hay tres cotejos por día y la jornada comienza a las 11, continúa a las 14 con otro encuentro y finaliza a las 17. Todos los horarios corresponden a la Argentina. Hasta el momento, los duelos no se transmiten en vivo por TV ni streaming.

Las tablas de posiciones de los seis grupos de la Copa Africana de Naciones CAF

Fixture y resultados de la primera etapa

Grupo A

Fecha 1

Costa de Marfil 2-0 Guinea-Bisáu.

Nigeria 1-1 Guinea Ecuatorial.

Fecha 2

Costa de Marfil vs. Nigeria.

Guinea Ecuatorial 4-2 Guinea-Bisáu.

Fecha 3

Guinea Ecuatorial vs. Costa de Marfil - Lunes 22 de enero.

Guinea-Bisáu vs. Nigeria - Lunes 22 de enero.

Grupo B

Fecha 1

Egipto 2-2 Mozambique.

Ghana 1-2 Cabo Verde.

Fecha 2

Egipto vs. Ghana.

Cabo Verde vs. Mozambique - Viernes 19 de enero de 2024.

Fecha 3

Mozambique vs. Ghana - Lunes 22 de enero de 2024.

Cabo Verde vs. Egipto - Lunes 22 de enero de 2024.

Grupo C

Fecha 1

Senegal 3-0 Gambia.

Camerún 1-1 Guinea.

Fecha 2

Senegal vs. Camerún - Viernes 19 de enero de 2024.

Guinea vs Gambia - Viernes 19 de enero de 2024.

Fecha 3

Guinea vs. Senegal - Martes 23 de enero de 2024.

Gambia vs. Camerún - Martes 23 de enero de 2024.

Grupo D

Fecha 1

Argelia 1-1 Angola.

Burkina Faso 1-0 Mauritania.

Fecha 2

Argelia vs. Burkina Faso - Sábado 20 de enero de 2024.

Mauritania vs. Angola - Sábado 20 de enero de 2024.

Fecha 3

Angola vs. Burkina Faso - Martes 23 de enero de 2024.

Mauritania vs. Argelia - Martes 23 de enero de 2024.

Grupo E

Fecha 1

Túnez 0-1 Namibia.

Mali 2-0 Sudáfrica.

Fecha 2

Túnez vs. Mali - Sábado 20 de enero de 2024.

Sudáfrica vs. Namibia - Domingo 21 de enero de 2024.

Fecha 3

Sudáfrica vs. Túnez - Miércoles 24 de enero de 2024.

Namibia vs. Mali - Miércoles 24 de enero de 2024.

Grupo F

Fecha 1

Marruecos 3-0 Tanzania.

República Democrática del Congo 1-1 Zambia.

Fecha 2

Marruecos vs. República Democrática del Congo - Domingo 21 de enero de 2024.

Zambia vs. Tanzania - Domingo 21 de enero de 2024.

Fecha 3

Tanzania vs. República Democrática del Congo - Miércoles 24 de enero de 2024.

Zambia vs. Marruecos - Miércoles 24 de enero de 2024.