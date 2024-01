escuchar

El Preolímpico Sub 23 2024 se disputará desde este sábado en Venezuela con los 10 seleccionados de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) detrás de un mismo objetivo: lograr uno de los dos cupos a los Juegos Olímpicos París 2024, programados para disputarse entre el viernes 26 de julio y el domingo 11 de agosto.

En la zona A de la primera etapa competirán Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y Brasil mientras que en el B lo harán Argentina, Paraguay, Perú, Uruguay y Chile. Cada jornada tendrá dos encuentros y se transmitirán en vivo a través de DSports, por lo que también se podrán ver online en la plataforma digital DGO. Los duelos se repartirán en tres ciudades: Caracas (estadio Brígido Iriarte), Valencia (estadio Polideportivo Misael Delgado) y Barquisimeto (estadio Metropolitano de Lara).

Uruguay, con Marcelo Bielsa como entrenador, buscará llegar a París 2024 AUF

Fixture de la etapa de grupos del Preolímpico

Grupo A

Fecha 1

Ecuador vs. Colombia - Sábado 20 de enero a las 17.

Venezuela vs. Bolivia - Sábado 20 de enero a las 20.

Libre: Brasil.

Fecha 2

Bolivia vs. Brasil - Martes 23 de enero a las 17.

Ecuador vs. Venezuela - Martes 23 de enero a las 20.

Libre: Colombia.

Fecha 3

Bolivia vs. Ecuador - Viernes 26 de enero a las 17.

Brasil vs. Colombia - Viernes 26 de enero a las 20.

Libre: Venezuela.

Fecha 4

Brasil vs. Ecuador - Lunes 29 de enero a las 17.

Colombia vs. Venezuela - Lunes 29 de enero a las 20.

Libre: Bolivia.

Fecha 5

Venezuela vs. Brasil - Jueves 1 de febrero a las 20.

Colombia vs. Bolivia - Jueves 1 de febrero a las 20.

Libre: Ecuador.

Grupo B

Fecha 1

Perú vs. Chile - Domingo 21 de enero a las 17.

Argentina vs. Paraguay - Domingo 21 de enero a las 20.

Libre: Uruguay.

Fecha 2

Paraguay vs. Uruguay - Miércoles 24 de enero a las 17.

Perú vs. Argentina - Miércoles 24 de enero a las 20.

Libre: Chile.

Fecha 3

Paraguay vs. Perú - Sábado 27 de enero a las 17.

Uruguay vs. Chile - Sábado 27 de enero a las 17.

Libre: Argentina.

Fecha 4

Uruguay vs. Perú - Martes 30 de enero a las 17.

Chile vs. Argentina - Martes 30 de enero a las 20.

Libre: Paraguay.

Fecha 5

Argentina vs. Uruguay - Viernes 2 de febrero a las 20.

Chile vs. Paraguay - Viernes 2 de febrero a las 20.

Libre: Perú.

Concluidas las cinco jornadas, los dos líderes de cada grupo avanzarán a la fase final en la que los cuatro seleccionados se enfrentarán todos contra todos nuevamente. Los dos líderes obtendrán los cupos a París 2024.

El plantel argentino

La selección argentina Sub 23 llegó este miércoles a Venezuela con 22 jugadores de los 23 que convocó Javier Mascherano porque Julián Malatini abandonó el equipo a raíz de que Werder Bremen de Alemania compró su pase a Defensa y Justicia y no lo cedió para el Preolímpico 2024. Debido a que el plazo para presentar la lista de buena fe expiró, no pudo ser sustituido.

Sin el defensor de 22 años, Mascherano deberá afrontar el torneo con una ficha menos. En la nómina sobresale la presencia de Thiago Almada (Atlanta United de Estados Unidos), campeón del mundo en Qatar 2022. Junto a él resaltan los nombres de otros jóvenes talentos ya asentados en Primera División como Federico Redondo y Luciano Gondou (Argentinos Juniors); Valentín Barco (hasta hace unos días en Boca Juniors pero con futuro inmediato en Brighton de Inglaterra), Cristian Medina y Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Boca); Santiago Castro (Vélez); Pablo Solari y la gran sorpresa de la lista, Claudio ‘Diablito’ Echeverri (River), quien con apenas 18 años ya fue vendido a Manchester City de Inglaterra y recibió el llamado del ‘Jefecito’ para reemplazar al lesionado Pedro De la Vega.

El resto son Marco Di Cesare (Argentinos Juniors), Juan Nardoni (Racing), Juan Sforza y Francisco González (Newell’s), Joaquín García (Vélez), Leandro Brey y Nicolás Valentini (Boca), Rocco Ríos Novo (Lanús), Baltasar Rodríguez (Racing), Lucas Esquivel (Atlético Paranaense de Brasil), Aaron Quirós (Banfield), Gonzalo Luján (San Lorenzo) y Fabricio Iacovich (Estudiantes de La Plata).

Javier Mascherano tiene 22 jugadores a disposición para el Preolímpico Sub 23 de Venezuela instagram.com/afaseleccion

Así fue el último Preolímpico

El último Preolímpico Sudamericano se llevó a cabo en Colombia en 2020 y sirvió de clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 (realizados en 2021 por la pandemia del Covid-19). El campeón fue la Argentina, que logró su quinto título a pesar de perder 3 a 0 con Brasil en la última jornada del hexagonal final gracias a los dos goles de Matheus Cunha (hoy en Wolverhampton) y otro de Paulinho (hoy en Atlético Mineiro).

El goleador del torneo fue el brasileño Cunha, con cinco tantos, aunque también hubo otros futbolistas que brillaron en el certamen y que hoy, tres años después, se desempeñan en los mejores clubes del planeta como por ejemplo Alexis Mac Allister, Julián Álvarez, Bruno Guimaraes, Antony y Manuel Ugarte. En el plantel argentino, que fue dirigido por Fernando Batista, también destacaron Adolfo Gaich, Nehuén Pérez, Fausto Vera, Nicolás Capaldo y Matías Zaracho.

Tabla de campeones del Preolímpico Sudamericano

Brasil - 7

Argentina - 5

Paraguay - 1