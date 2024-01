escuchar

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó este martes los días y horarios de las primeras seis fechas de la Copa de la Liga 2024 (denominada oficialmente como Copa Sur Finanzas), el torneo que se disputará en la primera parte del año, previo a la realización de la Liga Profesional (LPF), con una etapa regular de 14 jornadas y llaves de eliminación directa a partir de cuartos de final. El certamen comienza el jueves 25 de enero con dos partidos en simultáneo: Instituto vs. Deportivo Riestra, por la zona A, y Tigre vs Sarmiento, por la B. Boca Juniors debutará el sábado 27 vs. Platense, y River Plate hará lo propio el domingo 28 vs. Argentinos Juniors.

Los 28 integrantes de Primera División están repartidos en dos zonas de 14 cada uno. En la A están Independiente Rivadavia de Mendoza, Independiente, Talleres de Córdoba, Gimnasia de La Plata, Barracas Central, Vélez, Instituto, Deportivo Riestra, Atlético Tucumán, Rosario Central, River, Argentinos Juniors, Banfield y Huracán mientras que en la B quedaron Estudiantes de La Plata, Belgrano, Godoy Cruz, Defensa y Justicia, Racing, Unión, Platense, Boca, Tigre, Sarmiento, San Lorenzo, Lanús, Central Córdoba y Newell’s. Los grupos son idénticos a los de la Copa de la Liga 2023 que ganó Rosario Central, con la salvedad de que se reemplazó a los descendidos Arsenal y Colón por Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia, los ascendidos desde la Primera Nacional.

#Programación | Se confirmó la agenda para las primeras seis fechas de la #CopaSurFinanzas 2024 📆 Chequeá aquí los días y horarios de los partidos de tu equipo: https://t.co/qv7ZAA4HoJ pic.twitter.com/7J9GxZcGep — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) January 16, 2024

Así se juegan las primeras seis fechas de la Copa de la Liga

Fecha 1

Jueves 25 de enero

19.00 Tigre vs. Sarmiento (Zona B)

19.00 Instituto vs. Deportivo Riestra (Zona A)

21.15 Central Córdoba vs. Newell’s (Zona B)

21.15 Atlético Tucumán vs. Rosario Central (Zona A)

Viernes 26 de enero

19.00 Talleres vs. Gimnasia de La Plata (Zona A)

19.00 Barracas Central vs. Vélez (Zona A)

21.15 Independiente Rivadavia vs. Independiente (Zona A)

21.15 Banfield vs. Huracán (Zona A)

Sábado 27 de enero

17.00 San Lorenzo vs. Lanús (Zona B)

19.00 Platense vs. Boca Juniors (Zona B)

21.00 Racing vs. Unión (Zona B)

Domingo 28 de enero

17.00 Godoy Cruz vs. Defensa y Justicia (Zona B)

19.00 River Plate vs. Argentinos Juniors (Zona A)

21.00 Estudiantes vs. Belgrano (Zona B)

River Plate y Argentinos Juniors disputarán uno de los partidos más atractivos de la fecha 1 Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Fecha 2

Lunes 29 de enero

21.00 Instituto vs. Atlético Tucumán (Zona A)

Martes 30 de enero

17.00 Gimnasia de La Plata vs. Independiente Rivadavia (Zona A)

19.15 Huracán vs. Talleres (Zona A)

19.15 Rosario Central vs. Banfield (Zona A)

21.30 Lanús vs. Newell’s (Zona B)

21.30 Vélez vs. Independiente (Zona A)

Miércoles 31 de enero

17.00 Argentinos Juniors vs. Deportivo Riestra (Zona A)

17.00 Defensa y Justicia vs. Platense (Zona B)

19.15 Belgrano vs. San Lorenzo (Zona B)

20.00 Racing vs. Tigre (Zona B)

21.30 Barracas Central vs. River Plate (Zona A)

Jueves 1 de febrero

19.00 Boca Juniors vs. Sarmiento (Zona B)

21.30 Unión vs. Estudiantes (Zona B)

21.30 Central Córdoba vs. Godoy Cruz (Zona B)

Velez vs. Independiente: un duelo con historia en la fecha 2 de la Copa de la Liga 2024 Prensa Independiente

Fecha 3

Sábado 3 de febrero

19.00 Independiente vs. Gimnasia de La Plata (Zona A)

21.15 Independiente Rivadavia vs. Huracán (Zona A)

21.15 Talleres vs. Rosario Central (Zona A

Domingo 4 de febrero

17.00 Deportivo Riestra vs. Barracas Central (Zona A)

19.15 River Plate vs. Vélez (Zona A)

21.30 Newell’s vs. Belgrano (Zona B)

21.30 Platense vs. Central Córdoba (Zona B)

Lunes 5 de febrero

17.00 San Lorenzo vs. Unión (Zona B)

17.00 Godoy Cruz vs. Lanús (Zona B)

19.15 Tigre vs. Boca Juniors (Zona B)

21.30 Estudiantes vs. Racing (Zona B)

21.30 Banfield vs. Instituto (Zona A)

Martes 6 de febrero

19.00 Sarmiento vs. Defensa y Justicia (Zona B)

21.00 Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors (Zona A)

Estudiantes de La Plata y Racing se verán las caras en el estadio UNO en la fecha 3 Fotobaires

Fecha 4

Jueves 8 de febrero

20.00 Huracán vs. Independiente (Zona A)

21.00 Rosario Central vs. Independiente Rivadavia (Zona A)

Viernes 9 de febrero

19.00 Unión vs. Newell’s (Zona B)

19.00 Estudiantes vs. Tigre (Zona B)

21.15 Vélez vs. Gimnasia de La Plata (Zona A)

21.15 Racing vs. San Lorenzo (Zona B)

Sábado 10 de febrero

17.00 Argentinos Juniors vs. Banfield (Zona A)

19.15 Boca Juniors vs. Defensa y Justicia (Zona B)

21.30 Belgrano vs. Godoy Cruz (Zona B)

21.30 Central Córdoba vs. Sarmiento (Zona B)

Domingo 11 de febrero

17.00 Deportivo Riestra vs. River Plate (Zona A)

19.00 Lanús vs. Platense (Zona B)

21.00 Barracas Central vs. Atlético Tucumán (Zona A)

Lunes 12 de febrero

19.00 Instituto vs. Talleres (Zona A)

Racing vs. San Lorenzo es el único clásico que se disputará en la cuarta jornada del torneo Mauro Alfieri

Fecha 5

Lunes 12 de febrero

21.00 Newell’s vs. Racing (Zona B)

Martes 13 de febrero

17.00 San Lorenzo vs. Estudiantes (Zona B)

17.00 Godoy Cruz vs. Unión (Zona B)

19.15 Gimnasia de La Plata vs. Huracán (Zona A)

21.30 Independiente vs. Rosario Central (Zona A)

Miércoles 14 de febrero

17.00 Sarmiento vs. Lanús (Zona B)

17.00 Tigre vs. Defensa y Justicia (Zona B)

19.15 Banfield vs. Barracas Central (Zona A)

19.15 Boca Juniors vs. Central Córdoba (Zona B)

21.30 Atlético Tucumán vs. River Plate (Zona A)

Jueves 15 de febrero

17.00 Deportivo Riestra vs. Vélez (Zona A)

19.00 Platense vs. Belgrano (Zona B)

19.15 Independiente Rivadavia vs. Instituto (Zona A)

21.30 Talleres vs. Argentinos Juniors (Zona A)

Independiente y Estudiantes, dos de los más ganadores de la Argentina, se enfrentan en la fecha 5 JORGE MATIAS BARAVALLE

Fecha 6

Sábado 17 de febrero

17.00 San Lorenzo vs. Tigre (Zona B)

19.00 Racing vs. Godoy Cruz (Zona B)

21.00 Rosario Central vs. Gimnasia de La Plata (Zona A)

Domingo 18 de febrero

17.00 Vélez vs. Huracán (Zona A)

17.00 Instituto vs. Independiente (Zona A)

19.15 River Plate vs. Banfield (Zona A)

21.30 Lanús vs. Boca Juniors (Zona B)

Lunes 19 de febrero

17.00 Deportivo Riestra vs. Atlético Tucumán (Zona A)

19.15 Estudiantes vs. Newell’s (Zona B)

19.15 Barracas Central vs. Talleres (Zona A)

21.30 Unión vs. Platense (Zona B)

21.30 Belgrano vs. Sarmiento (Zona B)

Martes 20 de febrero

17.00 Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia (Zona A)

20.00 Defensa y Justicia vs. Central Córdoba (Zona B)

Lanús recibirá a Boca Juniors en La Fortaleza, en la fecha 6 de la Copa de la Liga 2024 Gonzalo Colini