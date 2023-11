escuchar

Comenzó este lunes la segunda fecha de la etapa de grupos del Mundial Sub 17 Indonesia 2023 con cuatro partidos y España se aseguró un lugar en los octavos de final gracias a su victoria 1 a 0 sobre Malí. Los españoles tienen puntaje perfecto en la zona B y sus escoltas son el elenco africano y Uzbekistán, que superó 3 a 0 a Canadá.

En el grupo A Ecuador sonrió ante Marruecos 2 a 0 y consiguió su primera alegría en el campeonato, resultado con el que llegó al primer puesto con cuatro puntos y relegó a su rival de turno, que suma tres. El anfitrión, en tanto, volvió a igualar 1 a 1 ante Panamá y está tercero, pero con grandes chances de meterse en la siguiente instancia.

Las tablas de posiciones de la etapa de grupos del Mundial Indonesia 2023 FIFA

Resultados del Mundial Sub 17

Grupo A

Fecha 1

Panamá 0-2 Marruecos.

Indonesia 1-1 Ecuador.

Fecha 2

Marruecos 0-2 Ecuador.

Indonesia 1-1 Panamá.

Grupo B

Fecha 1

Mali 3-0 Uzbekistán.

España 2-0 Canadá.

Fecha 2

España 1-0 Malí.

Uzbekistán 3-0 Canadá.

Grupo C

Fecha 1

Nueva Caledonia 0-10 Inglaterra.

Brasil 2-3 Irán.

Grupo D

Fecha 1

Grupo E

Fecha 1

Francia 3-0 Burkina Faso.

Corea del Sur 1-3 Estados Unidos.

Grupo F

Fecha 1

Venezuela 3-0 Nueva Zelanda.

México 1-3 Alemania.

Claudio Echeverri es la gran figura de la selección argentina que participa en el Mundial Sub 17 twitter

La Copa del Mundo continuará este martes con cuatro partidos, entre ellos el de la selección argentina vs. Japón el grupo B. En la misma zona y estadio -Si Jalak Harupat-, Polonia se medirá con Senegal. Por la C en el recinto Internacional de Jakarta, Brasil buscará su primera alegría vs. Nueva Caledonia, uno de los conjuntos más débiles del torneo que en su debut perdió 10 a 0 con Inglaterra. Luego, los ingleses jugarán contra Irán el choque de líderes de la zona.

Hasta el momento, se disputaron 16 encuentros de los 36 que tiene programados la fase clasificatoria a octavos de final. En la Argentina hay dos opciones para ver los partidos por televisión: DirecTV, a través de sus señales de DSports, transmite todos los juegos mientras que TyC Sports dispone de los de la selección argentina y otros de relevancia. Además, vía streaming hay varias alternativas: DGO, TyC Sports Play, Flow y Telecentro Play.