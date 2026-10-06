Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2026, tras la fecha 11

Concluyó este lunes 5 de octubre la undécima fecha del Torneo Clausura 2026 y hubo movimientos las tablas de posiciones de los grupos, de los cuáles Instituto de Córdoba sigue dominando el A y Argentinos Juniors volvió a quedar en la cima del B en soledad porque Rosario Central no ganó. Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

En la zona A la Gloria goleó 4 a 1 a Independiente en Avellaneda y llegó a los 25 puntos, cuatro más que Vélez -empató con Platense 2 a 2- y Defensa y Justicia -venció a San Lorenzo 3 a 0-. Boca Juniors volvió a sonreír, esta vez 3 a 0 sobre Unión de Santa Fe, y está cuarto con 20 unidades. Con sus sendas derrotas, el Rojo quedó octavo con 17 tantos mientras que el Ciclón cayó al 12° lugar con 11.

En el Grupo B el Bicho doblegó a Tigre 2 a 1 en la Paternal y manda con 21 unidades, ahora en soledad porque Rosario Central igualó con Banfield 1 a 1 y descendió hasta el tercer puesto con 19 puntos. Entre ellos quedó Belgrano, también con 19 pero con mejor diferencia de goles que el Canalla (+5 contra +3) gracias a que ganó el clásico de Córdoba ante Talleres 1 a 0 en el estadio Mario Alberto Kempes. El que también tiene 19 es Huracán, verdugo de Aldosivi de Mar del Plata 1 a 0.

River Plate postergó hasta el 14 de octubre su partido vs. Sarmiento de Junín porque varios de sus futbolistas están con la selección argentina, ya sea convocados para los amistosos -Santiago Beltrán- o invitados a la despedida de Lionel Messi que será este martes -Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Ángel Correa-. Los resultados de los demás clubes lo dejaron noveno con 13 puntos, es decir afuera de los puestos de clasificación a octavos de final.

Del Torneo Clausura 2026 participan 30 clubes, los mismos que jugaron el Apertura. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones se clasificarán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Apertura, que fue Belgrano de Córdoba. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Apertura (el Pirata) y los tres mejores de la Tabla Anual.

Cronograma de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Viernes 9 de octubre

14.30: Aldosivi vs. Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)

18: Gimnasia vs. Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)

19.30: Instituto vs. Boca (Zona A) (TNT Sports)

21.45: Unión vs. Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)

Sábado 10 de octubre

15.45: Barracas Central vs. Huracán (Zona B) (ESPN Premium)

17: Central Córdoba vs. Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)

19.15: Tigre vs. Banfield (Zona B) (TNT Sports) (ESPN Premium)

21.30: River vs. Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) (ESPN Premium)

Domingo 11 de octubre

14.45: San Lorenzo vs. Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium)

17: Platense vs. Argentinos (Interzonal) (ESPN Premium)

17: Rosario Central vs. Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) (TNT Sports)

19.15: Racing vs. Belgrano (Zona B) (ESPN Premium)

21.30: Talleres vs. Independiente (Zona A) (TNT Sports)

Lunes 12 de octubre