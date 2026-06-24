Así están los cruces de 16vos de final del Mundial 2026

La etapa de grupos del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 atraviesa la tercera y última fecha y cada zona se va definiendo con partidos en simultáneo, en las que los seleccionados buscan el resultado que necesitan para seguir en carrera por el título más importante del planeta, el de campeón del mundo.

Todos los partidos se pueden seguir en vivo por canchallena.com con estadísticas actualizadas al instante. Además, se puede consultar las tablas de posiciones y cómo está el cuadro minuto a minuto.

Hay nueve equipos que ya están clasificados a la primera instancia de eliminación directa: Suiza, Canadá, México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega, Argentina y Colombia.

Bosnia, por su parte, se ubicó tercera en su zona y espera a que termine la fecha para saber si avanza como uno de los mejores terceros.

31 combinados pujan por quedarse con los 23 boletos que restan en los cruces y su futuro se irá definiendo a medida que se cierren las zonas.

Los seleccionados que ya quedaron eliminados son siete: Qatar Haití, Turquí, Túnez, Irak, Jordania y Canadá.

Cruces de 16avos de final del Mundial 2026

2º Grupo A vs. Canadá (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

(2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles. Alemania (1º Grupo E) vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston.

(1º Grupo E) vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston. 1º Grupo F vs. 2º Grupo C – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.

1º Grupo C vs. 2º Grupo F – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston.

1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

2º Grupo E vs. 2º Grupo I – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.

México (1º Grupo A) vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

(1º Grupo A) vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México. 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Estados Unidos (1º Grupo D) vs. 3º Grupo B/E/F/I/J – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.

(1º Grupo D) vs. 3º Grupo B/E/F/I/J – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco. 1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.

2º Grupo K vs. 2º Grupo L – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.

1º Grupo H vs. 2º Grupo J – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Suiza (1º Grupo B) vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.

(1º Grupo B) vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver. Argentina (1º Grupo J) vs. 2º Grupo H – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

(1º Grupo J) vs. 2º Grupo H – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

2º Grupo D vs. 2º Grupo G – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

La selección argentina fue una de las primeras que se aseguró su clasificación a 16avos de final Ashley Landis - AP

El formato de juego del Mundial 2026 es diferente a las últimas siete ediciones hasta Qatar 2022 por la participación de 48 seleccionados, es decir 16 más. A partir de allí es que se conformaron 12 grupos de cuatro integrantes cada uno y avanzan a 16avos de final los dos líderes más los ocho mejores terceros.

Desde entonces, los equipos juegan cruces de eliminación directa hasta la definición que se disputará el domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Alemania ya tiene su boleto asegurado a 16avos de final con el primer puesto en el Grupo E ALEXANDER HASSENSTEIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Todos los campeones del Mundial

El máximo campeón es Brasil con cinco vueltas olímpicas, la última en Corea-Japón 2002. Antes, celebró en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970 y Estados Unidos 1994. Le siguen, con cuatro coronaciones, Alemania e Italia. Los germanos ganaron en Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014 mientras que la Azzurra lo hizo en Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006.

Los brasileños e italianos, además, tienen el privilegio de que son los únicos países bicampeones del mundo porque pudieron conquistar el trofeo dos veces seguidas.

Brasil es el máximo campeón de la historia del Mundial con cinco títulos AP

La selección argentina, con su festejo en Qatar 2022, llegó a tres títulos y quedó tercera en la tabla. Previamente conquistó las ediciones de Argentina 1978 y México 1986. La albiceleste superó a Francia y Uruguay, que quedaron con dos torneos cada una. El combinado galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950.

Dos países tienen una Copa del Mundo. Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España en Sudáfrica 2010. Junto a Uruguay, son las únicas selecciones que nunca perdieron un duelo decisivo cuyo máximo protagonista es el combinado germano con ocho apariciones en esa instancia. El brasileño afrontó siete y la Argentina, seis con la de Qatar 2022. Para los franceses fue la cuarta definición.

Tabla de campeones