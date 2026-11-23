Cerca de la medianoche del domingo, con el triunfo de Instituto ante Huracán por 2-1, al cuadro de los cuartos de final del torneo Clausura apenas le queda una llave por definir. El equipo cordobés será rival de River, que un rato antes había logrado una ansiada clasificación en el Monumental, con el 3 a 1 ante Lanús. Alex Luna y Facundo Suárez marcaron los goles de Instituto y el ecuatoriano Jordy Caicedo descontó para el Globo.

Los cuartos de final se disputaran el fin de semana del 28 y 29 de noviembre. Aunque la AFA dará la programación una vez definidos todos los cruces, ya que Boca retrasó su encuentro contra Independiente Rivadavia porque disputó la final de la Copa Sudamericana.

El campeonato local avanza en la etapa decisiva y por eso conviene repasar lo sucedido hasta el momento y, por supuesto, los próximos pasos.

River liberó la tensión

El Millonario se clasificó en un encuentro que le costó mucho más de lo que indica el resultado. El Millonario tuvo en Thiago Almada a la llave del partido. El futbolista de la selección argentina abrió la cuenta, de penal, luego de una grotesca infracción de Carlos Izquierdoz a Nicolás Otamendi. Pero el empate de Lanús llegó en el mismo primer tiempo, luego de una buena jugada por la derecha que encontró la definición de Ramiro Carrera.

En el Monumental se jugó bajo un ambiente tenso, sobre todo, porque el tiempo transcurría y River no podía quebrar a Lanús. Hasta que Almada estrelló un tiro libre en el travesaño y, en el rebote, ante un increíble quedó defensivo de los granates, Tobías Andrada venció a Nahuel Losada.

Tres cartas fuertes del ataque de River: Thiago Almada, Sebastdián Driussi y Ángel Correa Manuel Cortina

El boleto para la siguiente etapa quedó confirmado con un contraataque bien manejado por River, que aceleró de un campo a otro. Y Almada no falló frente al desesperado achique de Losada. Fue un triunfo crucial para el equipo de Núñez, que jugó presionado por las dudas que siempre sobrevuelan alrededor de la continuidad del entrenador Leonardo Ponzio y por la conquista de Boca en la Copa Sudamericana, que caldeó el ambiente.

Independiente dio el golpe

El Rojo logró uno de los triunfos más resonantes de los octavos de final: 2-1 frente a Argentinos. En medio de un clima político arrollador, ya que las elecciones serán el 13 de diciembre, y con el DT Jadson Viera duramente cuestionado, Independiente logró una de esas victorias que suelen actuar como trampolín.

En La Paternal, el equipo de Avellaneda se impuso con goles de Maximiliano Meza, el segundo luego de un dudoso penal que sancionó el árbitro Jorge Baliño, tras un agarrón de Mauro Mendoza a Nahuel Banegas. Diego Porcel marcó el empate parcial para Argentinos, que sufrió otro duro golpe deportivo, mientras tapa agujeros en medio de una delicada situación financiera. Sin duda, nadie esperaba un fin de año tan traumático para el Bicho.

La celebración de Maximiliano Meza, cada vez más determinante para Independiente Foto: FOTOBAIRES Octavos de Final. Torneo Clausura. Liga Profesional Argentina. Fotobaires

Todo había empezado el viernes, con la sufrida clasificación de Vélez, que, en la definición por penales, derrotó 3-1 a Belgrano y ahora, precisamente, se medirá con Independiente.

En el tiempo regular, el Pirata estuvo dos veces en ventaja, pero el Fortín, que por estas horas trata de asegurarse la continuidad de Guillermo Barros Schelotto como DT, supo recuperarse para llegar al 2-2 que le aportó suspenso a la definición.

Todo muy rápido para Rosario Central

Otro de los cruces definidos es Rosario Central vs. Barracas Central, el club del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. El equipo canalla liquidó en un suspiro la serie con Gimnasia, de Mendoza, dirigido por Darío Franco, de indisimulable identificación con Newell’s y discípulo de Marcelo Bielsa. En Arroyito, Central ganaba 2-0 apenas a los ocho minutos, gracias a las definiciones de Jaminton Campaz y Enzo Copetti. Y, cerca del final del primer tiempo, estiró la ventaja gracias al infortunio de Lautaro Carrera, que marcó en contra.

Ya en el tiempo adicionad, Facundo Lencioni descontó para los mendocinos. De todos modos, el 3-1 fue un asunto juzgado.

Jaminton Campaz abrió la cuenta para Rosario Central Prensa Rosario Central

Barracas Central, en tanto, eliminó a uno de los equipos más sólidos de la etapa regular, Defensa y Justicia, al que superó por 1-0 en Florencio Varela. Norberto Briasco, de cabeza, le dio el éxito al conjunto dirigido por Damián Ayude, que jugó un gran primer tiempo. Luego, supo controlar la ventaja para avanzar sin correr mayores riesgos, pese a que el Halcón se jugó por entero.

La restante llave de los cuartos de final comenzará a definirse este lunes, cuando Gimnasia (LP), de gran campaña en el Clausura, recibirá a Newell’s, que por fin tuvo un torneo en calma desde la llegada de Frank Kudelka a la dirección técnica. Kudelka formó una base, la sostuvo y consiguió valiosos puntos para estabilizar a un club que empezaba a complicarse en la zona baja.

El vencedor entre platenses y rosarinos recién conocerá a su rival este miércoles, cuando Boca, flamante campeón de la Copa Sudamericana, se enfrentará con Independiente Rivadavia, en la Bombonera.

Vale recordar que Boca postergó el compromiso con los mendocinos porque jugó la final del certamen continental en Barranquilla, contra Atlético Mineiro, de Brasil, al que venció sin objeciones por 2-0.

En resumen, así están los cuartos de final del Clausura: