Así fue el primer partido de Enzo Fernández en Chelsea tras el escándalo de los cánticos racistas: cinta de capitán y abrazo con sus compañeros franceses

Luego de la polémica a escala mundial que se generó por los cánticos racistas de Enzo Fernández durante los festejos de la Copa América 2024 y el enojo de sus compañeros franceses del Chelsea, el jugador de la selección argentina volvió a ponerse la camiseta del equipo inglés durante un amistoso de pretemporada en el que venció 3-0 al América de México. El regreso del mediocampista marcó tranquilidad dentro del equipo: le dieron la cinta de capitán y se abrazó con los futbolistas que se habían sentido indignados.

Tras su descanso post Copa América en la Argentina, donde estuvo presente en el estadio de River y fue ovacionado, Enzo Fernández se reincorporó a los Blues para estar bajo las órdenes de Enzo Maresca, entrenador italiano que asumió hace apenas dos meses. En esta ocasión, el campeón del mundo ingresó en el segundo tiempo del partido ante el conjunto mexicano por la gira de pretemporada en Estados Unidos.

Con su tradicional número 8 en la espalda, Enzo Fernández entró al campo de juego cuando el partido se encontraba 2-0. El argentino comenzó a adueñarse de la mitad de la cancha y a demostrar su talento, sin embargo, se llevó la atención tanto del público presente como de los espectadores de la transmisión siete minutos después, cuando el capitán Reece James se retiró de la cancha y le cedió la cinta el ex Defensa y Justicia. De esta manera, el Chelsea reafirmó lo que había expresado días antes cuando el centrocampista se sumó a la pretemporada: el clima ya no está tenso.

A su vez, minutos después, las gradas del estadio de Atlanta volverían a estallar. A los 79 minutos, Christopher Nkunku se metió en el área rival tras una gran jugada individual y fue derribado por el arquero del equipo mexicano, por lo que el árbitro se vio obligado a cobrar penal, el cual Noni Madueke se encargó de cambiar por gol.

En tanto, durante el festejo del tercer tanto del Chelsea, los jugadores en cancha se abrazaron entre sí. De esta manera, y tras el escándalo por sus cánticos racistas, Enzo Fernández mostró su tregua con Wesley Fofana y Christopher Nkunku, y los tres enviaron un mensaje de tranquilidad a los fanáticos del equipo inglés.

Previo al arranque de la temporada de la Premier League, el cual tiene fecha para el 16 de agosto, los Blues se enfrentarán al Manchester City el sábado 3, al Real Madrid el martes 6 y al Inter de Milán el domingo 11. El debut por el campeonato local será justamente el 18 ante los dirigidos por Pep Guardiola.

Enzo Fernández volvió al Chelsea y fue capitán.

Fofana ya había calmado las aguas

Tal como informó LA NACION, una vez finalizado el primer entrenamiento de Enzo Fernández en el Chelsea tras su vuelta, Wesley Fofana, uno de los compañeros que se había sentido ofendido por los comentarios, explicó que tuvo una conversación con el argentino y que el escándalo ya proscribió. Luego de que el campeón del mundo pidiera disculpas públicamente, el jugador francés las aceptó y le puso punto final a la discusión.

“Ya ves que Enzo ha vuelto y estoy contento. Hablamos juntos. Le expliqué por qué no me gustaba el video. Él me lo explicó. Pidió perdón porque no quería herir a los aficionados franceses ni a nadie. No lo entendía cuando lo cantaba”, manifestó Fofana a la prensa.

Además, sumó: “Confío en él porque lo conozco. Sé que no es racista. El video es malo, pero no se trata sólo de Enzo. Se trata de la selección argentina. Enzo está en el video, pero si fuera de otro país, habría publicado lo mismo. Sin duda, se armó mucho revuelo porque jugamos en el mismo equipo. Pero ahora que ya pasó, está bien”.

Por último, especificó que el argentino no debería sufrir un castigo por lo sucedido: “No creo que una sanción importante para Enzo sea un buen proceso. Necesitamos educar sobre esto porque las culturas son diferentes en muchos países. No tenemos la misma educación, para bien o para mal. Pero necesitamos educar a todo el mundo si no queremos que se repita”.

LA NACION