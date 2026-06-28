Así quedaron las tablas de posiciones del Mundial 2026, grupo por grupo, tras la fecha 3

Este sábado finalizó la etapa de grupos del Mundial 2026 y, de esta manera, ya se conocen los 32 clasificados a los 16vos de final, la instancia que se añadió en esta edición por la incorporación de 16 nuevos países en relación a las últimas siete Copas del Mundo. La primera ronda de eliminación directa se llevará a cabo entre el 29 de junio y el 3 de julio, y los 16 ganadores avanzarán a octavos de final. Todos los detalles del certamen se pueden seguir en canchallena.com.

En el Grupo A, los que pasaron de ronda directamente como líder y escolta fueron México y Sudáfrica, con nueve y cuatro puntos, respectivamente. En el B, avanzaron Suiza con siete y Canadá con cuatro. En el C fueron Brasil y Marruecos, ambos con siete unidades, aunque la Verdeamarela finalizó en el primer lugar por tener mejor diferencia de gol (+6 contra +3 de los africanos). En el D lo hicieron Estados Unidos, con seis y Australia, con cuatro.

México terminó la etapa de grupos con puntaje ideal luego de ganar los tres partidos de la zona A Jam Media - Getty Images South America

En la zona E pasaron Alemania y Costa de Marfil con seis puntos cada uno, aunque el combinado teutón se quedó con el primer puesto porque derrotó a los marfileños por 2 a 1 en el partido entre sí. En la F, los que superaron la etapa de grupos fueron Países Bajos y Japón, con siete y cinco. En la G se impusieron Bélgica y Egipto, con cinco cada uno, pero los belgas terminaron con mejor diferencia de tantos (+4 contra +2 de los egipcios). En la H, España terminó primero con siete y Cabo Verde, la revelación de esta edición, en la que fue uno de los debutantes, quedó segundo con tres.

En el Grupo I, Francia avanzó primera con nueve puntos y Noruega segunda con seis. En el J, la selección argentina también culminó la primera ronda con puntaje ideal y se clasificó a 16vos de final como líder, mientras que Austria quedó segunda. En el K, Colombia se quedó con el primer lugar con siete gracias al empate 0 a 0 con Portugal, que terminó segundo con cinco, en la última jornada. Por último, en el L, Inglaterra se quedó con el primer puesto con siete y Croacia con el segundo lugar con seis.

Francia ganó todos los partidos que disputó hasta el momento y es un gran favorito al título FRANCK FIFE - AFP

Los ocho mejores terceros entre las 12 zonas también lograron clasificarse a la próxima ronda. Estos fueron: Suecia, República Democrática del Congo, Ghana, Ecuador, Bosnia y Herzegovina, Paraguay, Senegal y Argelia. Los cuatro que se despidieron de la Copa del Mundo fueron Corea del Sur, Escocia, Uruguay e Irán . Además, como estaba establecido, también fueron eliminados todos los que quedaron últimos en sus respectivas zonas: República Checa, Qatar, Haití, Turquía, Curazao, Túnez, Nueva Zelanda, Arabia Saudita, Irak, Jordania, Uzbekistán y Panamá.