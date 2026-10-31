Así quedó conformada la final de la Messi Cup 2026, con River

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El Millonario, campeón de la primera y única edición, sacó a Atlético de Madrid en semifinales e intentará defender el título en la final de este domingo
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Este sábado se disputaron las semifinales de la Messi Cup 2026, el certamen Sub 16 creado por Lionel Messi. De esta manera, quedaron definidos los dos finalistas, que se disputarán mano a mano el trofeo: River y Palmeiras. El partido por el título se lleva a cabo este sábado a las 18 (horario argentino) en el IMCF Stadium, el ex-estadio de Inter Miami antes de la mudanza al nuevo Nu Stadium, con televisación de ESPN 3 y transmisión vía streaming en el plan premium de Disney+.
El primero en conseguir el boleto a la definición fue el Millonario, que eliminó a Atlético de Madrid por penales luego de empatar 2 a 2. En el tiempo reglamentario, los goles del equipo argentino fueron convertidos por Mateo Amarilla y Jorge Sosa Ibarra; mientras que para el Colchonero anotaron Pablo Jiménez Martos e Iker Fernández Lara. En la tanda, el arquero de River, Rodolfo Duarnte, fue la gran figura al atajar tres penales y convertir uno.
Luego llegó el turno del Verdão, que dejó en el camino a Ajax por 3 a 2 por los tantos de Miguel Messias, Gabriel Bueno y Miguel Alves (Lennox Heitinga convirtió un doblete para los neerlandeses). El club europeo llegó a estar en ventaja por 2 a 0 gracias a los goles del hijo del ex-jugador de Atlético de Madrid y la selección de Países Bajos, John Heitinga, pero los brasileños fueron muy superiores en el segundo tiempo y se quedaron con el triunfo.
Cómo ver online la Messi Cup 2026
El certamen juvenil se disputa en el IMCF Stadium, el ex-estadio de Inter Miami antes de la mudanza al nuevo Nu Stadium ubicado en Miami Freedom Park en abril de este año, y en los campos de entrenamiento Florida Blue. Todos los partidos se pudieron ver en vivo en el plan premium de Disney+, mientras que los más destacados, como es el caso de la final de este domingo entre River y Palmeiras, estuvieron disponibles en televisión a través de ESPN 3.
- ESPN 3.
- Disney+ Premium.
El camino de River hacia la final
- Fecha 1 del Grupo A: 0-0 vs. Chelsea.
- Fecha 2 del Grupo A: 2-0 vs. Ajax.
- Fecha 3 del Grupo A: 3-1 vs. Inter de Milán.
- Cuartos de final: 2-1 vs. Flamengo.
- Semifinal: 2-2 (5 a 4 por penales) vs. Atlético de Madrid.
El camino de Palmeiras hacia la final
- Fecha 1 del Grupo B: 2-0 vs. Barcelona.
- Fecha 2 del Grupo B: 1-1 vs. Newell’s.
- Fecha 3 del Grupo B: 3-1 vs. Arsenal.
- Cuartos de final: 6-3 vs. Benfica.
- Semifinal: 3-2 vs. Ajax.
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