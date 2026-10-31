Así quedó conformada la final de la Primera Nacional 2026

Este sábado se disputó gran parte de la última fecha de la etapa regular de la Primera Nacional 2026. De esta manera, quedaron definidos los dos finalistas, que se disputarán mano a mano el primer ascenso a la Liga Profesional 2027: Godoy Cruz y Tristán Suárez. El partido definitorio se disputa el sábado 14 de noviembre en un estadio neutral a confirmar, con transmisión vía streaming en la plataforma LPF Play.

El Tomba terminó la primera ronda como líder del Grupo A con 66 puntos, misma cantidad que Ferro, al que superó por diferencia de gol (+20 contra + 7 del Verde). El equipo del barrio porteño de Caballito lideró la tabla de posiciones durante casi todo el torneo, pero sacó el pie del acelerador en los últimos partidos y cedió terreno ante el club mendocino, que tuvo un sprint inmejorable con tres victorias consecutivas y 10 encuentros seguidos sin derrotas.

La alegría de los jugadores de Godoy Cruz tras meterse en la final por el primer ascenso X @godoycruz

En la última fecha derrotó a Almirante Brown por 2 a 1, como local, en el Feliciano Gambarte de Mendoza. Los goles del ganador fueron convertidos por Martín Pino y Diego Viera (Pedro Velurtas empató el partido para el visitante a los 92′). El paraguayo Viera pasó de ser villano a héroe porque en el primer tiempo había fallado un penal. Así, a un año de haber descendido, Godoy Cruz está cerca de regresar a Primera.

El Lechero, por su parte, ganó la zona B con 64 unidades, dos más que Atlanta. Al igual que Godoy Cruz, no perdió en las últimas 10 fechas y mostró un mejor rendimiento que el Bohemio y Temperley, que tuvieron una merma en lo futbolístico y se quedaron a las puertas de la final. Nunca jugó en Primera División, por lo que mantiene viva la ilusión de dar el golpe para darle a sus hinchas la mayor alegría de sus vidas.

Tristán Suárez jugará la final ante Godoy Cruz y busca el primer ascenso de su carrera X @TSuarezOficial

Este sábado igualó sin goles como local ante Deportivo Maipú y llegó a los 64 puntos. Atlanta, que debía vencer a Midland para tener chances de disputar la final, también empató 0 a 0 en Villa Crespo y terminó segundo. En tanto Temperley, que igualó 2 a 2 como visitante ante el descendido Güemes de Santiago del Estero, concluyó con 61 y quedó tercero.

La final se jugará el sábado 14 de noviembre en un estadio neutral a confirmar. El ganador jugará en la máxima categoría del fútbol argentino durante el año próximo; mientras que el perdedor se incorporará al Reducido en los cuartos de final junto a los siete equipos que superen los octavos de final. Dicha instancia la afrontarán los que se ubicaron entre el segundo y octavo lugar de cada uno de los grupos.