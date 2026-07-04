Así quedó el cuadro de 8vos de final del Mundial 2026

Ya se disputaron 15 de los 16 partidos de 16vos de final del Mundial 2026 y los equipos que se clasificaron a octavos son Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, Portugal, España, Suiza, Egipto y la selección argentina. El cuadro y todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

De los 48 clasificados para la edición más extensa de la historia de la Copa del Mundo, ya quedaron eliminados 32: República Checa, Qatar, Haití, Turquía, Túnez, Escocia, Irak, Jordania, Panamá, Curazao, Uruguay, Nueva Zelanda, Japón, Uzbekistán, Corea del Sur, Arabia Saudita, Irán, Sudáfrica, Japón, Alemania, Países Bajos, Costa de Marfil, Suecia, Ecuador, República Democrática del Congo, Senegal, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Austria, Argelia, Australia y Cabo Verde.

Lionel Messi convirtió un nuevo gol y ya tiene siete en lo que va de la Copa del Mundo Marta Lavandier - AP

Resultados de 16avos de final del Mundial 2026

La selección argentina derrotó a Cabo Verde por 3 a 2 y se metió en los octavos de final del Mundial 2026 CHANDAN KHANNA - AFP

Octavos de final del Mundial 2026

Paraguay vs. Francia – Sábado 4 de julio en el estadio de Philadelphia.

vs. – Sábado 4 de julio en el estadio de Philadelphia. Canadá vs. Marruecos – Sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston.

vs. – Sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston. Brasil vs. Noruega – Domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

vs. – Domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. México vs. Inglaterra – Domingo 5 de julio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

vs. – Domingo 5 de julio en el estadio Azteca de la Ciudad de México. Portugal vs. España – Lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

vs. – Lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas. Estados Unidos vs. Bélgica – Lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle.

vs. – Lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle. Ganador 16avos de final 14 vs. Egipto – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

– Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Suiza vs. Ganador 16avos de final 15 – Martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver.

Cuartos de final

Ganador Octavos de final 1 vs. Ganador Octavos de final 2 – Jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.

Ganador Octavos de final 5 vs. Ganador Octavos de final 6 – Viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Ganador Octavos de final 3 vs. Ganador Octavos de final 4 – Sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Ganador Octavos de final 7 vs. Ganador Octavos de final 8 – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Semifinales

Ganador Cuartos de final 1 vs. Ganador Cuartos de final 2 – Martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Ganador Cuartos de final 3 vs. Cuartos de final 4 – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. Semifinal 2 – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final

Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2 – Domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.