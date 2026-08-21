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Así está el cuadro de cuartos de final de la Copa Libertadores 2026

Se definieron siete de los ocho clasificados a la próxima ronda, a la espera de la vuelta de la serie entre Deportes Tolima e Independiente del Valle

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Estudiantes de La Plata es, junto a Platense, uno de los dos argentinos en cuartos de final de la Libertadores
Estudiantes de La Plata es, junto a Platense, uno de los dos argentinos en cuartos de final de la LibertadoresEsteban Felix - AP

Se definieron siete de los ocho clasificados a cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, a la espera de la vuelta de la serie entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, postergada por el terremoto en Colombia del pasado 10 de agosto. Los que pasaron son: Estudiantes, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, LDU Quito, Fluminense y Platense. Los cruces de la próxima instancia se llevarán a cabo en septiembre, con fechas a definir. El cuadro principal y todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

El Pincha avanzó de ronda tras derrotar a Universidad Católica por 4 a 1, producto de un empate 1 a 1 en la Argentina y una victoria por 3 a 0 en Chile. El Timão hizo lo propio con Rosario Central, club al que venció por la mínima diferencia gracias a su ajustada victoria como local en la vuelta. El Verdão se hizo fuerte para eliminar a Cerro Porteño por 2 a 1: fue 1 a 1 en Brasil y 1 a 0 en Paraguay. El Mengão, por su parte, dejó en el camino a Cruzeiro por 3 a 2 (1 a 1 como visitante y 2 a 1 como local).

Con Ángel Di María como capitán y figura, Rosario Central quedó eliminado en octavos de final
Con Ángel Di María como capitán y figura, Rosario Central quedó eliminado en octavos de finalMIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Los tres restantes se metieron entre los ocho mejores al ganar por penales luego de empatar 1 a 1 en el acumulado de la serie. El conjunto ecuatoriano se impuso por 5 a 4 a Mirassol, el ‘Flu’ festejó por 5 a 4 frente a Independiente Rivadavia y el Calamar hizo historia al avanzar a esta instancia en su primera participación internacional gracias a su triunfo por 7 a 6 ante Coquimbo Unido.

Así está el cuadro de cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, a la espera de la revancha entre Independiente del Valle y Deportes Tolima
Así está el cuadro de cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, a la espera de la revancha entre Independiente del Valle y Deportes TolimaCanchallena

Cuartos de final de la Copa Libertadores 2026

  • Estudiantes de La Plata vs. Corinthians
  • Flamengo vs. Independiente del Valle o Deportes Tolima
  • Palmeiras vs. LDU Quito
  • Platense vs. Fluminense
Platense participa de un torneo internacional por primera vez en la historia y ya avanzó a cuartos de final
Platense participa de un torneo internacional por primera vez en la historia y ya avanzó a cuartos de finalEsteban Felix - AP

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El máximo ganador del torneo es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), River Plate, Estudiantes de La Plata y Flamengo (cuatro); mientras que seis clubes tienen tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio y Santos. Por países, la Argentina y Brasil tienen 25 Libertadores, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.

  • Independiente (Argentina) - Siete títulos
  • Boca (Argentina) - Seis
  • Peñarol (Uruguay) - Cinco
  • River (Argentina), Estudiantes de La Plata (Argentina) y Flamengo - Cuatro
  • Olimpia (Paraguay), San Pablo (Brasil), Palmeiras (Brasil), Nacional (Uruguay), Gremio (Brasil) y Santos (Brasil) - Tres
  • Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia) - Dos
  • Colo Colo (Chile), Racing (Argentina), San Lorenzo (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez (Argentina), Once Caldas (Colombia), Liga de Quito (Ecuador), Atlético Mineiro (Brasil), Corinthians (Brasil), Vasco Da Gama (Brasil), Fluminense (Brasil) y Botafogo (Brasil) - Uno
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