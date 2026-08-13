Así quedó el cuadro de la Copa Argentina 2026, tras la derrota de Independiente

Este miércoles se escribió un nuevo capítulo en la historia grande de la Copa Argentina. En los octavos de final de la edición en curso, Atlético Tucumán goleó a Independiente por 4 a 0 y se metió en los cuartos, instancia en la que se verá las caras con el ganador del cruce entre Aldosivi e Independiente Rivadavia. El Decano celebró gracias a un doblete de Nicolás Laméndola y sendas anotaciones de Manuel Brondo y Franco Nicola.

Laméndola fue el líder futbolístico de un equipo que brilló en Rosario, Santa Fe. Convirtió dos de los cuatro goles y dio asistencias en los tantos restantes. Una noche para el recuerdo, plagada de gambetas, corridas al espacio y duelos ganados. Al término del encuentro esquivó los elogios personales y felicitó a todo el equipo por la gran actuación que le permitió a los tucumanos consolidarse como uno de los como uno de los ocho mejores de esta edición.

Nicolás Laméndola la rompió contra Independiente y metió a Atlético Tucumán en octavos de final Juan José García - FOTOBAIRES

La Copa Argentina es el único trofeo que le sigue siendo esquivo a Independiente. Desde que en 1970 lo eliminó Atlético Palmira de Mendoza, se convirtió en una interminable colección de desastres y frustraciones. De hecho, nunca logró superar los cuartos de final y este año ni siquiera logró llegar a dicha instancia. Este miércoles, sin embargo, fue uno de las noches más oscuras del club de Avellaneda en el torneo más federal del país.

“Fue una derrota muy dura, que nos hace mucho daño. Como entrenador me da vergüenza, asumo la responsabilidad que me corresponde. Le quiero pedir disculpas a la gente de Independiente, muchas disculpas, es algo que no se nos pasaba por la cabeza, al contrario. Tuvimos un partido donde fallamos un penal que podría haber cambiado todo, después nos hacen un gol muy rápido y evidentemente nos golpeó demasiado”, dijo Gustavo Quinteros, DT del Rojo, al término del partido.

Gustavo Quinteros, DT del Rojo, aseguró que no dejará su cargo y que cumplirá con su contrato Marcos Brindicci

“Perdíamos muchas pelotas fáciles, le dábamos todas las posibilidades al rival para aprovechar las pérdidas para que ellos tengan las transiciones y puedan llegar al gol. Siento mucha tristeza, vergüenza y vuelvo a pedirle disculpas a la gente. Creo que perdimos todos los duelos defensivos. El rival nos gambeteó fácil. No tuvimos el carácter, la personalidad ni la entrega para revertir una situación difícil en contra, es lo que pienso”, cerró. Su continuidad pende de un hilo, pero aseguró: “Yo como entrenador siempre cumplo mis contratos, siempre (...) Salga primero o último, nunca voy a abandonar antes, jamás”.

Octavos de final de la Copa Argentina

Deportivo Riestra vs. Gimnasia de La Plata.

Banfield vs. Midland.

Racing vs. Belgrano.

Vélez vs. Boca .

Aldosivi vs. Independiente Rivadavia.

Atlético Tucumán 0 - 4 Independiente.

Platense vs. Instituto.

Estudiantes de La Plata vs. Barracas Central.

Así está el cuadro de cuartos de final de la Copa Argentina 2026, con Atlético Tucumán clasificado Canchallena

Tabla de campeones la Copa Argentina

El máximo vencedor de la Copa Argentina es Boca con cuatro vueltas olímpicas gracias a sus títulos de 1969, 2012, 2015 y 2020. Lo sigue River con tres estrellas por los logros en 2016, 2017 y 2019. Independiente Rivadavia es el último campeón y tiene un título al igual que otros seis clubes: Arsenal, Huracán, Rosario Central, Patronato, Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero.