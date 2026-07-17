Así quedó el cuadro de la Copa Argentina 2026, tras los triunfos de Boca y Racing

Los 16avos de final de la Copa Argentina 2026 tuvieron este jueves dos partidos en los que salieron vencedores Boca Juniors y Racing y avanzaron a octavos de final, donde solo quedan dos lugares.

El xeneize le ganó en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario a Sarmiento de Junín 2 a 0 con goles de Alan Velasco y el joven Leonel Flores, ambos en el segundo tiempo y con sendos remates de media distancia, y su próximo rival será Vélez, verdugo de Gimnasia y Tiro de Salta 2 a 0.

Antes, la Academia hizo lo propio ante Defensa y Justicia 4 a 1 en el estadio de Quilmes con conquistas de Matko Miljevic, Marcos Rojo, Santiago Sosa y Adrián ‘Maravilla’ Martínez. Leandro Fernández descontó transitoriamente para el perdedor en el cotejo que arbitró Pablo Dóvalo.

Los 16avos de final concluirán este viernes con dos partidos: San Lorenzo vs. Deportivo Riestra y River Plate vs. Aldosivi de Mar del Plata. Del primero saldrá el rival de Gimnasia de La Plata y del segundo, de Independiente Rivadavia de Mendoza.

Cronograma y resultados de los 16avos de final de la Copa Argentina

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra - Viernes 17 de julio.

Acassuso 0-3 Gimnasia de La Plata.

Banfield (5) 1-1 (4) San Martín de Tucumán.

(5) 1-1 (4) San Martín de Tucumán. Deportivo Morón 1-2 Midland.

Racing 4-1 Defensa y Justicia.

4-1 Defensa y Justicia. Gimnasia de Jujuy (2) 2-2 (4) Belgrano de Córdoba.

Vélez 2-0 Gimnasia y Tiro.

2-0 Gimnasia y Tiro. Sarmiento de Junín 0-2 Boca Juniors.

River Plate vs. Aldosivi de Mar del Plata - Viernes 17 de julio.

Independiente Rivadavia 1-0 Tigre.

1-0 Tigre. Talleres de Córdoba 0-3 Atlético Tucumán.

Unión de Santa Fe 0-2 Independiente.

Platense (4) 0-0 (3) San Martín de San Juan.

(4) 0-0 (3) San Martín de San Juan. Instituto de Córdoba 2-1 Lanús.

2-1 Lanús. Estudiantes de La Plata 3-0 Rosario Central.

3-0 Rosario Central. Barracas Central 1-0 Huracán.

El cuadro de la Copa Argentina, desde octavos de final

Octavos de final de la Copa Argentina