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Así quedó el cuadro de la Copa Argentina 2026, tras los triunfos de Boca y Racing

Los dos equipos denominados ‘grande’ se impusieron a Sarmiento y Defensa y Justicia y avanzaron a octavos de final

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Boca Juniors venció a Sarmiento en Rosario 2 a 0 y enfrentará en la próxima etapa a Vélez
Boca Juniors venció a Sarmiento en Rosario 2 a 0 y enfrentará en la próxima etapa a VélezJuan Jose Garcia

Los 16avos de final de la Copa Argentina 2026 tuvieron este jueves dos partidos en los que salieron vencedores Boca Juniors y Racing y avanzaron a octavos de final, donde solo quedan dos lugares.

El xeneize le ganó en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario a Sarmiento de Junín 2 a 0 con goles de Alan Velasco y el joven Leonel Flores, ambos en el segundo tiempo y con sendos remates de media distancia, y su próximo rival será Vélez, verdugo de Gimnasia y Tiro de Salta 2 a 0.

Antes, la Academia hizo lo propio ante Defensa y Justicia 4 a 1 en el estadio de Quilmes con conquistas de Matko Miljevic, Marcos Rojo, Santiago Sosa y Adrián ‘Maravilla’ Martínez. Leandro Fernández descontó transitoriamente para el perdedor en el cotejo que arbitró Pablo Dóvalo.

Los 16avos de final concluirán este viernes con dos partidos: San Lorenzo vs. Deportivo Riestra y River Plate vs. Aldosivi de Mar del Plata. Del primero saldrá el rival de Gimnasia de La Plata y del segundo, de Independiente Rivadavia de Mendoza.

Cronograma y resultados de los 16avos de final de la Copa Argentina

  • San Lorenzo vs. Deportivo Riestra - Viernes 17 de julio.
  • Acassuso 0-3 Gimnasia de La Plata.
  • Banfield (5) 1-1 (4) San Martín de Tucumán.
  • Deportivo Morón 1-2 Midland.
  • Racing 4-1 Defensa y Justicia.
  • Gimnasia de Jujuy (2) 2-2 (4) Belgrano de Córdoba.
  • Vélez 2-0 Gimnasia y Tiro.
  • Sarmiento de Junín 0-2 Boca Juniors.
  • River Plate vs. Aldosivi de Mar del Plata - Viernes 17 de julio.
  • Independiente Rivadavia 1-0 Tigre.
  • Talleres de Córdoba 0-3 Atlético Tucumán.
  • Unión de Santa Fe 0-2 Independiente.
  • Platense (4) 0-0 (3) San Martín de San Juan.
  • Instituto de Córdoba 2-1 Lanús.
  • Estudiantes de La Plata 3-0 Rosario Central.
  • Barracas Central 1-0 Huracán.
El cuadro de la Copa Argentina, desde octavos de final
El cuadro de la Copa Argentina, desde octavos de final

Octavos de final de la Copa Argentina

  • San Lorenzo o Deportivo Riestra vs. Gimnasia de La Plata.
  • Banfield vs. Midland.
  • Racing vs. Belgrano de Córdoba.
  • Vélez vs. Boca Juniors.
  • River Plate o Aldosivi de Mar del Plata vs. Independiente Rivadavia.
  • Atlético Tucumán vs. Independiente.
  • Platense vs. Instituto.
  • Estudiantes de La Plata vs. Barracas Central.
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