Así quedó el cuadro femenino de semifinales del US Open 2026

Se cerraron este miércoles los cuartos de final del US Open 2026 para la rama femenina, el último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; y se definieron las cuatro semifinalistas: Aryna Sabalenka (1ª), Jessica Pegula (3ª), Coco Gauff (4ª) y Elena Rybakina (2ª).

La bielorrusa le ganó un partidazo a la checa Linda Noskova (6ª) por 7-6 (1), 3-6 y 7-6 (7) mientras que la estadounidense superó su compatriota a Emma Navarro (26ª) por 3-6, 6-4 y 6-3. Ambas tuvieron que batallar más de dos horas y se enfrentarán en la próxima instancia.

Posteriormente, Rybakina le ganó a la china Qinwen Zheng (Q) por 3-6, 6-1 y 6-4 y se aseguró ser la nueva número 1 del ranking de la WTA a partir de la próxima semana porque, más allá del resultado final de ella y el de Sabalenka, los puntos que ya consiguió le alcanzan para dejarla atrás. Su rival en las semifinales del US Open será Gauff, que en el último cruce de cuartos se impuso a Mirra Andreeva (5ª) por 2-6, 7-6 (7) y 6-2.

Resultados de cuartos de final del US Open femenino

Aryna Sabalenka (1ª) a Linda Noskova (6ª) por 7-6 (1), 3-6 y 7-6 (7).

a Linda Noskova (6ª) por 7-6 (1), 3-6 y 7-6 (7). Jessica Pegula (3ª) a Emma Navarro (26ª) por 3-6, 6-4 y 6-3.

a Emma Navarro (26ª) por 3-6, 6-4 y 6-3. Coco Gauff (4ª) a Mirra Andreeva (5ª) por 2-6, 7-6 (7) y 6-2.

a Mirra Andreeva (5ª) por 2-6, 7-6 (7) y 6-2. Elena Rybakina (2ª) a Qinwen Zheng por 3-6, 6-1 y 6-4.

Cronograma de las semifinales del US Open femenino

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Aryna Sabalenka (1ª) vs. Jessica Pegula (3ª) - Jueves 10 de septiembre a las 20 en el Arthur Ashe.

Coco Gauff (4ª) vs. Elena Rybakina (2ª) - Jueves 10 de septiembre desde no antes de las 21.30 en el Arthur Ashe.

El cuadro del torneo femenino del US Open, con las cuatro semifinalistas

Todos los partidos del US Open 2026 se transmiten en vivo a través de ESPN 2 y ESPN 4, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Tabla de campeonas del US Open