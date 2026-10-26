Historial de Boca vs. River, en la previa del Superclásico de este 1° de noviembre de 2026

El Superclásico tendrá el próximo domingo en la Bombonera una nueva edición, correspondiente al Torneo Clausura 2026, y será la número 267 del mano a mano más importante del fútbol argentino que protagonizan desde hace más de un siglo Boca Juniors y River Plate.

Los dos clubes más importantes del país se enfrentaron 266 veces a lo largo de la historia con 94 victorias para el xeneize y 88 para el Millonario. Empataron en 84 ocasiones.

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, referentes de River y Boca y campeones del mundo con la selección argentina Liga Profesional de Fútbol

Por ligas nacionales se cruzaron en 218 oportunidades, con 80 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades.

se cruzaron en 218 oportunidades, con 80 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades. Por copas nacionales, en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres.

en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres. En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras: allí está el historial más parejo porque el equipo de la Ribera cosechó 11 triunfos y el riverplatense, 10. No hubo ganador en tiempo reglamentario en 11 oportunidades.

Los últimos cinco Superclásicos

19/4/2026 - Torneo Apertura 2026 - Fecha 15 - River 0-1 Boca.

9/11/2025 - Torneo Clausura 2025 - Fecha 15: Boca 2-0 River.

27/4/2025 - Torneo Apertura 2025 - Fecha 15: River 2-1 Boca.

21/9/2024 - Liga Profesional - Fecha 15: Boca 0-1 River.

21/4/2024 - Copa de la Liga Profesional - Cuartos de final: River 2-3 Boca.

La previa del partido del Torneo Clausura 2026

El encuentro entre Boca y River tendrá lugar el domingo 1° de noviembre a las 15 (horario argentino) en la Bombonera con árbitro a designar y se transmitirá en vivo por ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Más allá de la trascendencia propia del partido, para ambos habrá tres puntos en juego más que importantes para sus objetivos teniendo en cuenta que será el anteúltimo encuentro de la primera instancia del Clausura y, también, que se contabilizará para la Tabla Anual.

El xeneize derrotó este domingo a Independiente 1 a 0 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y escaló al tercer puesto de la zona A con 27 puntos, la misma cantidad que Vélez, pero con peor diferencia de goles (+10 contra +8); y que Defensa y Justicia, pero con mejor dividendo (+7). Su campaña es de siete triunfos, seis empates y solo una derrota. A su vez, sigue en la cima de la Tabla Anual con 57 unidades, una más que Rosario Central.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena atraviesa un presente inmejorable porque no solo puja por ganar el Clausura y la Tabla Anual, sino que también está en semifinales de la Copa Argentina -vs. Banfield- y de la Copa Sudamericana -vs. Atlético Mineiro-. Con más de tres años de sequía, el elenco azul y oro puede ganar hasta cinco títulos en el año.

Facundo Herrera le dio el triunfo a Boca sobre Independiente 1 a 0 Gonzalo Colini - La Nación

River, por su parte, superó este domingo a Racing 1 a 0 en el Monumental y llega en alza al choque con Boca. Para los dirigidos por Leonardo Ponzio el Superclásico tiene una transcendencia aun mayor porque necesita maquillar un año muy adverso y, también, quieren tomarse revancha de la caída en el Apertura en el Monumental 1 a 0 con un gol de Leandro Paredes de penal.

El elenco del barrio porteño de Núñez se ubica cuarto en la zona B con 23 unidades gracias a siete alegrías, dos igualdades y cinco caídas mientras que en la Tabla Anual clasifica sexto con 52, a tres unidades de Vélez que es el último que está ingresando a la Copa Libertadores 2027. De momento, el Millonario se está metiendo en la Sudamericana.