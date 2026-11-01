Así quedó la Tabla Anual 2026, tras el triunfo de Boca sobre River en el Superclásico

La Tabla Anual de la Primera División del fútbol argentino define, además de uno de los dos descensos a la Primera Nacional que ya quedó en manos de Estudiantes de Río Cuarto (Aldosivi perdió la categoría por promedios), nueve cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de la temporada 2027. Belgrano es el único que ya tiene asegurado su lugar en el máximo certamen continental del año próximo por haber sido campeón del Torneo Apertura 2026, objetivo que también lograrán los vencedores del Clausura y la Copa Argentina.

Los otros tres boletos de los seis que hay en juego para la Libertadores se lo quedarán los tres mejores del escalafón en el que se suman las unidades obtenidas en el Apertura y Clausura. Actualmente son Boca (60), que este domingo venció a River por 1 a 0 en la Bombonera y trepó a la cima; Rosario Central (59) y Argentinos Juniors (57). Los seis clubes que les siguen en esa clasificación estarían accediendo a la Sudamericana 2027: Vélez (56), Instituto (54), Gimnasia de La Plata (54), Independiente Rivadavia (53), River (52) y Lanús (48).

Lautaro Di Lollo le dio la victoria a Boca, que se impuso en la Bombonera ante su clásico rival Gonzalo Colini - La Nación

Una cuestión a tener en cuenta es que los clubes que acceden a los certámenes internacionales como ganadores de algún torneo (Apertura, Clausura o Copa Argentina), liberan su lugar en la Tabla Anual siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). No es el caso del Pirata ya que está décimo con 48 puntos, la misma cantidad que Lanús pero con peor diferencia de gol (+7 contra +10 del Granate), por lo que no se ubica entre los puestos de clasificación.

Lo mismo ocurrirá si Estudiantes de La Plata se consagra en la Copa Libertadores 2026 -jugará la final vs. Palmeiras- y, a nivel doméstico, quedan entre los nueve mejores de la temporada. Caso idéntico puede darse si Boca conquista la Sudamericana 2026 -disputará la definición con Atlético Mineiro- y accede por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acabe primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.

Lucas Martínez Quarta se fue expulsado a los 6' y eso condicionó mucho a River LUIS ROBAYO - AFP

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2027

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2026: Belgrano.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Rosario Central (a definir).

Tabla Anual 2: Boca (a definir).

Tabla Anual 3: Argentinos Juniors (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)

Tabla Anual 4: Vélez (a definir).

Tabla Anual 5: Instituto (a definir).

Tabla Anual 6: Gimnasia de La Plata (a definir).

Tabla Anual 7: Independiente Rivadavia (a definir).

Tabla Anual 8: River (a definir).

Tabla Anual 9: Lanús (a definir).

Así fue la clasificación para este año

En el 2026 hubo seis clubes argentinos en la Copa Libertadores. De ellos, Estudiantes de La Plata se metió en la final, Platense se despidió en cuartos de final; Rosario Central e Independiente Rivadavia en octavos; y Boca y Lanús se ubicaron terceros en sus respectivos grupos de la primera etapa y decantaron a la Copa Sudamericana. Ahí, el xeneize accedió a la definición y sigue en carrera por el título; mientras que Deportivo Riestra, San Lorenzo, Racing, Barracas Central, Tigre, River y el Granate, fueron eliminados.