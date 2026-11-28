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El conjunto brasileño doblegó a Estudiantes de La Plata 1 a 0 en el estadio Centenario de Montevideo y ganó el cuatro trofeo de su historia
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Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores 2026 al derrotar este sábado a Estudiantes de La Plata 1 a 0 en la final que se jugó en el estadio Centenario de Montevideo con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela Sáez y subió un escalón en la tabla de máximos ganadores de la historia. De esta manera, no solo superó lo hecho el año pasado, cuando también llegó la definición, sino que alcanzó a su vencedor de entonces en la tabla histórica, Flamengo, y al Pincha y River Plate.
- El único gol del encuentro lo marcó el paraguayo Ramón Sosa a los 52′.
De esta manera, y como plus, el equipo dirigido por Abel Ferreira, que tiene en el plantel a los argentinos Agustín Giay, José Manuel López y Alexander Barboza, se clasificó a la Copa Intercontinental 2026 y al Mundial de Clubes 2029. Además, jugará la Recopa Sudamericana con Boca, ganador de la Copa Sudamericana 2026.
El Verdão sumó así su cuarta estrella en la Libertadores tras las conseguidas en 1999, 2020 y 2021 y subió del quinto al cuarto lugar, escalón en el que alcanzó justamente al Pincha, a River Plate y Flamengo. Atrás dejó, con tres estrellas, a Olimpia de Paraguay, San Pablo, Gremio y Santos de Brasil; y Nacional de Uruguay.
El máximo ganador del torneo es Independiente con siete vueltas olímpicas (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1984) seguido de Boca con seis (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007). Más atrás, en el podio, está Peñarol de Uruguay con cinco trofeos.
La coronación de Palmeiras, además, le posibilitó a Brasil superar a la Argentina en la tabla de campeones por países. Con esta conquista, los equipos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tienen 26 títulos y los de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), 25. Uruguay acumula ocho estrellas; y Paraguay y Colombia tres cada uno.
Un dato que marca la supremacía actual de los brasileños es que se quedaron con nueve de las últimas 10 copas -la única que no se llevaron fue la de 2018, en la que River y Boca disputaron la final-. Además, obtuvieron las ocho finales a partido único desde que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol)
Tabla de campeones de la Copa Libertadores
- Independiente (Argentina) - 7
- Boca (Argentina) - 6
- Peñarol (Uruguay) - 5
- River (Argentina) / Estudiantes de La Plata (Argentina) / Flamengo (Brasil) / Palmeiras (Brasil) - 4
- Olimpia (Paraguay) / San Pablo (Brasil) / Nacional (Uruguay) / Gremio (Brasil) / Santos (Brasil) - 3
- Cruzeiro (Brasil) / Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia) - 2
- Colo Colo (Chile) / Racing (Argentina) / San Lorenzo (Argentina) / Argentinos Juniors (Argentina) / Vélez (Argentina) / Once Caldas (Colombia) / Liga de Quito (Ecuador) / Atlético Mineiro (Brasil) / Corinthians (Brasil) / Vasco Da Gama (Brasil) / Fluminense (Brasil) / Botafogo (Brasil) - 1
Todas las finales de la Copa Libertadores desde el 2000
*Hasta el 2018 inclusive, el resultado que figura es el global. De 2019 en adelante la definición es a partido único.
- 2000: Boca Juniors (Argentina) 2 (4) - (2) 2 Palmeiras (Brasil).
- 2001: Boca Juniors (Argentina) 1 (3) - (1) 1 Cruz Azul (México).
- 2002: Olimpia (Paraguay) 2 (4) - (2) 2 Sao Caetano (Brasil).
- 2003: Boca Juniors (Argentina) 5-1 Santos (Brasil).
- 2004: Once Caldas (Colombia) 1 (2) - (0) 1 Boca Juniors (Argentina).
- 2005: Sao Paulo (Brasil) 5-1 Atlético Paranaense (Brasil).
- 2006: Internacional (Brasil) 4-3 Sao Paulo (Brasil).
- 2007: Boca Juniors (Argentina) 5-0 Gremio (Brasil).
- 2008: Liga de Quito (Ecuador) 5 (3) - (1) 5 Fluminense (Brasil).
- 2009: Estudiantes (Argentina) 2-1 Cruzeiro (Brasil).
- 2010: Internacional (Brasil) 5-3 Guadalajara (México).
- 2011: Santos (Brasil) 2-1 Peñarol (Uruguay).
- 2012: Corinthians (Brasil) 3-1 Boca Juniors (Argentina).
- 2013: Atlético Mineiro (Brasil) 2 (4) - (3) 2 Olimpia (Paraguay).
- 2014: San Lorenzo (Argentina) 2-1 Nacional (Paraguay).
- 2015: River Plate (Argentina) 3-0 Tigres (México).
- 2016: Atlético Nacional (Colombia) 2-1 Independiente del Valle (Ecuador).
- 2017: Gremio (Brasil) 3-1 Lanús (Argentina).
- 2018: River Plate (Argentina) 5-3 Boca Juniors (Argentina).
- 2019: Flamengo (Brasil) 2-1 River Plate (Argentina).
- 2020: Palmeiras (Brasil) 1-0 Santos (Brasil).
- 2021: Palmeiras (Brasil) 2-1 Flamengo (Brasil).
- 2022: Flamengo (Brasil) 1-0 Atlético Paranaense (Brasil).
- 2023: Fluminense (Brasil) 2-1 Boca Juniors (Argentina).
- 2024: Atlético Mineiro (Brasil) 1-2 Botafogo (Brasil).
- 2025: Flamengo (Brasil) 1-0 Palmeiras (Brasil).
- 2026: Palmeiras (Brasil) 1-0 Estudiantes de La Plata (Argentina).
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