Así quedó la tabla de campeones del fútbol argentino, tras el título de Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata se coronó campeón de la Supercopa Argentina al derrotar este jueves a Independiente Rivadavia de Mendoza 3 a 2 en tiempo suplementario en el estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba y llegó a los 20 títulos en su historia, con el que subió un escalón en la tabla de máximos ganadores del fútbol argentino.

Guido Carrillo abrió el marcador para el León y, poco después, gestó el gol que terminó haciendo en contra Iván Villalba. Sobre el final de los 90 minutos, la Lepra mendocina igualó con dos tantos en siete minutos, uno de José Florentín y el otro del propio Villalba y estiró el partido media hora más. Allí, prevaleció el conjunto platense con una conquista de Lucas Alario.

Todos los campeones de la Supercopa Argentina

2012 : Arsenal 0 (4) - (3) 0 Boca Juniors

: Arsenal 0 (4) - (3) 0 Boca Juniors 2013 : Vélez 1 - 0 Arsenal

: Vélez 1 - 0 Arsenal 2014 : Huracán 1 - 0 River Plate

: Huracán 1 - 0 River Plate 2015 : San Lorenzo 4 - 0 Boca Juniors

: San Lorenzo 4 - 0 Boca Juniors 2016 : Lanús 3 - 0 River Plate

: Lanús 3 - 0 River Plate 2017 : River Plate 2 - 0 Boca Juniors

: River Plate 2 - 0 Boca Juniors 2018 : Boca Juniors 0 (6) - (5) 0 Rosario Central

: Boca Juniors 0 (6) - (5) 0 Rosario Central 2019 : River Plate 5 - 0 Racing

: River Plate 5 - 0 Racing 2020 : No se disputó

: No se disputó 2021 : No se disputó

: No se disputó 2022 : Boca Juniors 3 - 0 Patronato de Paraná

: Boca Juniors 3 - 0 Patronato de Paraná 2023 : River Plate 2 - 1 Estudiantes de La Plata

: River Plate 2 - 1 Estudiantes de La Plata 2024 : Vélez 2 - 0 Central Córdoba

: Vélez 2 - 0 Central Córdoba 2025: Estudiantes de La Plata 3 - 2 Independiente Rivadavia de Mendoza

El elenco platense superó a Vélez por una estrella, teniendo en cuenta los títulos nacionales e internacionales, y quedó sexto en la general a solo dos vueltas olímpicas de San Lorenzo y Alumni (club extinto). El próximo sábado 28 de noviembre jugará la definición de la Copa Libertadores 2026 frente a Palmeiras en Montevideo, por lo que puede agrandar su palmarés.

Solo contabilizando los títulos domésticos, Estudiantes sumó el 13° y llegó a la línea de Huracán y Rosario Central. En ese escalafón, está octavo junto al Globo y el Canalla.

El máximo ganador de la historia del fútbol argentino es Boca Juniors con 75 estrellas, la última en la reciente Tabla Anual. El xeneize le lleva tres conquistas a River Plate y el podio lo completa Independiente con 40. En la lista de ganadores a nivel nacional, es el Millonario el líder con 54 coronas y el conjunto del barrio porteño de la Boca lo persigue muy de cerca con una menos.

Boca, con si título de la Tabla Anual, llegó a 75 estrellas en el fútbol argentino Manuel Cortina

Tabla de campeones del fútbol argentino

Títulos nacionales e internacionales

Boca - 75 títulos

River - 72

Independiente - 45

Racing - 40

Alumni (club extinguido) y San Lorenzo - 22

Estudiantes de La Plata - 20

Vélez - 19

Rosario Central - 14

Huracán - 13

Newell’s y Lanús - 9

Belgrano - 7

Argentinos Juniors / Arsenal / Lomas (club extinguido) / CASI (club extinguido) - 5

Porteño (club extinguido) - 4

Quilmes / Rosario Athletic (club extinguido) - 3

Defensa y Justicia / Banfield / Estudiantil Porteño, Ferro, Gimnasia de La Plata, Sportivo Barracas y Talleres de Córdoba - 2

Atlanta, Central Córdoba de Rosario, Colón, Chacarita, Estudiantes de Buenos Aires, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tigre, Tiro Federal, Patronato, Platense e Independiente Rivadavia - 1

Títulos nacionales