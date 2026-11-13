Así quedó la tabla de campeones del fútbol argentino, tras el título de Estudiantes de La Plata

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El Pincha derrotó a Independiente Rivadavia de Mendoza 3 a 2 en tiempo suplementario en Córdoba y logró su vigésimo título en la historia
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Estudiantes de La Plata se coronó campeón de la Supercopa Argentina al derrotar este jueves a Independiente Rivadavia de Mendoza 3 a 2 en tiempo suplementario en el estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba y llegó a los 20 títulos en su historia, con el que subió un escalón en la tabla de máximos ganadores del fútbol argentino.
Guido Carrillo abrió el marcador para el León y, poco después, gestó el gol que terminó haciendo en contra Iván Villalba. Sobre el final de los 90 minutos, la Lepra mendocina igualó con dos tantos en siete minutos, uno de José Florentín y el otro del propio Villalba y estiró el partido media hora más. Allí, prevaleció el conjunto platense con una conquista de Lucas Alario.
Todos los campeones de la Supercopa Argentina
- 2012: Arsenal 0 (4) - (3) 0 Boca Juniors
- 2013: Vélez 1 - 0 Arsenal
- 2014: Huracán 1 - 0 River Plate
- 2015: San Lorenzo 4 - 0 Boca Juniors
- 2016: Lanús 3 - 0 River Plate
- 2017: River Plate 2 - 0 Boca Juniors
- 2018: Boca Juniors 0 (6) - (5) 0 Rosario Central
- 2019: River Plate 5 - 0 Racing
- 2020: No se disputó
- 2021: No se disputó
- 2022: Boca Juniors 3 - 0 Patronato de Paraná
- 2023: River Plate 2 - 1 Estudiantes de La Plata
- 2024: Vélez 2 - 0 Central Córdoba
- 2025: Estudiantes de La Plata 3 - 2 Independiente Rivadavia de Mendoza
El elenco platense superó a Vélez por una estrella, teniendo en cuenta los títulos nacionales e internacionales, y quedó sexto en la general a solo dos vueltas olímpicas de San Lorenzo y Alumni (club extinto). El próximo sábado 28 de noviembre jugará la definición de la Copa Libertadores 2026 frente a Palmeiras en Montevideo, por lo que puede agrandar su palmarés.
Solo contabilizando los títulos domésticos, Estudiantes sumó el 13° y llegó a la línea de Huracán y Rosario Central. En ese escalafón, está octavo junto al Globo y el Canalla.
El máximo ganador de la historia del fútbol argentino es Boca Juniors con 75 estrellas, la última en la reciente Tabla Anual. El xeneize le lleva tres conquistas a River Plate y el podio lo completa Independiente con 40. En la lista de ganadores a nivel nacional, es el Millonario el líder con 54 coronas y el conjunto del barrio porteño de la Boca lo persigue muy de cerca con una menos.
Tabla de campeones del fútbol argentino
Títulos nacionales e internacionales
- Boca - 75 títulos
- River - 72
- Independiente - 45
- Racing - 40
- Alumni (club extinguido) y San Lorenzo - 22
- Estudiantes de La Plata - 20
- Vélez - 19
- Rosario Central - 14
- Huracán - 13
- Newell’s y Lanús - 9
- Belgrano - 7
- Argentinos Juniors / Arsenal / Lomas (club extinguido) / CASI (club extinguido) - 5
- Porteño (club extinguido) - 4
- Quilmes / Rosario Athletic (club extinguido) - 3
- Defensa y Justicia / Banfield / Estudiantil Porteño, Ferro, Gimnasia de La Plata, Sportivo Barracas y Talleres de Córdoba - 2
- Atlanta, Central Córdoba de Rosario, Colón, Chacarita, Estudiantes de Buenos Aires, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tigre, Tiro Federal, Patronato, Platense e Independiente Rivadavia - 1
Títulos nacionales
- River - 54 títulos
- Boca - 53
- Racing - 33
- Independiente - 25
- Alumni (club extinguido) - 18
- San Lorenzo - 17
- Vélez - 14
- Huracán / Rosario Central / Estudiantes de La Plata - 13
- Newell’s - 9
- Belgrano - 7
- Lomas (club extinguido) / Lanús - 5
- Porteño (club extinguido) / CASI (club extinguido) / Porteño (club extinguido) - 4
- Arsenal / Argentinos Juniors / Quilmes / Rosario Athletic (club extinguido) - 3
- Banfield / Estudiantil Porteño (club extinguido) / Ferro / Gimnasia de La Plata / Sportivo Barracas - 2
- Atlanta / Central Córdoba de Rosario / Colón de Santa Fe / Estudiantes de Buenos Aires / Lomas Academy (club extinguido) / Nueva Chicago / Old Caledonians (club extinguido) / Patronato de Paraná / Saint Andrew’s (club extinguido) / San Martín de Tucumán / Sportivo Balcarce (club extinguido) / Dock Sud / Tiro Federal de Rosario / Tigre / Platense / Independiente Rivadavia - 1
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