Paraguay se quedó este domingo con el título del Preolímpico sudamericano y consiguió su segunda corona en la tabla histórica de campeones continentales en la categoría Sub 23. Brasil se mantiene como el máximo ganador de la competencia, con siete coronaciones, seguido de la Argentina, con cinco. La albirroja se impuso por 2 a 0 a la selección local, Venezuela, y sumó lo suficiente como para quedar en la cima de las posiciones. Además, como el equipo albiceleste, que lo escoltó, se clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024, el objetivo primordial con el que llegaron todos los seleccionados a la competencia.

Paraguay, que estará por tercera vez en su historia en la máxima cita multidisciplinaria del deporte, venció a la Vinotinto con goles de Diego Gómez de penal a los 48′ y Marcelo Pérez a los 75′. La Argentina, por su parte, tuvo en Luciano Gondou a su carta ganadora: el atacante le puso un cabezazo perfecto a un centro exquisito de Valentín Barco a los 77′ y decretó el 1 a 0 que terminó siendo definitivo. De paso, no solo que dio con su gran desvelo, el pasaje a París, sino que también dejó fuera de carrera a su clásico rival continental, que no podrá defender la medalla de oro que ganó en Tokio 2020 (realizados en 2021 a raíz de la pandemia del coronavirus).

Paraguay fue de lo más regular del Preolímpico 2024 y lo coronó con la clasificación y el título FEDERICO PARRA - AFP

Los 22 futbolistas argentinos que lograron la clasificación

En la nómina argentina sobresalió la presencia de Thiago Almada (Atlanta United de Estados Unidos), campeón del mundo en Qatar 2022 y capitán del conjunto albiceleste en este certamen, el futbolista de rendimiento más regular y el que se hizo cargo del peso de la presión.

Junto a él estuvieron otros jóvenes talentos ya asentados en Primera División como Federico Redondo y Luciano Gondou, el autor del gol ante Brasil que quedará en la memoria (Argentinos Juniors); Valentín Barco (recientemente comprado por Brighton de Inglaterra), Juan Nardoni, Baltasar Rodríguez y Marco Di Césare (Racing), Juan Sforza y Francisco González (Newell’s); Cristian Medina, Nicolás Valentini y Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Boca Juniors); Santiago Castro (Vélez), Lucas Esquivel (Atlético Paranaense de Brasil), Pablo Solari y Claudio ‘Diablito’ Echeverri (River Plate). El resto son Joaquín García (Vélez), Leandro Brey (Boca Juniors), Rocco Ríos Novo (Lanús), Aaron Quirós (Banfield), Gonzalo Luján (San Lorenzo) y Fabricio Iacovich (Estudiantes de La Plata).

Los jugadores de Argentina celebran la victoria ante Brasil, que los clasificó a París 2024 Ariana Cubillos - AP

‘Masche’ y ese vínculo con los cinco anillos

El DT, Javier Mascherano, estuvo en los dos planteles que consiguieron el oro y es el único futbolista argentino bicampeón olímpico y el segundo atleta del país con esa condición. Este fue su primer resultado resonante como entrenador, ya que el año pasado perdió primero el Sudamericano Sub 20, no clasificó al Mundial de la categoría y finalmente no avanzó más allá de octavos de final en esa Copa del Mundo a la que la Argentina entró meses más tarde como anfitriona (le sacaron la localía inicial a Indonesia).

Resistido por muchos hinchas, que lo estigmatizaron a partir de sus derrotas, primero como jugador y luego como DT, este jueves había dicho que quizás eran sus últimos partidos y algunos podían estar contentos. Sin embargo, todo indica que seguirá y que será él, junto a Lionel Scaloni, el entrenador de la mayor, quien delineará el plan de cara a París 2024. Es que, el fútbol olímpico tiene, entre sus puntos seductores, la posibilidad de que en los equipos cuenten con tres jugadores mayores de 23 años. La selección nacional aprovechó ese recurso cuando obtuvo las medallas doradas de Atenas 2004 (Roberto Ayala, Gabriel Henze y Cristian ‘Kily’ González) y Pekín 2008 (Juan Román Riquelme, Mascherano y Nicolás Burdisso). La gran pregunta es: ¿los jugará Lionel Messi? La ‘Pulga’ ya los ganó justamente en ese 2008: todos lo esperan.

Javier Mascherano tuvo al fin su primer gran triunfo dirigiendo a un seleccionado argentino FEDERICO PARRA - AFP

Tabla de campeones del Preolímpico Sudamericano

El Preolímpico sudamericano (selecciones de la Conmebol) se disputa desde 1960, tiempo en el que el fútbol fue incorporado al programa olímpico. La primera edición se llevó a cabo en Perú e históricamente, además del título, entregó dos clasificaciones a los Juegos. No se hizo entre 2007 y 2015 porque en ese entonces se determinó que los pasajes olímpicos se asignarían desde el Sudamericano Sub 20. En 2018 se volvió al plan original: el Preolímpico. La selección Verdeamarela es la que más festejó.

Brasil - Siete títulos.

Argentina - Cinco.

Paraguay - Dos.