La selección argentina Sub 23 logró clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024. Tras el triunfo ante Brasil por 1 a 0 con gol de Luciano Goundou, en la última fecha de la etapa final del Preolímpico que se disputó en Venezuela. Los dirigidos por Javier Mascherano se ganaron una plaza en la cita olímpica que comenzará el próximo 26 de julio. Por lo que significó la conquista, desde la AFA publicaron un video de 45 segundos en sus redes sociales oficiales, en la que se destaca el logro obtenido por el seleccionado.

“Vamos por mas che, que esto recién empieza”, es la primera frase, con la imagen del tanto del delantero y el festejo del entrenador, y con una clara referencia hacia el DT, cuestionado en redes sociales luego de la debacle en el Mundial Sub 20 del años pasado. “Vamos por más orgullo, che. Por más goles y vamos por más abrazos como este, che”, continúa. En otra parte del fragmento del video se escucha una voz en off, diciendo: “Vamos por más futuro, por más ilusiones” Allí se lo ve a Claudio Diablito Echeverri, una de las joyas que tuvo el equipo y que fue vendido al Manchester City en una cifra millonaria y fue convocado por el DT para el Preolímpico tras la baja de Pedro de la Vega.

Los jugadores de Argentina celebran la victoria 1-0 ante Brasil para clasificarse al fútbol de los Juegos Olímpicos de París Ariana Cubillos - AP

Luego menciona la posibilidad de que Argentina pueda quedarse con una tercera medalla dorada, luego de las obtenidas en Atenas 2004 y Beijing 2008: “Argentina es olímpica che y vamos una vez más por la tercera”. Además, lo relaciona con lo que sucedió en el Mundial de Qatar, en el que el equipo de Lionel Scaloni pudo levantar la tercera Copa del Mundo tras derrotar a Francia en la final del torneo.

Otro de los puntos a los que hace referencia en comparación a la victoria de la Argentina ante la selección europea en la final del mundo, tiene que ver con lo que será el calendario del seleccionado de fútbol por las competencias que afrontará con la Copa América y los mencionados Juegos Olímpicos: “Este 2024 ya sabés. Primero viene Estados Unidos, y segundo, Francia”. En el final del compacto, vuelve a verse a Mascherano y el mensaje “Vamos por mas che”, que fue la frase del comienzo del video.

Una vez que el video fue publicado en la red social Instagram, las reacciones de la gente fueron inmediatas. Lionel Messi, quien felicitó este domingo a todos los que lograron el objetivo, le dio un corazón al posteo. Y otro de los que comentó fue Ángel Di María, que puso cuatro corazones. Tanto Fideo como Leo serán invitados por el propio Masche para ser parte del plantel de 18 jugadores que viajarán a París.

En el medio de las especulaciones sobre sí algunos de los dos -o ambos- podrán ser parte del seleccionado Sub 23, que contará con el refuerzo de tres jugadores mayores si es que el DT así lo decide, el ex volante central del Barcelona y River habló de la chance de tenerlos a sus ex compañeros de Selección en el equipo.

Messi, Mascherano y Di María, tres referentes del plantel AFP

En cuanto a su diálogo con Lionel Messi, dijo: “Ya todos conocen mi relación y la amistad que tengo. Un jugador como él tiene las puertas abiertas para que nos acompañe, después dependerá de él y de sus compromisos, obviamente”, destacó. Y agregó: “Nos felicitó, está muy contento. Todos sabemos que Leo es muy hincha de la Selección y sigue a todas las selecciones juveniles. Encantado (de sumarle para los Juegos Olímpicos). Ya habrá tiempo para hablar, pero nos felicitó por la clasificación, no mucho más”, dijo en diálogo con TyC Sports tras el triunfo ante Brasil.

Sobre Di María, Mascherano, expresó: “Hablé con Ángel, pero por lo que leí ya dio por cerrado después de la Copa América. Ellos se han ganado el derecho de decidir lo que quieran, pero obviamente intentaremos hacerles la invitación y veremos”, expresó. “Uno entiende que los tiempos de Selección mayor, está la Copa América y no es fácil. Hay que ser precavido, obviamente vamos a hablar, todos conocen mi relación tanto con Ángel como con Leo, somos amigos. Tenemos una relación espectacular, yo como entrenador lo que sí obviamente tengo la obligación de invitarlos, pero uno también entiende que tienen otros compromisos y depende también de eso, no es tan sencillo. Igualmente hay tiempo para hablar, ahora lo importante es disfrutar”, señaló en su declaración tras la clasificación.

