Así está la tabla de posiciones del grupo de Argentina, en la fecha 2

La selección argentina consiguió una nueva victoria en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y, tras vencer a Austria por 2 a 0, se aseguró su lugar en los 16vos de final, la instancia de estreno que se incorporó en esta edición ampliada de 48 equipos por primera vez en la historia.

*Noticia en desarrollo

Fixture y posiciones del Grupo J del Mundial 2026

Fecha 1

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 2 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 2

Argentina 2-0 Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 3

Argelia vs. Austria – Sábado 27 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

El próximo rival del seleccionado albiceleste será Jordania.

Tabla histórica de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco títulos: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Lo siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina es la tercera más ganadora de la historia del certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) con sus estrellas conseguidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Francia y Uruguay, por su parte, acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Por último, dos países tienen una Copa del Mundo: Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España la ganó en Sudáfrica 2010.