Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Ecuador, tras la fecha 1

Este domingo se disputó la fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026 y dos seleccionados sumaron de a tres para treparse a los primeros puestos de la tabla de posiciones: Alemania y Costa de Marfil. Los europeos golearon a Curazao, uno de los cuatro debutantes de esta edición, por 7 a 1; mientras que los africanos derrotaron a Ecuador por la mínima diferencia. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

En el primer compromiso del cuarto día de actividad en esta Copa del Mundo, los alemanes cumplieron con su condición de favoritos y vapulearon al equipo dirigido por el entrenador más veterano de esta edición, el neerlandés Dick Advocaat, en el estadio NRG de Houston, Estados Unidos. El primer tanto llegó apenas comenzado el encuentro, a los 5′, y fue de Félix Nmecha. Sin embargo, a los 21′, Livano Comenencia convirtió el gol más importante de la historia de la isla caribeña y, para sorpresa de propios y extraños, puso el 1 a 1 parcial.

Un gol histórico que no sirvió de mucho; Curazao perdió 7 a 1 con Alemania en su debut mundialista ALEXANDER HASSENSTEIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La emoción curazoleña duró apenas 17 minutos, ya que Nico Schlotterbeck, de cabeza, volvió a poner en ventaja a los tetracampeones del mundo. A partir de ese momento, la arremetida alemana fue imposible de frenar. En la última jugada del primer tiempo, Kai Havertz, de penal, anotó el tercero. La goleada continuó en el complemento con anotaciones de Jamal Musiala a los 47′, Nathaniel Brown a los 68′, Deniz Undav a los 78′ y Havertz a los 88′.

El resultado, por supuesto, recuerda a la histórica goleada frente a Brasil en la semifinal del Mundial 2014. El contexto y la jerarquía de los rivales es muy diferente, está claro, pero no es poca cosa ganar 7 a 1 en una Copa del Mundo dos veces. La inolvidable victoria en Belo Horizonte le abrió a los alemanes el camino a su cuarta consagración; mientras que la de este fin de semana sirve como un envión anímico más que importante en plena búsqueda de mejorar lo hecho en Rusia 2018 y Qatar 2022, cuando quedaron eliminados en la primera ronda.

En el otro duelo de esta fecha, disputado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, los Elefantes sacaron adelante un duelo de paridad casi absoluta, en el que el seleccionado dirigido por el argentino Sebastián Becaccece tuvo las chances más claras e incluso estrelló dos remates en el travesaño. Todo se definió en uno de las últimas jugadas, a los 90′, cuando el futbolista de Manchester United, Amad Diallo, rompió el cero con una excelsa definición para el delirio de todo el continente africano.

La tristeza de los jugadores de Ecuador tras la derrota frente a Costa de Marfil en los últimos minutos KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA