Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Ecuador y Alemania, tras la fecha 2

Este viernes, con mucho en juego y en una jornada llena de emociones por cómo se dieron los desarrollos de los partidos, se disputó la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026. Alemania dio vuelta su partido ante Costa de Marfil, con dos goles sobre el final y se clasificó a la segunda etapa de la Copa del Mundo después de 12 años. Luego, Ecuador sufrió en su empate sin goles frente a Curazao y se complicó de cara a los 16vos de final. Todos los detalles de estos partidos y la tabla de posiciones de la zona están disponibles en canchallena.com.

En el primer compromiso del día, Costa de Marfil sorprendió al ponerse en ventaja sobre Alemania, la selección gran favorita del grupo, con un gol de Franck Kessié a los 30′. Sin embargo, el equipo teutón lo peleó hasta el final y lo dio vuelta en el epílogo por un doblete de Deniz Undav, que ingresó desde el banco de los suplentes y festejó a los 68′ y a los 93′ le dio la victoria a su equipo que tenía el karma de no haber pasado la primera ronda en los últimos dos mundiales. Por sus victorias ante Curazao y este sábado ante los africanos, ya se aseguró los 16vos de final, la nueva instancia que se suma en esta edición ecuménica.

Alemania se sacó la mufa de los último mundiales y ya se aseguró estar en la próxima instancia Stephanie Scarbrough - AP

Luego, Ecuador, que fue muy superior a Curazao, justamente, sufrió de lo lindo, condicionado por haber perdido en el estreno ante Costa de Marfil. El conjunto de Sebastián Beccacece no pudo hacer pesar la jerarquía de sus individuales y menos aún prevalecer desde lo colectivo y más allá de merecerlo terminó 0 a 0, por lo que quedó muy comprometido para pasar de ronda.

El argentino Sebastián Beccacece dijo que su equipo, Ecuador, podría ser campeón mundial; el presente se le complicó JUAN MABROMATA - AFP

En la tercera fecha, el próximo jueves 25 de junio, el equipo sudamericano está obligado a vencer a Alemania, a la vez que mirará de reojo a Costa de Marfil vs. Curazao. La Tri quedó muy comprometida con la posibilidad de no avanzar. Esos dos encuentros se jugarán desde las 17 de la Argentina.

En la primera etapa de esta nueva Copa del Mundo con 48 equipos, los mismos se enfrentan todos contra todos a una ronda (tres encuentros cada uno) y los dos líderes de cada zona más los ocho mejores terceros entre todas pasan a los 16avos de final, el cruce de eliminación directa que se añadió. Desde entonces, se irán eliminando hasta las semifinales, de las que decantarán los dos conjuntos que competirán por el título y los dos que pelearán por el tercer puesto.