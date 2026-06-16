Así quedó la tabla de posiciones del grupo de España y Uruguay, tras la fecha 1

Este lunes se disputó la fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026 y ningún seleccionado logró celebrar una victoria, por lo que todos quedaron con un punto. Cabo Verde protagonizó el primer gran batacazo de esta Copa del Mundo al rescatar un empate 0 a 0 con España, y Uruguay no pudo imponerse ante Arabia Saudita e igualó 1 a 1. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

En el primer encuentro del día, los africanos dieron un golpe inesperado sobre la mesa. Contra todo pronóstico y con una actuación defensiva impresionante, no le permitieron a los europeos romper el cero. Además, una estadística sobredimensiona lo hecho por los dirigidos por Bubista: cometieron apenas una infracción, el menor registro en un partido mundialista desde Inglaterra 1966.

Así todo el partido: Cabo Verde defendió con uñas y dientes y resistió la arremetida española con apenas una falta FLORENCIA TAN JUN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La gran figura fue Josimar “Vozinha” Dias. Con 40 años recién cumplidos, el arquero caboverdiano vivió su primer Mundial como si hubiese estado esperando toda su carrera para este momento. Cada ataque de España encontró una respuesta ordenada, paciente, casi inevitable. No hubo gestos desmedidos. Lo suyo fue por otro lado. Hubo presencia. Y eso alcanzó. La Furia Roja remató 27 veces durante el partido, pero apenas encontró siete veces el arco y en todas apareció Vozinha.

Llegó a la Copa del Mundo con un valor de mercado de apenas 50.000 euros según Transfermarkt, una cifra que contrasta con su impacto en el debut. “Es el sueño de una vida estar aquí y ayudar a mi equipo. Trabajamos mucho para esto. Sabíamos que enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero también conocemos nuestra calidad. Fue muy difícil, pero estamos muy contentos”, dijo emocionado una vez finalizado el partido y luego de recibir el trofeo al mejor jugador.

En el siguiente duelo, la Celeste, dirigida por Marcelo Bielsa, tenía la obligación de ganar, pero falló. Se fue en desventaja al entretiempo por un tanto de Abdulelah Al-Amri y en el complemento buscó el empate contra viento y marea. El arquero Mohammed Al-Owais se convirtió en figura y a los sudamericanos, que siguen sin poder ganar en lo que va del certamen ecuménico, les costó romper el cero. Recién lo consiguieron a los 80′ por intermedio de Araújo, que tenía una molestia muscular y fue reemplazado luego de convertir el gol.

Marcelo Bielsa fue muy autocrítico tras el empate de Uruguay ante Arabia Saudita MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fixture y resultados del Grupo H del Mundial 2026

Fecha 1

España 0 - 0 Cabo Verde.

Arabia Saudita 1 - 1 Uruguay.

Fecha 2

España vs. Arabia Saudita – Domingo 21 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Uruguay vs. Cabo Verde – Domingo 21 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fecha 3