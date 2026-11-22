Se disputó este domingo la segunda fecha del Grupo C del Mundial Sub 17 que se desarrolla en el Complejo Aspire Zone de Qatar y los cuatro equipos que lo conforman, entre ellos la selección argentina, mantienen chances de clasificarse a los playoffs.

En el primer turno, Australia empató con Dinamarca sin goles y lidera la tabla de posiciones con cuatro puntos. Su escolta es el equipo albiceleste, que se impuso a Mozambique 2 a 1 con goles de Matheo Machuca y Simón Escobar. Con éste, su primer triunfo, tiene tres unidades. Si bien los africanos también tienen tres tantos y mejor diferencia de goles (+3 contra -1), están por debajo de los sudamericanos porque el primer ítem de desempate es el encuentro entre sí. Los europeos, por su parte, marchan últimos con una unidad.

Fixture, resultados y posiciones del Grupo C del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1 - Jueves 19 de noviembre

Fecha 2 - Domingo 22 de noviembre

Fecha 3 - Miércoles 25 de noviembre

12.30: Dinamarca vs. Argentina - Cancha número 7

12.30: Australia vs. Mozambique - Cancha número 8

De cara a la última jornada, que será este miércoles con dos encuentros en simultáneo a las 12.30 (hora argentina) -Dinamarca vs. Argentina y Australia vs. Mozambique-, los cuatro seleccionados tienen chances de acceder a la próxima etapa.

En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones la Argentina se clasificará a los 16avos de final, que será la primera instancia de eliminación directa. Si es tercera, también accederá siempre que sea uno de los mejores ocho entre todos los que ocupen esa posición.

Todos los partidos de la albiceleste se transmiten en vivo a través de DSports, TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Flow, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Argentina tiene un récord de un triunfo y una derrota en el Mundial Sub 17 AFA

Lista de convocados de la Argentina al Mundial Sub 17

Arqueros

Valentín Reigia (Argentinos Juniors)

Thiago Parga (Huracán)

Kevin Báez (Aldosivi)

Defensores

Alex Cardozo (Lanús)

Álvaro Güich (Rosario Central)

Bautista Giménez (River Plate)

Ulises Benjamín Vallejo (Vélez)

Julio Coria (Boca Juniors)

Mateo Mendizábal (Banfield)

Simón Escobar (Vélez)

Thiago Pérez (Huracán)

Volantes

Matheo Machuca (Independiente)

Alan Alcaraz (Argentinos Juniors)

Giovanni Baroni (Talleres)

Galo Escobar (River Plate)

Marcos Ortíz (Belgrano)

Mateo Sánchez (Boca Juniors)

Delanteros

Facundo Salinas (Vélez)

Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors)

Tobías Goytía (River Plate)

Juan Policella (Vélez)

Diego Placente es el entrenador del Sub 17 en el Mundial Qatar 2026

La albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo con el segundo puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año y tiene como objetivo mejorar lo hecho en 2025, cuando llegó a 16avos de final y la eliminó México por penales.

A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, la selección argentina nunca conquistó el torneo para menores de 17 años y es una cuenta pendiente para la AFA. Sus mejores actuaciones fueron el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, fue cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.