Se desarrolló este miércoles la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial Sub 17 que se desarrolla en el Complejo Aspire Zone de Qatar y tres de los cuatro equipos avanzaron a los 16avos de final, entre ellos la selección argentina.

Ambos encuentros terminaron en empate, por lo que se modificó la tabla de posiciones en relación a cómo estaba antes de que se dispute la jornada. Australia y Mozambique igualaron 2 a 2 mientras que la albiceleste lo hizo 3 a 3 ante Dinamarca en un partidazo. El conjunto dirigido por Diego Placente estaba abajo en el marcador 2 a 0, pero anotó tres goles en 11 minutos -Giovanni Baroni, Juan Cruz Policella y Alan Alcaraz- y revirtió el marcador. Poco después, los europeos igualaron de la mano de Omran Khatar.

Con esos resultados, a la Argentina le alcanzó para avanzar de etapa porque sumó cuatro puntos en total y terminó segunda en la tabla de posiciones por detrás de Australia, líder con 5. El combinado africano también cosechó cuatro unidades, pero quedó tercero por debajo de la albiceleste porque perdió el duelo entre sí. Aunque todavía se deben definir varios grupos, Mozambique accedió a los playoffs como uno de los mejores de esa ubicación.

Resultados y tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026

Fecha 1 - Jueves 19 de noviembre

Fecha 2 - Domingo 22 de noviembre

Fecha 3 - Miércoles 25 de noviembre

La albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo con el segundo puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año y tiene como objetivo mejorar lo hecho en 2025, cuando llegó a 16avos de final y la eliminó México por penales. Es decir que ya igualó lo realizado hace un año y quiere seguir avanzando.

A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, la selección argentina nunca conquistó el torneo para menores de 17 años y es una cuenta pendiente para la AFA. Sus mejores actuaciones fueron el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, fue cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.

Lista de convocados de la Argentina al Mundial Sub 17

Arqueros

Valentín Reigia (Argentinos Juniors)

Thiago Parga (Huracán)

Kevin Báez (Aldosivi)

Defensores

Alex Cardozo (Lanús)

Álvaro Güich (Rosario Central)

Bautista Giménez (River Plate)

Ulises Benjamín Vallejo (Vélez)

Julio Coria (Boca Juniors)

Mateo Mendizábal (Banfield)

Simón Escobar (Vélez)

Thiago Pérez (Huracán)

Volantes

Matheo Machuca (Independiente)

Alan Alcaraz (Argentinos Juniors)

Giovanni Baroni (Talleres)

Galo Escobar (River Plate)

Marcos Ortíz (Belgrano)

Mateo Sánchez (Boca Juniors)

Delanteros

Facundo Salinas (Vélez)

Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors)

Tobías Goytía (River Plate)

Juan Policella (Vélez)

Argentina tiene un récord de un triunfo, un empate y una derrota en el Mundial Sub 17 Lewis Storey - FIFA - FIFA

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