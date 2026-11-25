Abel Ferreira lo considera un líder insustituible. Sus compañeros hablan de él como una referencia permanente. Los rivales lo padecen desde hace años. Pero la verdadera dimensión del paraguayo Gustavo Gómez aparece en otro dato: ninguna historia reciente del Palmeiras puede contarse sin mencionarlo.

Cuando el defensor central de 33 años dispute el sábado la final de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata, en el estadio Centenario en Montevideo, agregará un nuevo capítulo a una relación inseparable con el principal torneo de clubes de la Conmebol.

Será su cuarta final de Libertadores con el Verdão. Como capitán levantó el trofeo en 2020 contra Santos y en 2021 frente a Flamengo, precisamente en la capital uruguaya. En 2025 fue subcampeón tras la derrota ante el Mengão en Lima.

El defensor paraguayo del Palmeiras, Gustavo Gómez (n.º 15), y el delantero colombiano de Liga de Quito, Jeison Medina (n.º 16), disputan el balón durante el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores entre Liga de Quito (Ecuador) y Palmeiras (Brasil), en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito RODRIGO BUENDIA - AFP

El regreso a Montevideo tiene un significado especial para Gómez. En el Centenario vivió una de las noches más importantes de su carrera, cuando Palmeiras derrotó (2-1) a Flamengo en tiempo suplementario y conquistó su tercera Copa Libertadores.

Cinco años después, Gómez volverá al mismo templo del fútbol mundial con la posibilidad de ampliar un legado que ya lo convirtió en una de las mayores referencias de la historia reciente del club paulista.

“Palmeiras viene mostrando, en los últimos años, una consistencia y una línea de trabajo espectaculares. Todos nosotros merecemos vivir momentos como este”, sostuvo el también capitán de la selección paraguaya.

Su lugar en el mundo

Fichado a mediados de 2018 tras dos temporadas en Milan, Gómez se consolidó rápidamente como mucho más que un zaguero de garantías. Palmeiras encontró en el paraguayo a un líder capaz de sostener durante años una filosofía competitiva y ganadora.

La llegada de Abel Ferreira al Palmeiras, a finales de 2020, terminó de potenciar ese papel.

El técnico portugués encontró en Gómez al interlocutor ideal dentro del campo y mantuvo intacta su condición de capitán, un rol desde el que se convirtió en uno de los símbolos de la etapa más gloriosa del club.

“Nunca vi ni como jugador ni como DT un profesional como él, no digo que otros no lo hacen. Ahora lo que él hace, cómo se dedica, a lo que renuncia, yo nunca vi en mi vida”, ha dicho Ferreira en numerosas declaraciones a lo largo de los años.

Los resultados han acompañado esa valoración: desde su llegada al club paulista, Gómez conquistó 13 títulos entre torneos nacionales e internacionales y se transformó en el futbolista más ganador de la historia del Palmeiras. Su impacto también quedó reflejado en la Libertadores.

Además de las finales y los títulos, construyó una marca singular para un defensor: es el único jugador que logró anotar en nueve ediciones consecutivas de la Libertadores, entre 2018 y 2026.

Tras renovar recientemente su vínculo hasta 2030, Gómez confesó que la cultura del Palmeiras, construida sobre la idea de “nunca rendirse”, terminó identificándolo por completo, hasta hacerle sentir que había encontrado en el club “su lugar en el mundo”.

Tras una marca inédita

Si Palmeiras conquista la edición 2026, Gómez se convertirá en el primer paraguayo en ganar tres veces la Copa Libertadores como jugador. Por ahora, comparte un registro reservado para muy pocos.

Con su presencia en la final del sábado, Gómez igualará la marca de Jorge Guasch, histórico mediocampista de Olimpia, como los únicos paraguayos con cuatro finales de Libertadores disputadas.

El mano a mano que se verá de los defensores centrales: el paraguayo del Palmeiras, Gustavo Gómez (n.º 15, a la izquierda) y Leandro González Pirez, de Estudiantes JUAN MABROMATA - AFP

Guasch alcanzó las cuatro definiciones defendiendo los colores del Decano: fue campeón en 1979 frente a Boca Juniors y volvió a conquistar América en 1990 ante Barcelona de Ecuador. También disputó las finales de 1989 y 1991, ganadas por Atlético Nacional y Colo Colo, respectivamente.

“Merecidamente estamos en otra final de Libertadores. Hemos sido un equipo consistente, que compite y cumple siempre”, puntualizó el “Mariscal” guaraní.