Así quedó la tabla de posiciones del grupo de México, tras la fecha 2

El Tri le ganó a Corea del Sur 1 a 0 y se aseguró el primer puesto, por lo que se clasificó a 16avos de final; República Checa y Sudáfrica empataron 1 a 1
- 3 minutos de lectura'
México es el primer clasificado a 16avos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 gracias a que este jueves derrotó a Corea del Sur 1 a 0 en el estadio de Guadalajara por la segunda fecha y se aseguró el primer puesto en el Grupo A.
El único gol del encuentro lo anotó Luis Romo apenas iniciado el segundo tiempo tras un grosero error del arquero Seung-Gyu Kim, a quien se le escapó la pelota de sus manos cuando intentó tomarla en el aire y se chocó con un compañero. Así, se la sirvió al mediocampista, que la empujó de frente al arco.
El Tri llegó a los seis puntos en la clasificación de la zona A porque en su debut venció a Sudáfrica 2 a 0 y se quedó con el primer puesto. Si bien los asiáticos acumulan tres unidades producto de su victoria en el juego inaugural sobre República Checa 2 a 1, pueden alcanzarlo pero no superarlo porque el sistema de desempate ‘olímpico’ privilegia los duelos entre sí para desigualar ubicaciones.
Los checos y sudafricanos igualaron 1 a 1 previamente en el choque entre sí y tienen un tanto, con el que se ubican en las últimas posiciones del grupo. Michal Sadílek anotó para los europeos mientras que Teboho Mokoena de penal empardó para los africanos.
La tercera fecha del Grupo A se disputará el miércoles 24 de junio con los dos partidos en simultáneo a las 22 (hora argentina): Sudáfrica vs. Corea del Sur en Monterrey y México vs. República Checa en el estadio Azteca.
Lo saliente para el conjunto de Javier Aguirre es que el hecho de ser primero le posibilita enfrentar a un tercero en los 16avos de final. El mismo saldrá de la zona C, E, F, H o I y dependerá de cómo se cierre la tabla de terceros entre todas las zonas. Además, jugará el cruce en el estadio Azteca y, de ganar, volverá a presentarse en ese mítico escenario como local en octavos.
Cualquiera de los otros tres seleccionados puede ser segundo y avanzar a los 16avos de final. Además, el que termine tercero también pasará siempre y cuando sea uno de los mejores ocho ubicados entre los 12 equipos que terminen en esa posición. El cuarto quedará eliminado y cerrará su participación.
México, como anfitrión, quiere ser protagonista del Mundial, que recibe por tercera vez en su historia tras las ediciones de 1970 y 1986. De hecho, sus mejores actuaciones fueron en esos certámenes, donde llegó hasta los cuartos de final vs. Italia y Alemania, respectivamente.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundial 2026
Primer triunfo en un Mundial. Canadá se sobrepuso a la terrible lesión de un jugador y aplastó a Qatar, que terminó con 9
Insólito. El blooper que cambió la noche: México destrabó el partido por un increíble error del arquero coreano
Con un gol increíble. Ganó México y se clasificó: el arquero de Corea del Sur se chocó con un compañero y el anfitrión festejó
- 1
En qué canal pasan Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026 hoy
- 2
Cómo es el curioso método de recuperación física inspirado en los Juegos Olímpicos que ayuda a los futbolistas de la selección argentina
- 3
Real Madrid fichó a otro jugador mundialista y tiene entre ceja y ceja a Enzo Fernández
- 4
Los elogios de Vladimir Petkovic, el entrenador de Argelia, para Lionel Messi: “La clase es permanente”