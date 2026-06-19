Así quedó la tabla de posiciones del grupo de México, tras la fecha 2

México es el primer clasificado a 16avos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 gracias a que este jueves derrotó a Corea del Sur 1 a 0 en el estadio de Guadalajara por la segunda fecha y se aseguró el primer puesto en el Grupo A.

El único gol del encuentro lo anotó Luis Romo apenas iniciado el segundo tiempo tras un grosero error del arquero Seung-Gyu Kim, a quien se le escapó la pelota de sus manos cuando intentó tomarla en el aire y se chocó con un compañero. Así, se la sirvió al mediocampista, que la empujó de frente al arco.

El Tri llegó a los seis puntos en la clasificación de la zona A porque en su debut venció a Sudáfrica 2 a 0 y se quedó con el primer puesto. Si bien los asiáticos acumulan tres unidades producto de su victoria en el juego inaugural sobre República Checa 2 a 1, pueden alcanzarlo pero no superarlo porque el sistema de desempate ‘olímpico’ privilegia los duelos entre sí para desigualar ubicaciones.

Los checos y sudafricanos igualaron 1 a 1 previamente en el choque entre sí y tienen un tanto, con el que se ubican en las últimas posiciones del grupo. Michal Sadílek anotó para los europeos mientras que Teboho Mokoena de penal empardó para los africanos.

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La tercera fecha del Grupo A se disputará el miércoles 24 de junio con los dos partidos en simultáneo a las 22 (hora argentina): Sudáfrica vs. Corea del Sur en Monterrey y México vs. República Checa en el estadio Azteca.

Lo saliente para el conjunto de Javier Aguirre es que el hecho de ser primero le posibilita enfrentar a un tercero en los 16avos de final. El mismo saldrá de la zona C, E, F, H o I y dependerá de cómo se cierre la tabla de terceros entre todas las zonas. Además, jugará el cruce en el estadio Azteca y, de ganar, volverá a presentarse en ese mítico escenario como local en octavos.

Cualquiera de los otros tres seleccionados puede ser segundo y avanzar a los 16avos de final. Además, el que termine tercero también pasará siempre y cuando sea uno de los mejores ocho ubicados entre los 12 equipos que terminen en esa posición. El cuarto quedará eliminado y cerrará su participación.

México, como anfitrión, quiere ser protagonista del Mundial, que recibe por tercera vez en su historia tras las ediciones de 1970 y 1986. De hecho, sus mejores actuaciones fueron en esos certámenes, donde llegó hasta los cuartos de final vs. Italia y Alemania, respectivamente.