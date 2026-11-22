Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El xeneize volvió a consagrarse en el plano internacional y estiró aún más la ventaja en el dominio sobre los ganadores que tiene el país
- 4 minutos de lectura'
Tardó en llegar, pero al final tuvo recompensa. Después de 18 años Boca Juniors volvió a consagrarse en el plano internacional y de esta manera elevó su palmarés entre los equipos argentinos: estiró ventajas y continúa siendo el máximo ganador contabilizando títulos nacionales y más allá de las propias fronteras. Este sábado festejó la Copa Sudamericana tras vencer a Atlético Mineiro por 2 a 0 en Barranquilla, Colombia. Con este nuevo logró, el xeneize puso en su vitrina el 76° campeonato de su historia. Y es, a su vez, el máximo ganador de este certamen.
Boca tiene 76 estrellas, la última conseguida este sábado en la Sudamericana y exactamente una una semana después de haber sumado la 75ta al consagrarse en la Tabla Anual, el nuevo título que contempla la sumatoria de puntos del Torneo Apertura y Clausura del fútbol argentino. En la lista de ganadores a nivel nacional, el máximo ganador es su archirrival River, con 54 coronas, uno más que el xeneize. Y ahora, en el plano internacional, Boca es el más ganador, con 19 títulos (23 si se consideran las cuatro copas rioplatenses), superando por uno a Independiente, el Rey de Copas.
Tabla de campeones del fútbol argentino
Títulos nacionales e internacionales
- Boca - 76 títulos
- River - 72
- Independiente - 45
- Racing - 40
- Alumni (club extinguido) y San Lorenzo - 22
- Estudiantes de La Plata - 20
- Vélez - 19
- Rosario Central - 14
- Huracán - 13
- Newell’s y Lanús - 9
- Belgrano - 7
- Argentinos Juniors / Arsenal / Lomas (club extinguido) / CASI (club extinguido) - 5
- Porteño (club extinguido) - 4
- Quilmes / Rosario Athletic (club extinguido) - 3
- Defensa y Justicia / Banfield / Estudiantil Porteño, Ferro, Gimnasia de La Plata, Sportivo Barracas y Talleres de Córdoba - 2
- Atlanta, Central Córdoba de Rosario, Colón, Chacarita, Estudiantes de Buenos Aires, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tigre, Tiro Federal, Patronato, Platense e Independiente Rivadavia - 1
Tabla de campeones de la Copa Sudamericana
- Boca Juniors (Argentina) - Tres títulos
- Liga de Quito (Ecuador), Independiente (Argentina), Atlético Paranaense (Brasil), Independiente del Valle (Ecuador) y Lanús (Argentina) - Dos.
- River (Argentina), San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal (Argentina), San Lorenzo (Argentina), Defensa y Justicia (Argentina), Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México), Cienciano (Perú) y Racing (Argentina) - Uno cada uno.
Títulos nacionales
- River - 54 títulos
- Boca - 53
- Racing - 33
- Independiente - 25
- Alumni (club extinguido) - 18
- San Lorenzo - 17
- Vélez - 14
- Huracán / Rosario Central / Estudiantes de La Plata - 13
- Newell’s - 9
- Belgrano - 7
- Lomas (club extinguido) / Lanús - 5
- Porteño (club extinguido) / CASI (club extinguido) / Porteño (club extinguido) - 4
- Arsenal / Argentinos Juniors / Quilmes / Rosario Athletic (club extinguido) - 3
- Banfield / Estudiantil Porteño (club extinguido) / Ferro / Gimnasia de La Plata / Sportivo Barracas - 2
- Atlanta / Central Córdoba de Rosario / Colón de Santa Fe / Estudiantes de Buenos Aires / Lomas Academy (club extinguido) / Nueva Chicago / Old Caledonians (club extinguido) / Patronato de Paraná / Saint Andrew’s (club extinguido) / San Martín de Tucumán / Sportivo Balcarce (club extinguido) / Dock Sud / Tiro Federal de Rosario / Tigre / Platense / Independiente Rivadavia - 1
Más leídas de Fútbol
- 1
Boca es mayoría en Barranquilla: miles de hinchas, 2500 policías y un operativo de seguridad histórico
- 2
Harry Kane sufrió una dura lesión y permanecerá fuera de las canchas por varios meses
- 3
Un jugador de Porto marcó un insólito gol en contra y pidió el cambio entre lágrimas: la reacción de sus compañeros
- 4
En qué canal pasan hoy Ciudad de Bolívar vs. Atlanta, por el Reducido de la Primera Nacional