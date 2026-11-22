Tardó en llegar, pero al final tuvo recompensa. Después de 18 años Boca Juniors volvió a consagrarse en el plano internacional y de esta manera elevó su palmarés entre los equipos argentinos: estiró ventajas y continúa siendo el máximo ganador contabilizando títulos nacionales y más allá de las propias fronteras. Este sábado festejó la Copa Sudamericana tras vencer a Atlético Mineiro por 2 a 0 en Barranquilla, Colombia. Con este nuevo logró, el xeneize puso en su vitrina el 76° campeonato de su historia. Y es, a su vez, el máximo ganador de este certamen.

Boca tiene 76 estrellas, la última conseguida este sábado en la Sudamericana y exactamente una una semana después de haber sumado la 75ta al consagrarse en la Tabla Anual, el nuevo título que contempla la sumatoria de puntos del Torneo Apertura y Clausura del fútbol argentino. En la lista de ganadores a nivel nacional, el máximo ganador es su archirrival River, con 54 coronas, uno más que el xeneize. Y ahora, en el plano internacional, Boca es el más ganador, con 19 títulos (23 si se consideran las cuatro copas rioplatenses), superando por uno a Independiente, el Rey de Copas.

Tabla de campeones del fútbol argentino

Títulos nacionales e internacionales

Boca - 76 títulos

River - 72

Independiente - 45

Racing - 40

Alumni (club extinguido) y San Lorenzo - 22

Estudiantes de La Plata - 20

Vélez - 19

Rosario Central - 14

Huracán - 13

Newell’s y Lanús - 9

Belgrano - 7

Argentinos Juniors / Arsenal / Lomas (club extinguido) / CASI (club extinguido) - 5

Porteño (club extinguido) - 4

Quilmes / Rosario Athletic (club extinguido) - 3

Defensa y Justicia / Banfield / Estudiantil Porteño, Ferro, Gimnasia de La Plata, Sportivo Barracas y Talleres de Córdoba - 2

Atlanta, Central Córdoba de Rosario, Colón, Chacarita, Estudiantes de Buenos Aires, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tigre, Tiro Federal, Patronato, Platense e Independiente Rivadavia - 1

Boca celebró en la Tabla Anual y exactamente una semana después se consagró en la Copa Sudamericana Manuel Cortina

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana

Boca Juniors (Argentina) - Tres títulos

Liga de Quito (Ecuador), Independiente (Argentina), Atlético Paranaense (Brasil), Independiente del Valle (Ecuador) y Lanús (Argentina) - Dos.

River (Argentina), San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal (Argentina), San Lorenzo (Argentina), Defensa y Justicia (Argentina), Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México), Cienciano (Perú) y Racing (Argentina) - Uno cada uno.

Boca "pasó por arriba" a Atlético Mineiro en Barranquilla y logró su título internacional 19° RAUL ARBOLEDA - AFP

Títulos nacionales

River - 54 títulos

Boca - 53

Racing - 33

Independiente - 25

Alumni (club extinguido) - 18

San Lorenzo - 17

Vélez - 14

Huracán / Rosario Central / Estudiantes de La Plata - 13

Newell’s - 9

Belgrano - 7

Lomas (club extinguido) / Lanús - 5

Porteño (club extinguido) / CASI (club extinguido) / Porteño (club extinguido) - 4

Arsenal / Argentinos Juniors / Quilmes / Rosario Athletic (club extinguido) - 3

Banfield / Estudiantil Porteño (club extinguido) / Ferro / Gimnasia de La Plata / Sportivo Barracas - 2

Atlanta / Central Córdoba de Rosario / Colón de Santa Fe / Estudiantes de Buenos Aires / Lomas Academy (club extinguido) / Nueva Chicago / Old Caledonians (club extinguido) / Patronato de Paraná / Saint Andrew’s (club extinguido) / San Martín de Tucumán / Sportivo Balcarce (club extinguido) / Dock Sud / Tiro Federal de Rosario / Tigre / Platense / Independiente Rivadavia - 1