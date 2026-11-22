Boca Juniors se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2026 al derrotar este sábado a Atlético Mineiro 2 a 0 en la final que se jugó en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, y con su tercer título en la historia quedó como el máximo ganador en soledad del segundo certamen en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol, detrás de la Libertadores.

El xeneize fue ampliamente superior a su rival y abrió el marcador a los 15′ por intermedio de Santiago Ascacíbar, a quien un ratito antes le anularon otro por offside. Apenas comenzado el segundo tiempo, Miguel Merentiel estableció el segundo tanto y encaminó la primera coronación internacional tras 18 años.

Con el de este sábado Boca llegó a tres títulos y además, cortó una racha muy larga sin celebrar internacionalmente -Recopa Sudamericana 2008-. En la Sudamericana, anteriormente se coronó bicampeón en 2004 y 2005 y con el título reciente quedó como el máximo ganador en soledad porque compartía el liderazgo con dos estrellas junto a Liga de Quito, Independiente, Atlético Paranaense, Independiente del Valle y Lanús, vencedor el año pasado.

Varios clubes ganaron una vez el campeonato y entre ellos sobresalen River, Racing, Defensa y Justicia, Arsenal y San Lorenzo.

De la mano de su capitán Leandro Paredes, Boca es el nuevo campeón de la Copa Sudamericana Aníbal Greco - La nación

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana

Boca Juniors (Argentina) - 3

Liga de Quito (Ecuador) / Independiente (Argentina) / Atlético Paranaense (Brasil) / Independiente del Valle (Ecuador) / Lanús (Argentina) - 2

River (Argentina) / San Pablo (Brasil) / Internacional (Brasil) / Arsenal (Argentina) / San Lorenzo (Argentina) / Defensa y Justicia (Argentina) / Chapecoense (Brasil) / Universidad de Chile / Independiente de Medellín (Colombia) / Pachuca (México) / Cienciano (Perú) / Racing (Argentina) - 1

Boca Juniors había conquistado la Copa Sudamericana por última vez en 2005

Todos los campeones de la Copa Sudamericana