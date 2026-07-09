Murió Fernando Beron, ex entrenador de San Lorenzo, Independiente y Barracas Central

El club San Lorenzo anunció este jueves la muerte de Fernando Beron, a los 59 años, que supo entrenar de manera interina en el Ciclón, Independiente y Barracas Central, además de trabajar como coordinador de inferiores en los dos primeros. Un docente del fútbol que luchó una ardua batalla contra el cáncer.

Su trayectoria estuvo marcada por un amor incondicional a San Lorenzo, club que lo despidió con un sentido mensaje en sus redes sociales.

“La familia azulgrana lamenta profundamente el fallecimiento de Fernando Beron. Además de haber sido un excelente profesional cuando estuvo a cargo de nuestras divisiones inferiores, Fernando fue un gran sanlorencista que siempre trabajó por el bien de nuestro club, poniendo los colores azulgranas por encima de todo.

Saludamos a su familia a sus seres queridos.

¡Hasta siempre, Fernando!"

Un hombre de club y el apodo de “bombero”

Berón comenzó su camino en 1992 en la escuela de fútbol de Ciencia y Labor, el club de su infancia. Fue Ricardo Calabria quien lo llevó a Boedo, donde transitó todas las etapas: infantiles, inferiores, reserva y hasta su primer interinato en 2006, antes de que Oscar Ruggeri asumiera tras la salida de Gustavo Alfaro. En total, dirigió a El Ciclón en 6 ocasiones. Su bautismo fue el triunfo ante Olimpo en 2006 y cerró su último ciclo en 2022 con un empate ante Racing en el Nuevo Gasómetro.

Su labor fue igualmente valorada en Independiente, institución que también lamentó la noticia y lo despidió con afecto en su cuenta de X:

“Lamentamos la noticia sobre el fallecimiento de Fernando Berón, quien se ha desempeñado como DT de la Primera División de manera interina en varias ocasiones y fue también formador de nuestras Juveniles.

Le enviamos un afectuoso saludo a sus familiares y seres queridos.

Que en paz descanses, Fernando".

Lamentamos la noticia sobre el fallecimiento de Fernando Berón, quien se ha desempeñado como DT de la Primera División de manera interina en varias ocasiones y fue también formador de nuestras Juveniles.



Le enviamos un afectuoso saludo a sus familiares y seres queridos.



Que en… pic.twitter.com/RHQrAuL1EO — C. A. Independiente (@Independiente) July 9, 2026

En el club de Avellaneda estuvo entre 2015 y 2021, donde, además de coordinar las inferiores, se ganó el apodo de “bombero”. Siempre estuvo disponible para hacerse cargo de la Primera División ante las urgencias, y asumió en varias ocasiones, tras las salidas de Jorge Almirón, Mauricio Pellegrino, Sebastián Beccacece y Lucas Pusineri. Sus números fueron positivos: en 11 encuentros, logró seis triunfos, tres empates y dos derrotas, con 17 goles a favor y 9 en contra.

Más allá de su carrera como DT, a Berón se lo recordará también por su valentía. Fue quien denunció la red de corrupción y abuso de menores en Independiente. Al relatar cómo se inició el proceso, fue claro: “Un jugador de la pensión habló con un psicólogo y de ahí me lo trasladaron a mí. Contacté a la dirigencia y determinamos ir para adelante con la denuncia”.

En la entrevista en la que esclareció sus motivos, habló desde su lado más humano y trascendió el fútbol: “Yo soy padre y tengo dos hijas que manejan redes sociales. Lo mismo que les sucedió a estos chicos, de ser contactados, les podría suceder a ellas porque esto no pasa por si uno juega o no al fútbol. Esto es más un tema de la sociedad que de lo que le puede llegar a suceder a un futbolista. Lamentablemente nos tocó a nosotros y, lógicamente, no es para nada agradable”.

Fernando Berón

Su última etapa profesional fue en Barracas Central, donde dirigió la Reserva entre 2024 y 2025, además de un breve paso como interino en 2024 previo a la llegada de Rubén Darío Insua. Luego, el plan era que volviera a San Lorenzo para trabajar junto a Walter Perazzo y Martín Saric en las inferiores, pero su salud, lamentablemente, se lo impidió. También en las redes del “Guapo”, despidieron al entrenador:

“Con mucho pesar, el Club Atlético Barracas Central lamenta el fallecimiento de Fernando Berón. El coordinador de Divisiones Juveniles llegó al club en junio del 2024 y realizó un gran trabajo de organización y reestructuración de las Divisiones Formativas. Además, tuvo la posibilidad de dirigir al primer equipo ese mismo año frente a Defensa y Justicia. Gracias por tu conocimiento y enseñanzas a los futuros guapos. Que en paz descanses”.

Con mucho pesar, el Club Atlético Barracas Central lamenta el fallecimiento de Fernando Berón.



El coordinador de Divisiones Juveniles llegó al club en junio del 2024 y realizó un gran trabajo de organización y reestructuración de las Divisiones Formativas.



Además, tuvo la… pic.twitter.com/qXywSSOda2 — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) July 9, 2026

Hijo de Adolfo —un reconocido guitarrista y compositor de tango—, Fernando creció rodeado de música y de la pasión por los colores azulgranas. Hoy, el fútbol despide a un hombre que dedicó su vida a la formación de personas, que juegan al fútbol.