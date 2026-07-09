Mundial 2026, en vivo: Francia y Marruecos afrontan el primer cruce de cuartos de final
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
Dani Olmo se refirió al rendimiento de Lamine Yamal: "Nos está dando y nos va a dar mucho”
El jugador de la selección de España y de Barcelona, Dani Olmo, dio este miércoles una conferencia de prensa. “Es un jugador que nos está dando y nos va a dar mucho”, dijo sobre el rendimiento de Lamine Yamal en el Mundial 2026.
🎙️ "Veo bien a Lamine. Está ganando confianza tras los problemas del principio y cada vez va a más. Tiene ganas de demostrar y nos va a dar mucho".— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 8, 2026
➡️ "Nos entendemos bien en el campo con o sin balón".
🗣️ @daniolmo7, jugador internacional.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/4f08zOxb2c
La selección argentina entrenó en Kansas
#SelecciónMayor ¡De nuevo a entrenarse en Kansas! 😃⚽️ pic.twitter.com/3RWUUIyOUz— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 9, 2026
El rincón del vestuario de la selección: qué es y por qué lo mudan de estadio en estadio
En cada traslado que realiza la selección argentina durante el Mundial 2026 viajan los botines, la indumentaria, el material de entrenamiento y todos los elementos necesarios para afrontar un nuevo compromiso. Sin embargo, entre ese equipamiento también hay un objeto muy especial que pasa inadvertido para la mayoría de los hinchas.
Se trata de un pequeño rincón de oración que el plantel instala en cada vestuario que ocupa. La escena volvió a quedar al descubierto tras la clasificación frente a Egipto, cuando una imagen difundida desde el camarín mostró el espacio preparado mientras los futbolistas celebraban el pase a los cuartos de final.
Scaloni explicó en detalle el secreto de la remontada épica de Argentina y su clasificación en el Mundial
En una conferencia de prensa marcada por la emoción tras el triunfo 3-2 sobre Egipto, Lionel Scaloni desmenuzó las claves que permitieron revertir el marcador y sellar el pase a la siguiente fase del Mundial.
Al reflexionar sobre la magnitud del encuentro, Scaloni aclaró: “La magnitud de lo de hoy es comparable con muchísimas cosas grandes que hemos vivido”.
México oficializa a Rafael Márquez como nuevo entrenador de la selección
México oficializó este miércoles el nombramiento del exdefensor Rafael Márquez como el nuevo director técnico de la selección de fútbol, un relevo que estaba previsto tras la eliminación del país en el Mundial.
El ‘káiser’ Márquez, de 47 años, formó parte del cuerpo técnico del entrenador saliente, Javier Aguirre.
La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) dijo en un comunicado que el histórico defensor con la selección mexicana y del FC Barcelona -donde compartió plantilla con Lionel Messi- dará “continuidad al proyecto” que inició Aguirre en 2024, y que terminó con la derrota ante Inglaterra en los octavos de final de Norteamérica 2026.
Su designación busca también “fortalecer el desarrollo deportivo” de la selección y afrontar los próximos compromisos internacionales del equipo, indicó la FMF. El primer compromiso oficial de Márquez será la Liga de Naciones de la Concacaf, a finales de 2026.
Revelaron por qué el Ratón Ayala tenía el cartel de los cambios en el gol de Messi frente a Egipto
El partido de octavos de final de la Copa del Mundo el martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta tuvo emoción, euforia, lágrimas y situaciones inesperadas que terminaron volviéndose virales. Uno de estos momentos tuvo como protagonista a Roberto Ayala, quien revoleó el cartel de los cambios para gritar el gol de Lionel Messi que le dio vida a “La Scaloneta” a los 38 minutos del segundo tiempo.
¡ESTE SÍ LO GRITÓ CON TODO!— DSPORTS (@DSports) July 7, 2026
🇦🇷 El festejo de Lionel Scaloni tras el gol de Lionel Messi para el empate de Argentina contra Egipto.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/MJuX6cEfAo
Su insólita actitud permaneció en la absoluta incógnita hasta este miércoles cuando el ex futbolista contestó un mensaje desde el avión de la Selección al periodista Miguel Bossio, de Telefe Noticias: “Le preguntamos al Ratón y no se acuerda, no sabe qué hacía con ese cartel, no tiene idea de en qué momento pasó. ‘La verdad, no me acuerdo’, dice”, relató Bossio al aire.
Las selecciones africanas no le encuentran la vuelta al karma que las persigue en el Mundial
La clasificación de la Argentina a los cuartos de final tuvo una consecuencia que excedió el 3-2 sobre Egipto. El gol de Enzo Fernández, convertido en el segundo minuto adicionado, volvió a poner en evidencia una de las tendencias más llamativas del Mundial: las selecciones africanas sufren sus eliminaciones en los instantes decisivos. Con ese tanto, los Faraones pasaron a integrar una lista que ya conformaban Sudáfrica, Costa de Marfil, RD Congo, Senegal y Cabo Verde, todos eliminados por goles recibidos durante los últimos minutos del partido o en el suplementario.
Parece no tratarse de una casualidad aislada. Hasta el momento, ocho seleccionados de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) quedaron eliminados en las ruedas de eliminación directa y seis de ellos recibieron el tanto decisivo cuando el partido ingresaba en su tramo final. Una constante que atravesó buena parte del cuadro y que dejó al continente muy cerca de prolongar su presencia en el torneo.
La reiteración de estos desenlaces también abrió el debate entre exfutbolistas y entrenadores africanos. Sunday Oliseh, excapitán y exdirector técnico de Nigeria, además de integrante del Grupo de Estudio Técnico de la FIFA durante el último Mundial, vinculó estos desenlaces con la incapacidad para administrar las ventajas en los minutos decisivos. “El único consuelo es que nosotros éramos ingenuos y nuevos en esto. Pero que vuelva a pasar ahora, con la experiencia que tienen los futbolistas africanos y sabiendo cómo los equipos saben cerrar los partidos cuando ganan 1-0 o 2-0, es peor. Muchos culpan al entrenador, pero los jugadores con experiencia también deberían haber tomado el control”, sostuvo.
El DT de Egipto, furioso tras perder con la Argentina: discutió con hinchas, increpó a un fotógrafo y cruzó a Scaloni
Minutos después de la agónica victoria albiceleste por 3 a 2, el entrenador egipcio Hossam Hassan protagonizó una serie de cruces que quedaron registrados por distintos videos y rápidamente se viralizaron en las redes sociales.
En el camino hacia la salida del campo de juego del Mercedes-Benz Stadium, discutió con hinchas argentinos, increpó a un fotógrafo y hasta le dedicó unas palabras a Lionel Scaloni en el camino a los vestuarios.
Las imágenes muestran a Hassan caminando por el sector central del campo, rodeado por miembros de la organización y del cuerpo técnico egipcio. En ese trayecto advirtió a un simpatizante argentino que agitaba una bandera de Israel en una de las tribunas cercanas a la salida.
Francia vs. Marruecos: cuándo juegan los cuartos de final y por dónde se puede ver el partido
Francia y Marruecos le suben el telón a los cuartos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con el partido que los enfrenta este jueves 9 de julio, Día de la Independencia en la Argentina. El juego, que inicia a las 17 (horario argentino), pone cara a cara a uno de los principales favoritos al título, que ya demostró la jerarquía que tiene, y a la sorpresa de la última Copa del Mundo, la de Qatar 2022.
El conjunto galo, que en la instancia anterior le ganó apenas por 1 a 0 a Paraguay con un gol de Kylian Mbappé de penal, mostró igualmente que es uno de los mejores en lo que va del certamen y que tiene un plantel temible. Del otro lado, el conjunto africano que más creció en el último tiempo, quiere llegar más lejos que lo que lo hizo hace casi cuatro años, cuando terminó cuarto.
En medio del Mundial y del suceso de Messi, la mirada de The New York Times sobre “el fantasma de Maradona”
En un ejército de Lionel MessiS en las afueras del AT&T Stadium de Arlington, Texas, Juan Manuel García se destacaba entre la multitud.
Como los demás hinchas, llevaba el número 10 en la espalda, pero ahí terminaban las similitudes. El suyo pertenecía a Diego Maradona, quien sigue siendo, incluso después de su muerte, el superhéroe definitivo del fútbol y un símbolo eterno de la Argentina.
García, de 40 años y oriundo de Rosario, estaba a punto de ver a Messi extender su racha de convertir en todos los partidos del Mundial 2026, mientras la Argentina completaba una campaña perfecta en la etapa de grupos. “Puede que hoy Messi sea considerado un mejor jugador, pero Maradona es la Argentina, y la Argentina es Maradona”, afirmó.
- 1
La reacción de los diarios de Portugal al último partido de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026
- 2
FIFA abrió una investigación por insultos racistas tras el cruce de una hincha argentina y el streamer Speed
- 3
La autocrítica de Dibu Martínez tras la agónica victoria ante Egipto: “No pude ayudar a nadie”
- 4
Así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026