Mundial 2026, en vivo: Francia y Marruecos afrontan el primer cruce de cuartos de final

En cada traslado que realiza la selección argentina durante el Mundial 2026 viajan los botines, la indumentaria, el material de entrenamiento y todos los elementos necesarios para afrontar un nuevo compromiso. Sin embargo, entre ese equipamiento también hay un objeto muy especial que pasa inadvertido para la mayoría de los hinchas.

Se trata de un pequeño rincón de oración que el plantel instala en cada vestuario que ocupa. La escena volvió a quedar al descubierto tras la clasificación frente a Egipto, cuando una imagen difundida desde el camarín mostró el espacio preparado mientras los futbolistas celebraban el pase a los cuartos de final.