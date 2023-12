escuchar

Manchester City derrotó a Fluminense, de Brasil, por 4 a 0 y se consagró campeón del Mundial de Clubes 2023. El conjunto dirigido por Pep Guardiola cumplió con su condición de favorito y vapuleó al último ganador de la Copa Libertadores para levantar el trofeo ecuménico de clubes por primera vez en la historia, convirtiéndose de esta manera en el primer equipo inglés en ganar dicho certamen en su debut en la competencia (Manchester United, Liverpool y Chelsea, lo consiguieron en su segunda participación).

El combinado citizen fue mucho más que su rival. De principio a fin. Las estadísticas así lo reflejan: 54% a 46% en posesión de pelota y 15 remates al arco contra apenas cinco, por citar algunos apartados. Los goles fueron convertidos por Julián Álvarez en dos oportunidades, el primero de ellos, con el pecho, cuando apenas transcurrían 40 segundos, lo que lo convierte en el gol más rápido de la historia del Mundial de Clubes; mientras que el segundo cerró la goleada a los 88′. Entre medio, Nino, en contra, y Phil Foden, anotaron los tantos restantes.

La de este viernes fue la 13° definición de la Copa del Mundo de clubes organizada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) entre los últimos campeones de la UEFA Champions League y la Copa Libertadores, es decir, entre un equipo europeo y uno sudamericano, desde que comenzó a realizarse el torneo de manera ininterrumpida a partir de 2005 (la última había sido Chelsea vs. Palmeiras en 2021, con triunfo inglés por 2 a 1). ¿El saldo? 10 triunfos para Europa y apenas tres para Sudamérica (San Pablo vs. Liverpool en 2005, Internacional vs. Barcelona en 2006 y Corinthians vs. Chelsea en 2012).

Todos los campeones del Mundial de Clubes

2000: Corinthians (Brasil).

2005: San Pablo (Brasil).

2006: Internacional de Porto Alegre (Brasil).

2007: Milan (Italia).

2008: Manchester United (Inglaterra).

2009: Barcelona (España).

2010: Inter de Milán (IItalia).

2011: Barcelona (España).

2012: Corinthians (Brasil).

2013: Bayern Münich (Alemania).

2014: Real Madrid (España).

2015: Barcelona (España).

2016: Real Madrid (España).

2017: Real Madrid (España).

2018: Real Madrid (España).

2019: Liverpool (Inglaterra).

2020: Bayern Münich (Alemania).

2021: Chelsea (Inglaterra).

2022: Real Madrid (España).

2023: Manchester City (Inglaterra).

El de esta edición fue el último Mundial de Clubes con siete participantes (se disputa de esta manera desde 2007). Próximamente, el certamen pasará a tener 32 equipos en 2025 (en 2024 se realizará nuevamente la antigua Copa Intercontinental, con un formato diferente al habitual). Habrá 12 representantes europeos, seis sudamericanos, cuatro de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), la Confederación Africana (CAF) y la Confederación Asiática (AFC), uno de Oceanía y uno del país organizador (Estados Unidos). El torneo se jugará entre el 15 de junio y el 13 de julio y, según se anunció, el formato será idéntico al de las últimas siete citas ecuménicas de selecciones: ocho grupos de cuatro equipos, en los que avanzarán de ronda los dos mejores de cada zona.

Tabla de campeones del Mundial de Clubes

Real Madrid - 5.

Barcelona - 3.

Corinthians y Bayern Münich - Dos títulos cada uno.

Internacional de Porto Alegre, Milan, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, San Pablo y Manchester United y Manchester City - Uno cada uno.